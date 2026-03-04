So wirkt sich der Iran-Krieg auf Kiew und Moskau aus

Dauert der Iran-Krieg länger, könnte das durchaus Folgen für den Ukraine-Krieg haben. Flugabwehrwaffen würden nach Nahost umgeleitet, steigende Ölpreise könnten Moskau stärken.

Diese Folgen hat der Iran-Krieg für Kiew und Moskau

Die Eskalation im Nahen Osten trifft die Wirtschaft wegen der Sperrung der Straße von Hormus. Russland profitiert, während für die Ukraine Risiken, aber auch Chancen entstehen. 03.03.2026 | 2:35 min

Sollte die US-Offensive gegen Iran und die Gegenangriffe Teherans länger als ein paar Tage andauern, wird sich die Situation auch auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine auswirken.

Waffen aus den USA für Ukraine könnten knapp werden

Vor allem dürften US-Waffenlieferungen an die Ukraine teilweise in den Nahen Osten umgeleitet werden. Dies gilt insbesondere für Luftabwehrraketen wie die Patriot- und NASAMS-Systeme sowie Luft-Luft-Raketen.

Die USA und ihre Verbündeten könnten diese Waffen gegen iranische Drohnen und ballistische Raketen benötigen. Die Umleitung wird wahrscheinlich stattfinden, obwohl die US-Waffenlieferungen an die Ukraine im Rahmen der PURL-Initiative (Prioritized Ukraine Requirement List) von den Europäern bezahlt wurden.

Die USA haben ihre finanziellen und militärischen Hilfen an die Ukraine massiv runtergefahren. Gleichzeitig haben die Europäer ihre Unterstützung deutlich ausgeweitet. 12.02.2026 | 39:27 min

Weniger US-Aufklärungsdaten für die Ukraine möglich

Da die USA außerdem ihre Mittel zur Informationsbeschaffung in den Nahen Osten verlegen müssen, ist es wahrscheinlich, dass die Menge und Genauigkeit der an die Ukraine gelieferten US-Geheimdienstinformationen etwas abnehmen werden.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit die europäischen Verbündeten der Ukraine dies ersetzen können.

Für die präzisen Schläge gegen das Regime müsse es Informanten gegeben haben, sagt Sicherheitsexperte Schindler bei ZDFheute live. 03.03.2026 | 17:52 min

Iran stoppt Waffenlieferungen an Russland

Unterdessen werden die iranischen Waffenlieferungen an Russland mit Sicherheit eingestellt, da Teheran alle Waffen benötigt, über die es verfügt. Dies gilt insbesondere für Drohnen und Drohnenkomponenten sowie für Artillerie-Munition.

Die Autoren der Militäranalyse

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Derzeit ist die wichtigste von Russland eingesetzte Drohne iranischer Bauart die Aufklärungs-, Erkundungs- und Angriffsdrohne Mohajer-6. Russland hat seit langem die heimische Produktion der im Iran entwickelten Shaheed/Geran-Drohnen in der Region Tatarstan etabliert.

Eine Allianz, in der beide Länder Waffen und Energie austauschen. Wie verhält sich der Kreml jetzt? 02.03.2026 | 2:06 min

Neben Angriffsmissionen wurden Mohajer-UAVs auch zur Koordination und Steuerung der Operationen von Geran-Drohnenschwärmen eingesetzt, insbesondere gegen die Regionen Odessa und Mykolajew. Da der Iran alle Mohajer benötigt, die er im eigenen Land hat, ist es unwahrscheinlich, dass die Lieferungen an Russland kurzfristig fortgesetzt werden.

Druck auf die Ukraine

Darüber hinaus könnten die USA Druck auf die Ukraine ausüben, die Intensität der Angriffe auf den russischen Ölsektor zu verringern. Dahinter stünde wahrscheinlich die Absicht, die Auswirkungen des Ölpreisanstiegs abzuschwächen, der aufgrund des Konflikts zwischen den USA und dem Iran bereits zu beobachten ist.

Schiffsrouten werden geändert, der Ölpreis steigt merkbar an. Welche weiteren Auswirkungen hat der Krieg in Nahost auf Europa? Und welche auf Russland, das nun am teuren Öl verdient? 03.03.2026 | 2:11 min

Höhere russische Öleinnahmen

Unterdessen dürften die Einnahmen Russlands aus dem Ölexport aufgrund der höheren Ölpreise steigen. Je nach Dauer und Intensität des Konflikts könnte Russland zusätzliche drei bis zehn Milliarden US-Dollar einnehmen.

Im Dezember 2025 verdiente Russland laut CREA-Daten täglich etwa 400 bis 500 Millionen Euro mit dem Export von Rohöl und Ölprodukten.

Mehr Unterstützung aus dem Nahen Osten

Ein etwas unerwarteter, aber durchaus positiver Effekt für die Ukraine wird sein, dass die ukrainischen Fähigkeiten zur Abwehr von Drohnen, insbesondere Abfangdrohnen, wahrscheinlich in einigen Ländern des Nahen Ostens zum Einsatz kommen werden.

Ukrainische Soldaten der 25. Brigade setzten im Dezember rund 50 Kilometer vor Pokrowsk Drohnen zur Abwehr russischer Angriffe ein. An der Front dauern die Kämpfe auch kurz vor Weihnachten an. 23.12.2025 | 2:39 min

Im Gegenzug könnte die Ukraine sowohl politische als auch finanzielle Vorteile erzielen. Kiew fordert von den Empfängerländern, dass sie sich für eine zweiwöchige Waffenruhe mit Moskau einsetzen.

Da dies jedoch unwahrscheinlich ist, könnte sich die Ukraine letztendlich dafür entscheiden, andere Vorteile anzustreben.

