Seit gestern ist der Grenzübergang in Rafah geöffnet. Ein Notfallsanitäter berichtet exklusiv von den Krankentransporten. ZDFheute live analysiert, was die Grenzöffnung für den Frieden bedeutet.

Wie geht es in Gaza weiter? Israel hat den Grenzübergang zwischen Ägypten und Gaza in Rafah teilweise geöffnet. Seitdem dürfen erstmals wieder kranke Menschen den Gazastreifen verlassen, um in Ägypten behandelt zu werden. Die Aus- und Einreise ist derzeit allerdings nur sehr wenigen Menschen gestattet. Hilfslieferungen dürfen weiterhin nicht durchfahren. Dennoch ist es ein nächster Schritt im Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Terrormiliz Hamas.

Wie ist die Lage in Rafah? Wie wird Kranken und Verwundeten geholfen? Die Hilfsorganisation CADUS begleitet die Krankentransporte. Bei ZDFheute live spricht ein Notfallsanitäter darüber, was in Gaza gerade passiert und wie es den Menschen vor Ort geht.

Mit der Grenzöffnung wurde ein weiterer Schritt in Trumps Friedensplan erfüllt. Bewegt sich jetzt etwas Richtung Frieden? Endet der Krieg in Gaza? Was wird aus der Hamas und wie blickt Israel auf diese neue Phase im Gaza-Konflikt?

Darüber spricht Sara Bildau bei ZDFheute live mit Bernhard Kleinhäntz von der Hilfsorganisation CADUS und ZDF-Korrespondent Thomas Reichart. Seid dabei und stellt eure Fragen!

