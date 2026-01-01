Freunde statt Feinde - geht das?:Fäuste und Falafel bringen Menschen zusammen
von Wolfgang Danner
Zwei Kriege beherrschen die Schlagzeilen: Gaza und Ukraine. Sprachlosigkeit und Hass prägen das Klima auch hierzulande. Doch es gibt Menschen, die sich dem nicht beugen wollen.
Zwei Orte zeigen, dass das scheinbar Unmögliche doch gelingen kann: das israelisch-palästinensische Restaurant "Kanaan" in Berlin und der BoxClub 1932 Pirmasens, in dem Ukrainer und Russen gemeinsam trainieren.
Im "Kanaan" arbeiten der Israeli Oz Ben David und der Palästinenser Jalil Dabit seit Jahren eng zusammen. Doch seit dem Massaker der Hamas und dem anschließenden Gaza-Krieg steht ihre Freundschaft unter enormem Druck. Oz, aufgewachsen in einer rechtsgerichteten Siedlerfamilie, und Jalil, der aus einer bekannten "Hummus-Dynastie" in Ramla stammt, ringen mit ihren Ängsten und Verletzungen.
Hamas-Angriff führte zu radikalem Zorn
Nach dem 7. Oktober 2023 stand das Restaurant kurz vor dem Aus. Der Schock über den Angriff führte bei Oz zu radikalem Zorn: Er war überzeugt, dass Gaza niedergebrannt und die Menschen dort getötet werden müssten - und er sagte das auch gegenüber Jalil.
"All diese Fragen, die mich bisher verfolgt hatten - 'Kannst du ihnen, den Arabern, wirklich vertrauen?' - wurden plötzlich zu: 'Wie konntest du nur so dumm sein, das zu glauben?'", erzählt Oz.
Mit dem Sohn die Wut herausgesogen
Das Restaurant blieb mehrere Tage geschlossen. Jalil jedoch fand einen eigenen Weg, um Oz zu erreichen: Er brachte seinen damals dreijährigen Sohn Teodor zu einem der Gespräche mit.
"Ich setzte ihn auf meinen Schoß, und er sagte: 'Oh hey, wie geht's euch?'", erzählt Jalil. Oz habe die zwei nur angesehen, so Jalil. Aber er habe sehen können, dass in Oz etwas passierte.
"Die Wut wurde förmlich aus mir herausgesogen", erzählt Oz über das Treffen. "Ich erschrak über die Art, wie ich gesprochen hatte", berichtet der Israeli weiter.
Das Restaurant gibt es nach wie vor. Die Situation bleibt schwierig, doch Oz und Jalil machen weiter.
Boxclub in Pirmasens: Respekt als Regel im Ring
Im pfälzischen Pirmasens stehen sich junge Russen und Ukrainer im Kampf gegenüber - aber in aller Freundschaft. Der russischstämmige Vorsitzende des Boxvereins Vitali leitet den Verein und trainiert gemeinsam mit dem ukrainischen Trainer Sergej die jugendlichen Boxer.
Im Ring gilt nur eine Regel: Respekt. Keine Politik, keine Feindbilder. Hier kämpfen junge Männer aus Russland, der Ukraine, Polen, Syrien, Afghanistan und Deutschland Seite an Seite. Der Boxsport wird zum Symbol dafür, dass Menschlichkeit stärker ist als Herkunft.
Sergej fragt sich, warum er Vitali hassen sollte oder Vitali ihn. "Wenn ich jemanden hasse oder Wut habe, dann funktioniert das gegen mich. Dann hasse ich mich selbst, wenn ich sowas mache" sagt der Trainer des Box-Clubs 1932 Pirmasens.
Zwei Beispiele für Freundschaft statt Feindschaft
Zwei Beispiele, wie trotz großer Gegensätze und Verletzungen Vertrauen wächst, wie Wut und Trauer in Nähe umschlagen können - und wie schwer es ist, in Zeiten des Krieges Mensch zu bleiben.
Mehr zum Thema Mitmenschlichkeit
Papst erteilt Segen "Urbi et Orbi" :Leo XIV. richtet Friedensappell an die Weltmit Video1:20
Widerstandskraft in Afghanistan:Unicef: Bild von Mädchen mit Schulbuch gewinnt Fotopreismit Video0:50
Bosnien und Herzegowina:Erfolgsstory trotz Krieg: Ein Geflüchteter blickt zurückChristian von Rechenberg, Wienmit Video2:44
Holocaust-Überlebende beigesetzt:Abschied von Margot Friedländermit Video1:50