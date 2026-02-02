Seit fast zwei Jahren steht der Grenzübergang Rafah zwischen Gaza und Ägypten unter der Kontrolle Israels. Nun wurde die wichtige Grenzstation für den Personenverkehr geöffnet.

Über die aktuelle Lage in Gaza berichtete ZDF-Korrespondent Thomas Reichart aus Tel Aviv am frühen Montagmorgen. 02.02.2026 | 3:22 min

Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten ist für den Personenverkehr wieder geöffnet. Das teilten Vertreter der ägyptischen und israelischen Sicherheitskräfte am Morgen mit. Staatliche Medien in Ägypten bestätigten die Angaben.

Die Wiederöffnung hat zunächst weitgehend symbolischen Charakter: Reisen in beide Richtungen sind nur wenigen Menschen gestattet, Hilfsgüter werden vorerst weiterhin nicht direkt aus Ägypten in den Gazastreifen geliefert. "Für die Menschen in Gaza ist das trotzdem ein sehr wichtiger Tag. Rafah gilt für sie als das Tor zur Welt", sagt ZDF-Korrespondent Thomas Reichart in Tel Aviv.

Israel will Einsätze von Ärzte ohne Grenzen im Gazastreifen unterbinden. Die Organisation müsse das Gebiet bis zum 28. Februar verlassen. 02.02.2026 | 5:02 min

Ägyptens Krankenhäuser bereiten sich auf Menschen aus Gaza vor

Am ersten Tag sollten jeweils 50 Palästinenserinnen und Palästinenser den Grenzübergang in jede Richtung passieren dürfen, sagte ein ägyptischer Beamter, der anonym bleiben wollte. Im Gazastreifen hoffen laut den Gesundheitsbehörden etwa 20.000 Kinder und Erwachsene, das verwüstete Küstengebiet über den Grenzübergang für eine Behandlung verlassen zu können.

Tausende Palästinenser außerhalb des Gebiets wollen einreisen und in ihre Heimat zurückkehren. Das ägyptische Gesundheitsministerium teilte mit, 150 Krankenhäuser im ganzen Land seien darauf vorbereitet, palästinensische Patienten aufzunehmen, die über den Grenzübergang Rafah evakuiert werden.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat angekündigt, Israel werde täglich 50 Patienten die Ausreise gestatten. Ein an den Gesprächen beteiligter Beamter sagte, jeder Patient dürfe von zwei Angehörigen begleitet werden. Gleichzeitig könnten täglich 50 Menschen zurückkehren, die den Gazastreifen während des Krieges verlassen hätten. An der Grenze sei das ein komplizierter Prozess, weil die Menschen sich in Ägypten vorher registrieren müssten und sie vom israelischen Geheimdienst überprüft würden, erklärt ZDF-Korrespondent Reichart.

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind laut palästinensischen Angaben mindestens 32 Menschen gestorben. Getroffen wurden mehrere Ziele - unter anderem ein Zeltlager in Khan-Younis. 31.01.2026 | 0:28 min

Kontrollen unter Aufsicht von EU-Mission

Die Kontrollen werden unter Aufsicht und mit Unterstützung der EU-Mission vor Ort (Eubam Rafah) durchgeführt. Bewährt sich das System, soll die Zahl der Reisenden schrittweise gesteigert werden.

Gestern wurde der Übergang bereits für einen "Probebetrieb" geöffnet. Ziel sei gewesen, den Betriebsablauf zu testen, teilte die zuständige israelische Cogat-Behörde dazu mit.

Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wurde am Wochenende für einen "Probebetrieb" geöffnet. 01.02.2026 | 0:21 min

Der Grenzübergang ist das Haupttor des Gazastreifens zur Außenwelt und war seit Mai 2024 weitgehend geschlossen. Israel hatte angekündigt, Rafah werde erst wieder geöffnet, wenn die Leiche der letzten von der militant-islamistischen Hamas im Oktober 2023 verschleppten israelischen Geisel wieder in Israel sei. Die Leiche von Ran Gvili wurde am Montag vergangener Woche geborgen.

Öffnung von Grenzübergang Rafah Teil von Waffenruheplan

Die Wiedereröffnung ist ein wichtiger Schritt im Waffenruheplan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen, der am 10. Oktober in Kraft getreten war. Der Plan sah für die erste Phase die Rückgabe aller bei dem Terrorangriff verschleppten Geiseln vor, sowohl der lebenden als auch der getöteten.

Zur zweiten Phase gehören schwierige Prozesse wie die Entwaffnung der Hamas, die Bildung einer internationalen Stabilisierungstruppe und die Übergabe der Macht an eine Regierung von Technokraten, nachdem die Hamas dort fast 20 Jahre regiert hat.

Quelle: AP, dpa