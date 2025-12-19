  3. Merkliste
Unicef: Foto von Mädchen mit Schulbuch gewinnt Auszeichnung

Das Unicef-"Foto des Jahres 2025" geht an die französische Fotojournalistin Elise Blanchard. In ihrer Reportage thematisiert sie das Leben junger Mädchen in Afghanistan.

Zehnjährige Hajira sitzt über Schulbüchern und lernt

Das "Foto des Jahres 2025" der Kinderhilfsorganisation Unicef zeigt die zehnjährige Hajira bei ihren Hausaufgaben. Es wurde in der afghanischen Provinz Nangarhar aufgenommen.

Die stille Stärke eines zehnjährigen Mädchens in Afghanistan, versunken in ihr Schulbuch - das ist das Siegerbild im Unicef-Wettbewerb "Foto des Jahres 2025". Aufgenommen wurde es von der französischen Fotojournalistin Elise Blanchard in einem abgelegenen Dorf östlich von Kabul, wie das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen mitteilte. Es stammt aus Blanchards Reportage "Girlhood in Afghanistan".

Bild über die Widerstandskraft afghanischer Mädchen

Schirmherrin Elke Büdenbender, die Frau des Bundespräsidenten, sagte, Kindheit bedeute für viele Mädchen in Afghanistan, um etwas zu kämpfen, das selbstverständlich sein sollte: das Recht, zu lernen.

Unicef erklärte, das Foto von Hajira stehe für die stille, aber unbeirrbare Widerstandskraft von Millionen afghanischer Mädchen, denen von den islamistischen Taliban der Zugang zu weiterführender Schulbildung verwehrt werde.

Krisenreporterin Katrin Eigendorf blickt hinter die Fassade des Taliban-Regimes

Krisenreporterin Katrin Eigendorf reist mit dem ersten Fernsehteam seit zwei Jahren nach Afghanistan und wirft einen Blick hinter die Fassade des Taliban-Regimes.

Luftverschmutzung und "brennende Stadt"

Der zweite Preis geht an Natalya Saprunova, geboren in Russland und wohnhaft in Frankreich, für ein Bild ihrer Reportage aus der Mongolei, in der Kinder unter extremer Luftverschmutzung leiden. Zu sehen sind Kleinkinder, die in einem Kindergarten rund um einen Luftfilter schlafen, der die Schadstoffkonzentration etwas mindern soll.

In einem Kindergarten in Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei, liegen Kinder auf dem Boden um einen aufgestellten Luftfilter herum, der die Schadstoffkonzentration senken soll.

Der zweite Preis des "Unicef Foto des Jahres 2025" ging an Natalya Saprunova.

Quelle: Natalya Saprunova/Unicef/dpa

Auf Platz drei kommt der indische Fotograf Sourav Das, der schon oft bittere Schicksale von Kindern dokumentiert hat, die unter härtesten Bedingungen um ihr Überleben ringen. Thema ist eine Kindheit in Jharia, berüchtigt als "brennende Stadt", seit rund hundert Jahren eines der größten Kohlefelder Indiens. Dort schwelt ein unterirdischer Brand, der massive Umweltprobleme verursacht.

15.12.2025, Indien, ---: Kinder stehen in einem Kohlefeld von Jharia in Indien.

Der dritte Preis des "Unicef Foto des Jahres 2025" ging an Sourav Das.

Quelle: Sourav Das/Unicef/dpa

Ausstellung in Berlin zeigt alle Bilder

Alle drei ausgezeichneten Arbeiten zeigten unterschiedliche Facetten der prekären Lebenssituation von Millionen Kindern weltweit, hieß es.

Dieses von UNICEF veröffentlichte Foto zeigt vertriebene Kinder und Familien aus Al-Faschir in einem Flüchtlingslager in Tawila, Sudan.

Weltweit ist fast jedes fünfte Kind von extremer Armut betroffen.

Eine Ausstellung mit allen prämierten Arbeiten ist bis Ende Januar 2026 im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin zu sehen. Mit der Auszeichnung "Foto des Jahres" prämiert Unicef Deutschland Fotos, die die Persönlichkeit und Lebensumstände von Kindern weltweit auf herausragende Weise dokumentieren.

Quelle: dpa, epd
