"Machtwechsel in Iran nebensächlich":Wie die USA den Krieg in Iran rechtfertigen
von Anne Sophie Feil
Nukleare Entwaffnung, unter Zugzwang durch Israel oder doch ein Regimewechsel in Iran? Fast täglich nennt die US-Führung neue Motive für die Angriffe.
Die USA und Israel führen seit Samstag eine massive Militäroperation gegen Iran durch, der mit Gegenschlägen in der Golfregion reagiert. Nach dem Tod des geistlichen Oberhaupts des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, kündete US-Präsident Donald Trump weitere Bombardierungen an und nannte "Frieden im gesamten Nahen Osten und sogar auf der ganzen Welt" als oberstes Ziel.
USA wollen Irans Atomprogramm zerstören
Doch die große Motivation hinter der "Operation Epic Fury" scheint zu sein, das iranische Nuklearprogramm zu zerstören. Trump erklärte:
Er begründete den Schlag gegenüber der "New York Post" mit den gescheiterten Atomverhandlungen. "Wir hatten sehr ernsthafte Verhandlungen, und sie waren dabei, und dann ruderten sie zurück", so Trump. Zudem habe die US-Regierung festgestellt, dass Iran heimlich an einem "völlig anderen Standort" an der Urananreicherung arbeite. "Also war es einfach an der Zeit", erklärte der US-Präsident.
Hegseth: Regime-Change nicht oberste Prioriät
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth definierte am Montag klare militärische Ziele:
Der Militäreinsatz soll Hegseth zufolge nicht notwendigerweise zu einem Machtwechsel in Teheran führen. Es sei kein klassischer "Regimewechselkrieg". "Aber das Regime hat sich tatsächlich geändert, und die Welt ist dadurch besser dran", so Hegseth.
Neue Führung in Iran laut Vance zweitrangig
Dazu, ob die USA in Iran einen machtpolitischen Wechsel anstoßen wollten, äußerte sich die US-Administration widersprüchlich. Trump rief am Samstag das iranische Volk dazu auf, "sich sein Land zurückzuholen". Er bezeichnete das getötete Oberhaupt Chamenei als "einen der bösartigsten Menschen der Geschichte".
Sein Vize JD Vance sieht den Machtwechsel hingegen distanzierter. Vance sagte dem Sender Fox News am Montag, in einer "perfekten Welt" würden die USA es begrüßen, wenn jemand in Iran an die Macht käme, der bereit sei, mit den USA zu kooperieren. Doch:
Der Präsident habe das klare Ziel definiert, Iran dürfe keine Atomwaffe haben und müsse sich dazu langfristig verpflichten, so Vance. Hegseth betonte zudem, es handle sich nicht um ein "Experiment zum Demokratie-Aufbau".
Rubio spricht von Präventivschlag im Krieg gegen Iran
US-Außenminister Marco Rubio rechtfertigt das Vorhaben als präventive Selbstverteidigung. Er sagte am Montag im Kapitol, man habe gewusst, dass Iran bei einem israelischen Angriff sofort gegen US-Streitkräfte vorgehen würde.
Die USA hätten "proaktiv auf defensive Weise gehandelt", um größeren Schaden und mehr Opfer zu verhindern. Ziel sei die "Zerstörung ihrer ballistischen Raketenfähigkeiten" und die Verhinderung eines Atomprogramms.
Johnson sieht Israel als Treiber der gemeinsamen Angriffe auf Iran
Nach Darstellung von Mike Johnson, Sprecher des US-Repräsentantenhauses, hat Druck von Seiten Israels maßgeblich zu der Entscheidung der USA für einen Angriff auf Iran beigetragen.
Die US-Regierung habe aufgrund dieser Entschlossenheit eine schwierige Entscheidung treffen müssen, so Johnson. Sie habe die Bedrohungen für die USA, für deren Soldaten und Einrichtungen in der Region und darüber hinaus bewerten müssen.
Auf Basis "hervorragender Geheimdienstinformationen" seien sie zu dem Schluss gekommen, dass Iran im Fall eines Angriffs durch Israel sofort mit Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA reagieren würde. Er sei überzeugt, dass die US-Regierung das Richtige getan habe.
Trump schließt US-Bodentruppen im Krieg gegen Iran nicht aus
Unklarheit herrscht auch über die Dauer des Krieges. Trump sprach gegenüber CNN von etwa vier bis fünf Wochen. Der "New York Post" sagte er, die Operation liege "weit vor dem Zeitplan", da bereits 49 führende Köpfe ausgeschaltet seien.
Gleichzeitig warnte er am Sonntag in einem Video auf Truth Social vor weiteren US-Opfern: "Leider wird es wahrscheinlich noch mehr geben, aber wir werden alles in unserer Möglichkeit liegende tun, damit es nicht so kommt."
Er habe keine Angst vor dem Einsatz von Bodentruppen, falls diese "notwendig" würden.
Mit Material von AFP, AP, dpa und Reuters.