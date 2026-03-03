Empfang bei Trump: Merz im Weißen Haus eingetroffen

Kanzler im Weißen Haus:Thema Iran: Merz will mit Trump "über Zeit danach sprechen"
Auf seiner USA-Reise trifft Friedrich Merz Präsident Donald Trump - ihr Gespräch wird vom Iran-Krieg überschattet. Dennoch soll es auch um Zölle und die Ukraine gehen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Dienstagabend seine Gespräche mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus begonnen. Beide nahmen vor dem Kamin im Oval Office Platz.
Trump nannte Merz einen "Freund", den er "in sehr interessanten Zeiten" treffe. "Unsere Länder kommen gut miteinander aus", sagte Trump und kündigte an, dass beide Seiten auch über Iran sprechen würden. Er freue sich auf das Treffen.
Merz: Deutschland und USA bei Iran auf einer Seite
Merz bedankte sich für die Einladung ins Oval Office "in diesen herausfordernden Zeiten". Beim Thema Iran stünden Deutschland und die USA auf der selben Seite.
Er freue sich sehr "über die Gelegenheit, in diesen schwierigen Zeiten mit Ihnen zu sprechen". Man werde aber auch "über die Zeit danach sprechen, darüber, was dann geschieht, wenn sie gestürzt sind", ergänzte Merz in seinem kurzen Eingangsstatement.
Merz: Wollen Ukraine-Krieg schnell beendet sehen
Der Kanzler bekräftigte außerdem die europäischen Positionen zum Krieg in der Ukraine. "Wir alle wollen diesen Krieg so schnell wie möglich beendet sehen", sagte er. "Aber die Ukraine muss ihr Territorium und ihre Sicherheitsinteressen bewahren."
Merz ist der erste europäische Regierungsvertreter, der seit Beginn des Iran-Kriegs am Samstag mit Trump zusammenkommt. Mit Trump war ein rund halbstündiges Gespräch im Oval Office geplant. Daran schließt sich ein Mittagessen im Cabinet Room, dem Konferenzraum der US-Regierung, an. An diesem sollten auch US-Außenminister Marco Rubio und Finanzminister Scott Bessent teilnehmen.
Zuvor war Merz nach Angaben aus Regierungskreisen zum Auftakt seines Besuchs in Washington mit Wirtschaftsvertretern zusammengekommen. An dem Arbeitsfrühstück nahmen am Dienstag Manager aus den USA und Deutschland teil.
SPD pocht auf Antworten zu Iran-Krieg
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hatte Merz vor dem Treffen mit Trump aufgefordert, bei seinem Besuch in Washington offene Fragen im Iran-Konflikt anzusprechen - "nach der Motivlage, nach der Strategie".
Das müsse klar benannt werden, forderte Miersch.
Spahn hofft auf Einigung in Zollpolitik
Die USA seien "der entscheidende Akteur in der Weltpolitik", sagte Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) am Dienstag zum Angriff auf Iran. Der Zeitpunkt der Kanzlerreise könnte deshalb nicht passender gewählt sein. Merz spreche dabei mit Trump "auf Augenhöhe, selbstbewusst, europäisch verankert und mit klaren deutschen Interessen". Er hoffe zudem, dass das Gespräch eine Wegmarke sei, um zu einer abschließenden Einigung mit den USA in der Zollpolitik zu kommen.
Es gehe bei dem Gespräch mit Trump um zwei Dinge, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann: "Auch in diesen herausfordernden Zeiten den Schulterschluss mit den Vereinigten Staaten zu zeigen und gleichzeitig die Interessen Deutschlands und die Interessen Europas zu artikulieren."
Es ist der dritte Besuch von Merz als Kanzler in Washington. Er war Anfang Juni vergangenen Jahres zunächst zu seinem Antrittsbesuch zu Trump gereist. Mitte August nahm er in der US-Hauptstadt dann mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs an einem Gipfel zur Ukraine teil.
Hintergründe zu Merz' Besuch in den USA
"Machtwechsel in Iran nebensächlich":Wie die USA den Krieg in Iran rechtfertigenvon Anne Sophie Feilmit Video2:26
- Interview
Krieg gegen Iran:Nahost-Experte: US-Administration "ziemlich strategielos"mit Video4:59
Kanzler reist in die USA:"Nicht rempeln": Trumps Regeln gelten auch für Merzvon Wulf Schmiesemit Video1:28
- Interview
Folgen des Iran-Kriegs für Ukraine-Krieg:"Wenn es gelingt ...": Experte sieht Chance für Europamit Video19:01