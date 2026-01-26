Israel: Leichnam von letzter Hamas-Geisel geborgen

Israel hat nach eigenen Angaben die sterblichen Überreste der letzten israelischen Geisel im Gazastreifen geborgen. Ran Gvili war Mitglied einer Eliteeinheit der Polizei.

Tel Aviv: Menschen zeigen das Foto von Ran Gvili, der letzten Hamas-Geisel. (Archivbild) Quelle: AP

Der Leichnam der letzten Geisel der Hamas im Gazastreifen ist nach Angaben der israelischen Armee identifiziert und nach Israel gebracht worden.

Die Armee teilte am Montag mit, Militärvertreter hätten die Familie von Ran Gvili darüber informiert, dass ihr Angehöriger "formal identifiziert und für die Beisetzung in die Heimat gebracht wurde". Damit seien nun alle Geiseln der radikalislamischen Hamas zurückgeführt worden.

Der 24-Jährige war Mitglied einer Eliteeinheit der israelischen Polizei und wurde beim Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 im Kampf getötet.

Ran Gvili starb am 7. Oktober 2023 bei der Verteidigung seines Kibbuz Alumin. Seine Familie wartet noch immer darauf, dass die Hamas, wie vereinbart, seine Leiche übergibt.

Netanjahu: Wir haben alle Geiseln zurückgebracht

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu bezeichnete die nun abgeschlossene Rückholung aller lebenden und verstorbenen Geiseln als "außergewöhnliche Leistung für den Staat Israel". Er erklärte:

Wir haben versprochen – und ich habe versprochen –, alle zurückzuholen. Wir haben sie alle zurückgebracht, bis auf den letzten Gefangenen. „ Benjamin Netanjahu, israelischer Regierungschef

Am Montagfrüh hatte Netanjahus Büro die Zustimmung Israels zu einer "eingeschränkten Wiedereröffnung" des Grenzübergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten für den Fußgängerverkehr bekanntgegeben - jedoch die Rückgabe der letzten verbliebenen Geisel zur Voraussetzung dafür gemacht.

Trotz leichter Verbesserungen seit der Waffenruhe ist die humanitäre Lage in Gaza verheerend. Es fehle weiterhin an Lebensmitteln, Strom, Wasser und Medizin, so das Deutsche Rote Kreuz.

Voraussetzungen für zweite Phase des Friedensplans erfüllt?

Sobald Israel im Gegenzug die Leichen von 15 Palästinensern übergeben hat, sind die Voraussetzungen zum Eintritt in die zweite Phase des von den USA vorangetriebenen Gaza-Friedensplans offiziell erfüllt.

Die US-Regierung hatte die zweite Phase, die zu einem endgültigen Ende des Gaza-Kriegs führen soll, bereits ausgerufen. Die israelische Regierung sagte dagegen, erst dann in die nächste Phase des Friedensplans einzutreten, wenn der Leichnam der letzten Geisel nach Israel zurückgebracht worden sei.

"Die Hoffnung der Menschen auf ein friedlicheres Leben" habe sich seit Beginn des Waffenstillstands nicht erfüllt, berichtet ZDF-Korrespondent Thomas Reichart.