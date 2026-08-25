Afghanistan - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Afghanistan
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In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban am 15. August 2021 nach dem Abzug der internationalen Truppen wieder die Macht übernommen. Vor allem die Lage der Frauen hat sich seitdem dramatisch verschlechtert, Millionen Menschen leiden unter Hunger und Armut. 20 Jahre kämpfte eine US-geführte Militärallianz gegen die Taliban und terroristische Gruppen. Auch die Bundeswehr war im Einsatz. Die USA hatten Al-Kaida-Chef bin Laden und sein Gefolge für die Anschläge vom 11.9.2001 verantwortlich gemacht. Die Allianz hatte die Taliban von der Macht vertrieben, weil sie ihnen als Helfer von Al-Kaida galten. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu den Entwicklungen in Afghanistan im Überblick.
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