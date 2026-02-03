Helfer über Krankentransport nach Rafah:Gaza: "Das Tor zur Welt" hat sich "ein Stück weit geöffnet"
Erstmals seit 2024 ist die Grenze Rafah zwischen Gaza und Ägypten geöffnet. Erste Krankentransporte sind möglich. Ein Helfer beschreibt, wie er die aufreibende Fahrt erlebt hat.
Am Tag nach der offiziellen Wiederöffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten konnten erste Krankentransporte aus dem zerstörten Gebiet gebracht werden. Die WHO brachte nach eigenen Angaben fünf Schwerkranke über die Grenze. Dabei bleibt die Lage aufgrund weiterer Angriffe Israels weiter gefährlich.
"Das war ein sehr besonderer Moment für uns", berichtet Notfallsanitäter Bernhard Kleinhäntz von der Hilfsorganisation Cadus, der einen der zwölfstündigen Transporte als Helfer in einem Krankenwagen begleitete.
Der Krankentransport, den er unterstützte, habe eine ältere Dame, die seit längerem auf medizinische Versorgung warte, nach Rafah gebracht, so Kleinhäntz.
So laufen die Krankentransporte aus Gaza ab
Die Ausreisen der Patienten finden in Zusammenarbeit mit der WHO statt, berichtet Kleinhäntz. Zunächst werde geprüft, ob die Patienten ausreisen können - also über die notwendigen Dokumente verfügen, eine Aufnahmezusage in einem der behandelnden Länder haben. "Wenn dem allen nichts im Wege steht, dann wird dieser Transport vorbereitet, geplant und durchgeführt."
... ist eine gemeinnützige, unabhängige, internationale Hilfsorganisation aus Berlin. Derzeit befinden sich Helfer von Cadus nach eigenen Angaben im Gazastreifen sowie auch in der von Russland angegriffenen Ukraine.
Quelle: Cadus e.V.
Warum die Krankentransporte so schwierig sind
Die Bedingungen bei den Transporten seien widrig, so Kleinhäntz: "Man darf nicht vergessen, wo wir sind." Extrem schlechte Straßenverhältnisse und schlechtes Wetter erschweren den Transport, berichtet der Helfer. Auch die Formalitäten an der Grenze bräuchten Zeit. Große Herausforderungen - insbesondere auch für die transportierten Personen, die nun den völlig zerstörten Gazastreifen verlassen können:
An der Grenze zu Rafah übergebe man die Personen dann an Vertreter anderer Hilfsorganisationen, die im Auftrag der behandelnden Länder die Obhut übernehmen. Die Patientin seines Krankentransportes habe er dem ägyptischen Roten Halbmond übergeben, so Kleinhäntz.
WHO: Tausende warten im Gazastreifen auf Hilfe
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) warten im Gazastreifen aktuell noch rund 18.500 Patienten auf eine Ausreise, darunter rund 4.000 Minderjährige.
Dazu gehörten Krebsbehandlungen, Dialysebehandlungen sowie die Versorgung von Neugeborenen und Menschen mit schwersten Verletzungen, so Notfallsanitäter Kleinhäntz. Die Möglichkeiten der Versorgung vor Ort seien gering. Möglich seien Stabilisierungen und Erstversorgung von Patienten sowie Notoperationen. Für weitere medizinische Betreuung fehlten vor Ort vor allem Personal und Material.
ZDF-Korrespondent: Tor zur Welt öffnet sich "nur einen Spalt"
Die Grenzöffnung von Rafah sei ein "wesentlicher Schritt im Friedensprozess", sagt ZDF-Korrespondent Thomas Reichart in Tel Aviv. Es gelte: "Für Israel ist Rafah ein Sicherheitsrisiko". Aus israelischer Sicht seien über Rafah "massiv Waffen für die Hamas geliefert worden. Das war sozusagen der Zugang zum Gazastreifen, den sie nicht kontrollieren konnten". Deshalb führe man dort umfangreiche Kontrollen durch. Auch sei der für die Ausreise notwendige bürokratische Prozess "wahnsinnig aufwändig", so Reichart. Deshalb:
Was den Grenzübergang Rafah so wichtig macht
Rafah ist der einzige Grenzübergang aus dem Gazastreifen, der nicht über Israel führt. Die Wiedereröffnung erfolgte auf der Grundlage des US-Friedensplans. Der wichtige Grenzübergang, der früher für humanitäre Hilfslieferungen genutzt wurde, war am Montag wieder für den begrenzten Personenverkehr in beide Richtungen geöffnet worden.
