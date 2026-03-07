Iran-Krieg: Wer greift wen im Nahen Osten an

Eskalation im Nahen Osten:Iran-Krieg: Wer greift wo an und warum?
Israel und die USA greifen Iran an, Teheran antwortet mit Raketen und Drohnen. Auch die Hisbollah und Staaten der Golfregion sind betroffen. Ein Überblick über die Angriffe.
Die Angriffe Israels und der USA haben im Nahen Osten eine Kettenreaktion ausgelöst. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen, die nicht nur Israel treffen. Der Krieg hat sich inzwischen auf die gesamte Region ausgeweitet, und ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht. Wer greift wo an und warum?
USA und Israel greifen Iran an
Seit Samstag hat Israel nach eigenen Angaben mehr als 2.500 Kampfeinsätze geflogen. Die Angriffe zielen auf militärische Infrastruktur wie Raketenabschussrampen, Flugabwehrstellungen, Hauptquartiere der Militärführung, Stützpunkte und die politische Führung.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Irans oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei, und mehrere führende Militärvertreter kamen dabei ums Leben. Teheran, die Hauptstadt mit rund 15 Millionen Einwohnern, erlebte seit Kriegsbeginn schwere Bombardierungen. Offiziellen Zahlen zufolge starben mehr als 1.200 Menschen, darunter etwa 30 Prozent Kinder. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Zahlen nicht.
Landesweit trafen die Angriffe mehr als 3.000 Wohneinheiten. Die iranische Marine am Persischen Golf erlitt erhebliche Verluste. Die US-Streitkräfte haben laut dem für die Region zuständigen Regionalkommando mehr als 20 iranische Schiffe angegriffen oder versenkt.
Israel fühlt sich durch das iranische Raketen- und Atomprogramm in seiner Existenz bedroht. Auch die USA verweisen auf die Bedrohung durch die iranische Führung. Experten betrachten die Angriffe auf den Iran als Bruch des Völkerrechts.
Iran greift Israel an
Irans Revolutionsgarden, die mächtige Elitestreitmacht des Landes, feuerten nach eigenen Angaben bisher mehr als 20 Wellen ballistischer Raketen auf Israel. Auch Kampfdrohnen kommen zum Einsatz, um die moderne israelische Raketenabwehr zu schwächen.
Seit Kriegsbeginn sind mindestens elf Menschen in Israel gestorben. Mehrere Wohnhäuser und eine Synagoge wurden zerstört. Schäden an militärischen Anlagen und sensiblen Einrichtungen lassen sich wegen der Militärzensur im Land kaum überprüfen. Ständig ertönt Raketenalarm und Millionen Menschen müssen sich wegen der Angriffe immer wieder in Schutzräume begeben.
Iran greift Golfregion an
Als Reaktion auf die Angriffe Israels und der USA attackiert der Iran unter anderem Ziele in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Katar, Bahrain und Kuwait. Hunderte Raketen und Drohnen wurden gezählt, die Flugabwehr der Länder fing den Großteil ab. Die Angriffe richten sich vor allem gegen US-Militärstützpunkte.
In den betroffenen Ländern gibt es Todesopfer, Schäden und Brände. In Kuwait stürzten mehrere US-Militärflugzeuge ab, vermutlich durch "friendly fire" bei der Abwehr iranischer Angriffe. Die Besatzungen konnten sich laut kuwaitischem Verteidigungsministerium retten. In Städten wie Dubai, Doha und Manama trafen Angriffe teils Hotels, Wohngebäude und Flughäfen.
Die Angriffe treffen den Ruf der Golfstaaten als stabile und sichere Standorte für Investoren und Touristen. Die Golfstaaten stehen unter Druck, militärisch zu reagieren, wollen aber nicht in einen größeren Krieg hineingezogen werden. Sorge besteht auch um Ölanlagen als zentrale Einnahmequelle, etwa in Saudi-Arabien, wo es im Osten nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff zu einem Brand an einer Ölanlage kam.
Hisbollah-Miliz greift Israel an
Die vom Iran unterstützte libanesische Hisbollah-Miliz feuerte immer wieder Raketen auf Israel ab. Sie begründet dies mit Vergeltung für die Tötung von Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei. Der Eingriff der Miliz in den Krieg markiert den ersten Raketenangriff seit der Waffenruhe mit Israel im November 2024.
Israel greift Ziele im Libanon an
Im Gegenzug startete Israel Angriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut und andere Gebiete des Landes. Große Teile der Vororte Beiruts, des Südens und des Ostens des Landes, wurden als mögliche Angriffsziele markiert und sorgten für Panik unter den Bewohnern.
Hunderttausende Menschen wurden zur Flucht aufgerufen. Die Angst vor einem neuen Krieg ist groß: Erst im Herbst 2024 standen die Hisbollah und Israel in einem offenen Krieg, bei dem im Libanon Tausende Menschen starben.
Ziele der aktuellen Angriffe sind laut israelischen Militärangaben Waffenlager und Infrastruktur der Hisbollah sowie ranghohe Mitglieder der Miliz, darunter Anführer Naim Kassim. Seit der jüngsten Eskalation starben nach libanesischen Angaben mehr als 120 Menschen, knapp 700 wurden verletzt.
Wissenswertes zu Iran
Aktuelle Entwicklungen zum Krieg in Nahost im Liveblog:
Weitere Nachrichten zum Krieg in Iran
- Faktencheck
Massive Desinformation:Diese KI-Fakes zum Iran-Krieg gehen viralvon Jan Schneider und Oliver Klein
Trumps Ärger über Position zu Iran:Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez tanzt aus der ReiheBrigitte Müller, Madridmit Video1:31
Krieg gegen Iran:Warum Netanjahus Zukunft auf dem Spiel stehtmit Video3:07
- Analyse
Konflikt im Nahen Osten:Diese Folgen hat der Iran-Krieg für Kiew und Moskauvon Christian Mölling, András Ráczmit Video2:28