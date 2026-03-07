Iran-Krieg: Wer greift wen im Nahen Osten an

Israel und die USA greifen Iran an, Teheran antwortet mit Raketen und Drohnen. Auch die Hisbollah und Staaten der Golfregion sind betroffen. Ein Überblick über die Angriffe.

Israel und die USA greifen weiterhin den Iran an. Auch die iranischen Gegenschläge auf die Golfregion halten an. Im Libanon sind Hunderttausende auf der Flucht. 07.03.2026 | 2:00 min

Die Angriffe Israels und der USA haben im Nahen Osten eine Kettenreaktion ausgelöst. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen, die nicht nur Israel treffen. Der Krieg hat sich inzwischen auf die gesamte Region ausgeweitet, und ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht. Wer greift wo an und warum?

USA und Israel greifen Iran an

Seit Samstag hat Israel nach eigenen Angaben mehr als 2.500 Kampfeinsätze geflogen. Die Angriffe zielen auf militärische Infrastruktur wie Raketenabschussrampen, Flugabwehrstellungen, Hauptquartiere der Militärführung, Stützpunkte und die politische Führung.

Angriff auf Iran: die Region im Überblick ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Irans oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei, und mehrere führende Militärvertreter kamen dabei ums Leben. Teheran, die Hauptstadt mit rund 15 Millionen Einwohnern, erlebte seit Kriegsbeginn schwere Bombardierungen. Offiziellen Zahlen zufolge starben mehr als 1.200 Menschen, darunter etwa 30 Prozent Kinder. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Zahlen nicht.

Landesweit trafen die Angriffe mehr als 3.000 Wohneinheiten. Die iranische Marine am Persischen Golf erlitt erhebliche Verluste. Die US-Streitkräfte haben laut dem für die Region zuständigen Regionalkommando mehr als 20 iranische Schiffe angegriffen oder versenkt.

Israel fühlt sich durch das iranische Raketen- und Atomprogramm in seiner Existenz bedroht. Auch die USA verweisen auf die Bedrohung durch die iranische Führung. Experten betrachten die Angriffe auf den Iran als Bruch des Völkerrechts.

Israel und die USA töten Irans Machthaber Ali Chamenei. Einst waren die Beziehungen freundlich. Ein Blick zurück zeigt, wie aus Partnern über Jahrzehnte erbitterte Gegner wurden. 05.03.2026 | 16:08 min

Iran greift Israel an

Irans Revolutionsgarden, die mächtige Elitestreitmacht des Landes, feuerten nach eigenen Angaben bisher mehr als 20 Wellen ballistischer Raketen auf Israel. Auch Kampfdrohnen kommen zum Einsatz, um die moderne israelische Raketenabwehr zu schwächen.

Seit Kriegsbeginn sind mindestens elf Menschen in Israel gestorben. Mehrere Wohnhäuser und eine Synagoge wurden zerstört. Schäden an militärischen Anlagen und sensiblen Einrichtungen lassen sich wegen der Militärzensur im Land kaum überprüfen. Ständig ertönt Raketenalarm und Millionen Menschen müssen sich wegen der Angriffe immer wieder in Schutzräume begeben.

Neue schwere Bombardements: Am siebten Tag des Iran-Kriegs haben Israel und die USA wieder massiv angegriffen. 06.03.2026 | 2:18 min

Iran greift Golfregion an

Als Reaktion auf die Angriffe Israels und der USA attackiert der Iran unter anderem Ziele in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Katar, Bahrain und Kuwait. Hunderte Raketen und Drohnen wurden gezählt, die Flugabwehr der Länder fing den Großteil ab. Die Angriffe richten sich vor allem gegen US-Militärstützpunkte.

In den betroffenen Ländern gibt es Todesopfer, Schäden und Brände. In Kuwait stürzten mehrere US-Militärflugzeuge ab, vermutlich durch "friendly fire" bei der Abwehr iranischer Angriffe. Die Besatzungen konnten sich laut kuwaitischem Verteidigungsministerium retten. In Städten wie Dubai, Doha und Manama trafen Angriffe teils Hotels, Wohngebäude und Flughäfen.

Die Angriffe treffen den Ruf der Golfstaaten als stabile und sichere Standorte für Investoren und Touristen. Die Golfstaaten stehen unter Druck, militärisch zu reagieren, wollen aber nicht in einen größeren Krieg hineingezogen werden. Sorge besteht auch um Ölanlagen als zentrale Einnahmequelle, etwa in Saudi-Arabien, wo es im Osten nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff zu einem Brand an einer Ölanlage kam.

Die USA und Israel greifen Iran an, Teheran antwortet mit Raketen- und Drohnenangriffen. Die militärische Eskalation verschärft die Spannungen im Nahen Osten. 04.03.2026 | 7:59 min

Hisbollah-Miliz greift Israel an

Die vom Iran unterstützte libanesische Hisbollah-Miliz feuerte immer wieder Raketen auf Israel ab. Sie begründet dies mit Vergeltung für die Tötung von Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei. Der Eingriff der Miliz in den Krieg markiert den ersten Raketenangriff seit der Waffenruhe mit Israel im November 2024.

"Die libanesische Regierung hat sich so deutlich wie nie von der Hisbollah distanziert und flankiert auf diese Weise die Militäraktion Israels", berichtet Thomas Reichart. 06.03.2026 | 1:55 min

Israel greift Ziele im Libanon an

Im Gegenzug startete Israel Angriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut und andere Gebiete des Landes. Große Teile der Vororte Beiruts, des Südens und des Ostens des Landes, wurden als mögliche Angriffsziele markiert und sorgten für Panik unter den Bewohnern.

Hunderttausende Menschen wurden zur Flucht aufgerufen. Die Angst vor einem neuen Krieg ist groß: Erst im Herbst 2024 standen die Hisbollah und Israel in einem offenen Krieg, bei dem im Libanon Tausende Menschen starben.

Ziele der aktuellen Angriffe sind laut israelischen Militärangaben Waffenlager und Infrastruktur der Hisbollah sowie ranghohe Mitglieder der Miliz, darunter Anführer Naim Kassim. Seit der jüngsten Eskalation starben nach libanesischen Angaben mehr als 120 Menschen, knapp 700 wurden verletzt.

Wissenswertes zu Iran

Wo ihr Iran auf der Karte findet Das Land Iran liegt in Asien. Mit dem Flugzeug fliegt man von Deutschland ungefähr fünf Stunden dorthin. Im Norden grenzt Iran an die Länder Armenien, Aserbaidschan, Turkmenistan und an das Kaspische Meer. Im Osten liegen Afghanistan und Pakistan, im Westen die Türkei und der Irak. Eine kurze Geschichte Irans Vor mehr als 2.500 Jahren war Iran Teil des Perserreichs, das sehr mächtig war. Es erstreckte sich über große Teile des heutigen Irans sowie über andere Länder. Vor etwa 1.500 Jahren wurde der Islam zur vorherrschenden Religion. Das Land erlebte verschiedene Herrscher.



Im 20. Jahrhundert gab es dann große Veränderungen. Unter Reza Schah Pahlavi wurde das Land 1935 umbenannt in Iran. Das Land sollte moderner werden. Damals wurde der Schleier für Frauen verboten und die Universität von Teheran gegründet. Sein Sohn, Mohammad Reza Pahlavi wurde 1941 der neue Schah. Er wollte das Land weiter modernisieren und wirtschaftlich voranbringen, vor allem durch den Verkauf von Erdöl. Allerdings waren viele Menschen unzufrieden mit seiner Herrschaft, da er wie ein Diktator herrschte und es den Menschen im Land zunehmend schlechter ging. 1979 führte diese Unzufriedenheit zu einer Revolution. Der Schah musste das Land verlassen. Nun übernahm eine islamische Regierung unter Ruhollah Musawi Khomeini in Iran die Macht. Er gilt als Gründer der islamischen Republik Iran. So geht es den Menschen in Iran Iran ist eine islamische Republik. Im Iran gibt es strenge Regeln, an die sich die Menschen halten müssen. Zum Beispiel sollen sich Mädchen und Frauen verschleiern. Das heißt, dass sie ein Kopftuch und langärmlige Kleidung tragen sollen. Sie dürfen auch nicht tanzen oder singen, Kontakt von unverheirateten Männern und Frauen in der Öffentlichkeit ist verboten, auch viele Bücher und Filme sind verboten. Homosexualität ist ebenfalls verboten. Das alles wird streng von der Polizei überprüft.



Wer sich nicht an die strengen Regeln hält, kann hart bestraft werden. Auch Kritik an der Regierung wird hart bestraft. Es gibt keine Presse- oder Meinungsfreiheit. In Iran gibt es auch die Todesstrafe. Iran wird immer wieder vorgeworfen, die Menschenrechte zu missachten und diese harten Strafen zur Unterdrückung der Menschen zu nutzen.



Trotzdem engagieren sich einige Iranerinnen und Iraner für Veränderungen und kämpfen für mehr Freiheit und Demokratie. Immer wieder gibt es Proteste. Die Menschen zeigen ihre Wut: auf die Regierung mit ihren strengen Regeln, auf die immer weiter steigenden Preise und darauf, dass man in Iran nicht frei seine Meinung sagen darf. Allerdings tut die Regierung alles, um solche Proteste aufzuhalten - auch mit Gewalt. Religion in Iran Die Religion Islam ist Staatsreligion. Die Iranerinnen und Iraner müssen sich an viele strenge, religiös begründete Regeln halten.



Unter den Muslimen gibt es verschiedene Religionsgruppen, zum Beispiel die Schiiten und die Sunniten. Beide Gruppen leben nach den Regeln der Heiligen Schrift des Islams, dem Koran. In Iran leben vor allem Schiiten.



Weil die Religion von der Regierung zur Unterdrückung der Menschen genutzt wird, haben sich in den letzten Jahren immer mehr Menschen im Iran von der Religion abgewandt. Iran politisch Iran wird von religiösen Führern geleitet. Das religiöse Staatsoberhaupt war seit 1989 Ali Chamenei. Er war auf Lebenszeit bestimmt worden und hatte viel Einfluss auf wichtige politische Entscheidungen. Es gibt auch eine gewählte Regierung mit einem Parlament und einem Präsidenten. Aber die Wahlen sind nicht frei. Nur wer die islamische Republik unterstützt, wird als Kandidat zugelassen. Und in allen wichtigen Fragen haben ohnehin die religiösen Führer das Sagen.



Iran hat schwierige Beziehungen zu einigen seiner Nachbarländer, wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Das liegt daran, dass Iran in der Region den größten Einfluss haben will.



Iran hat sehr angespannte Beziehungen zu den USA. Ein Grund dafür ist, dass die iranischen Führer immer wieder den Staat Israel bedrohen. Die USA und Israel sind befreundet. Die iranischen Führer wollen den Staat Israel vernichten. Außerdem unterstützt Iran die palästinensische Terrororganisation Hamas und andere Gruppen, die Israel immer wieder angreifen. Und Iran droht immer wieder damit, Atomwaffen zu entwickeln. Die USA und einige andere Länder haben deshalb Sanktionen, also wirtschaftliche Strafen, gegen Iran verhängt. Ende Februar 2026 haben Israel und USA Iran gemeinsam angegriffen und Ali Chamenei und andere wichtige Führer getötet. Mehr dazu erfahrt ihr, wenn ihr hier klickt:



Aktuelle Entwicklungen zum Krieg in Nahost im Liveblog:

Aktuelle Entwicklungen der Eskalation : Israel und USA greifen Iran an: Alle Nachrichten im Liveblog Israel und die USA greifen Iran an, das Teheraner Regime schlägt mit Raketenangriffen auf Israel und US-Basen zurück. Alle Entwicklungen zur Eskalation im Nahen Osten im Liveblog. Liveblog

Quelle: dpa