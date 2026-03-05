Krieg in Nahost: Evakuierungsflieger in Frankfurt gelandet

Der erste von der Bundesregierung gecharterte Flieger mit Evakuierten aus dem Nahen Osten ist in Frankfurt gelandet. Zunächst sollten vulnerable Gruppen ausgeflogen werden.

In Frankfurt am Main ist ein Evakuierungsrückflug der Bundesregierung gelandet, der in Omans Hauptstadt Maskat startete. Geplant war, dass vor allem Kranke, Schwangere und Kinder mitfliegen. 05.03.2026 | 0:18 min

Am Frankfurter Flughafen ist am Morgen der erste Evakuierungsflug der Bundesregierung aus der Krisenregion Naher Osten gelandet. Die Lufthansa-Maschine war in der Nacht in Omans Hauptstadt Maskat gestartet.

An Bord des Lufthansa-Airbus vom Typ A340-300 mit der Flugnummer LH345 befinden sich Menschen, die von der Bundesregierung ausgewählt worden sind. Sie waren wie zehntausende andere infolge des US-Angriffs auf Iran in der Golf-Region gestrandet und mussten über den Landweg nach Maskat gebracht werden.

"Wir beteiligen uns in keiner Weise an dieser Auseinandersetzung", so Bundesaußenminister Johann Wadephul zum Iran-Krieg. Zu Evakuierungen sagt er: "Wir helfen jetzt den Menschen". 02.03.2026 | 7:53 min

Evakuierungsflieger: Vulnerable Gruppen im Fokus

Nach den Worten von Bundesaußenminister Johann Wadephul sollten besonders verwundbare Gruppen ausgewählt werden, wie Schwangere, Kranke oder Kinder. Weitere Evakuierungsflüge sind geplant. Die Maschine hat in der Konfiguration der Lufthansa 279 Passagiersitze.

Wadephul kündigte am Donnerstag zwei weitere von der Bundesregierung gecharterte Flüge zur Evakuierung hilfsbedürftiger Deutscher aus den Golfstaaten an. Die Flüge seien für den heutigen Donnerstag und Freitag geplant, sagte er in Berlin.

"Die Bundesregierung hat weitere Charter-Flüge angekündigt", berichtet ZDF-Reporter Markus Wolsiffer zu den Rückholaktionen deutscher Touristen aus der Golfregion vom Frankfurter Flughafen. 05.03.2026 | 3:16 min

Weitere Menschen werden noch vor dem Wochenende ausgeflogen

Der Außenminister verwies darauf, dass der kommerzielle Flugverkehr seinen Betrieb zunehmend wieder aufnehme. Allein am Donnerstag seien aus Dubai und Abu Dhabi 250 kommerzielle Flüge geplant, davon gingen 60 nach Europa und einige auch nach Deutschland.

Zudem kündigte der Minister an, dass heute auch mehr als 500 Passagiere der beiden am Golf gestrandeten deutschen Kreuzfahrtschiffe ausgeflogen würden.

Die israelische Armee hat eine neue Angriffswelle in Iran gestartet. Von den Entwicklungen der vergangenen Nacht berichtet ZDF-Korrespondentin Isabelle Tümena. 05.03.2026 | 1:31 min

