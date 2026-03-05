Krieg in Nahost: Evakuierungsflieger in Frankfurt gelandet

Charterflüge der Bundesregierung:Erste Evakuierte aus Nahost in Frankfurt gelandet
Der erste von der Bundesregierung gecharterte Flieger mit Evakuierten aus dem Nahen Osten ist in Frankfurt gelandet. Zunächst sollten vulnerable Gruppen ausgeflogen werden.
Am Frankfurter Flughafen ist am Morgen der erste Evakuierungsflug der Bundesregierung aus der Krisenregion Naher Osten gelandet. Die Lufthansa-Maschine war in der Nacht in Omans Hauptstadt Maskat gestartet.
An Bord des Lufthansa-Airbus vom Typ A340-300 mit der Flugnummer LH345 befinden sich Menschen, die von der Bundesregierung ausgewählt worden sind. Sie waren wie zehntausende andere infolge des US-Angriffs auf Iran in der Golf-Region gestrandet und mussten über den Landweg nach Maskat gebracht werden.
Evakuierungsflieger: Vulnerable Gruppen im Fokus
Nach den Worten von Bundesaußenminister Johann Wadephul sollten besonders verwundbare Gruppen ausgewählt werden, wie Schwangere, Kranke oder Kinder. Weitere Evakuierungsflüge sind geplant. Die Maschine hat in der Konfiguration der Lufthansa 279 Passagiersitze.
Wadephul kündigte am Donnerstag zwei weitere von der Bundesregierung gecharterte Flüge zur Evakuierung hilfsbedürftiger Deutscher aus den Golfstaaten an. Die Flüge seien für den heutigen Donnerstag und Freitag geplant, sagte er in Berlin.
Weitere Menschen werden noch vor dem Wochenende ausgeflogen
Der Außenminister verwies darauf, dass der kommerzielle Flugverkehr seinen Betrieb zunehmend wieder aufnehme. Allein am Donnerstag seien aus Dubai und Abu Dhabi 250 kommerzielle Flüge geplant, davon gingen 60 nach Europa und einige auch nach Deutschland.
Zudem kündigte der Minister an, dass heute auch mehr als 500 Passagiere der beiden am Golf gestrandeten deutschen Kreuzfahrtschiffe ausgeflogen würden.
Weitere Nachrichten zum Nahost-Konflikt
- Interview
Nahost-Experte über Mullah-Regime:Iran: Was Modschtaba Chameneis Machtübernahme bedeuten würdemit Video3:31
Trumps Befugnis nicht eingeschränkt:Iran-Krieg: US-Senat stimmt gegen stärkeres Mitspracherechtmit Video0:19
- Analyse
Konflikt im Nahen Osten:Diese Folgen hat der Iran-Krieg für Kiew und Moskauvon Christian Mölling, András Ráczmit Video2:28
Sorge im Norden des Landes wächst:Israels Kampf gegen die Hisbollah: "Das ist ein Albtraum"Torge Bode, Tel Avivmit Video2:29