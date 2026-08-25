  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Afghanistan - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Afghanistan

|
In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban am 15. August 2021 nach dem Abzug der internationalen Truppen wieder die Macht übernommen. Vor allem die Lage der Frauen hat sich seitdem dramatisch verschlechtert, Millionen Menschen leiden unter Hunger und Armut. 20 Jahre kämpfte eine US-geführte Militärallianz gegen die Taliban und terroristische Gruppen. Auch die Bundeswehr war im Einsatz. Die USA hatten Al-Kaida-Chef bin Laden und sein Gefolge für die Anschläge vom 11.9.2001 verantwortlich gemacht. Die Allianz hatte die Taliban von der Macht vertrieben, weil sie ihnen als Helfer von Al-Kaida galten. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu den Entwicklungen in Afghanistan im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zu Afghanistan

  1. AFGHANISTAN-TALIBAN-ANNIVERSARY

    Nachrichten | heute journal:Fünf Jahre Taliban-Herrschaft

    von Dominik Lessmeister
    Video1:57
  2. SGS Lessemeister Afghanistan Richtig

    Nachrichten | heute journal:"Afghanistan international isoliert"

    Video1:22
  3. Anhänger der Taliban-Regierung fahren auf einem Fahrzeug in Kabul.

    Afghanistan:Taliban feiern Machtübernahme vor fünf Jahren

    Video1:34
  4. Rukia Resai (l) verpackt Seife mit ihren Schwestern in ihrer Seifenfabrik am 28.07.2026 in Herat, Afghanistan.
    Interview

    Fünf Jahre Taliban-Herrschaft:"Die Hoffnung für Afghanistan sehe ich in den Frauen"

    mit Video2:37
  5. Zwei Frauen in Burka laufen durch einen Markt in Badakhshan, Afghanistan.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Afghanistan: Fünf Jahre Taliban-Herrschaft

    von Dominik Lessmeister
    Video1:43
  6. Dominik Lessmeister

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Düstere Lage in Afghanistan"

    Video1:28
  7. Afghanistan fünf Jahre unter den Taliban
    Exklusiv

    Fünf Jahre nach Machtübernahme:Afghanistan im grausamen Griff der Taliban

    von Katrin Eigendorf
  8. Afghanistan fünf Jahre Taliban

    Nachrichten | heute journal:Fünf Jahre Taliban-Machtübernahme

    von Homeira Rhein
    Video2:53
  9. Flaggen der Taliban an einem Stand in Afghanistan.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Besorgter Blick nach Afghanistan

    von Homeira Rhein
    Video1:38
  10. Eine Frau und ein Mann erzählen von ihren Erlebnissen in Afghanistan.

    Nachrichten | heute:Afghanistan: Fünf Jahre Taliban

    von Homeira Rhein
    Video1:37
  11. Zwischen Sicherheit und Sorge

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Zwischen Sicherheit und Sorge

    von Homeira Rhein
    Video2:01
  12. dominik-lessmeister

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:„Hunger und Armut allgegenwärtig“

    Video3:00
  13. Internationaler Karlspreis der Stadt Aachen 2026

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:„Eines der schlimmsten Regime der Welt“

    Video4:56
  14. AFGHANISTAN-POLITICS-ANNIVERSARY

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Afghanistan: Fünf Jahre Taliban-Herrschaft

    von Dominik Lessmeister
    Video2:37
  15. Verschleierte Frauen sitzen vor einer Moschee in Kandahar, Afghanistan.

    Frauen in Afghanistan:UN: Taliban schränken Frauen weiter ein

    Video0:20
  16. Krankenhausmitarbeiter verteilen Essen an Patienten und Angehörige im Atatürk-Nationalen Kinderkrankenhaus in Kabul, Afghanistan.

    Hungerkrise in Afghanistan:Der tägliche Kampf ums Überleben

    Dominik Lessmeister, Kabul
    mit Video1:36

Fünf Jahre Taliban-Herrschaft

  1. Afghanistan fünf Jahre unter den Taliban
    Exklusiv

    Fünf Jahre nach Machtübernahme:Afghanistan im grausamen Griff der Taliban

    von Katrin Eigendorf
  2. Rukia Resai (l) verpackt Seife mit ihren Schwestern in ihrer Seifenfabrik am 28.07.2026 in Herat, Afghanistan.
    Interview

    Verschlechterte Lage der Frauen:"Die Hoffnung für Afghanistan sehe ich in den Frauen"

    mit Video2:37

Im Land der Taliban

Krisenreporterin Katrin Eigendorf blickt hinter die Fassade des Taliban-Regimes. Sie hält ein Handy in der Hand und spricht mit zwei betroffenen Frauen, mit denen zusammensitzt.

Kabul - die Rückkehr der Taliban

ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf über das Leben im Land der Taliban.

Hunger und Not in Afghanistan

  1. Krankenhausmitarbeiter verteilen Essen an Patienten und Angehörige im Atatürk-Nationalen Kinderkrankenhaus in Kabul, Afghanistan.

    Hungerkrise in Afghanistan:Der tägliche Kampf ums Überleben

    Dominik Lessmeister, Kabul
    mit Video1:36
  2. Latifa Bakkar versucht, ihrem schwer unterernährten 2½-jährigen Sohn Abu Bakar Sauerstoff zu verabreichen, während eine Krankenschwester ihm im Indira-Gandhi-Kinderkrankenhaus in Kabul, Afghanistan, am 15. 2. 2026, eine intravenöse Kanüle in den Arm legt.

    Hunger in Afghanistan:"Leben von vier Millionen Kindern steht auf dem Spiel"

    mit Video0:22
  3. Afghanische Flüchtlinge im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Iran.

    Aus Iran abgeschoben - ohne Perspektive:Hunderttausende Rückkehrer verschärfen Not in Afghanistan

    von Christian Hauser und Katrin Eigendorf
    mit Video2:32
  4. Kinder mit Plastikkanister warten an Brunnen in Kabul.

    Vier Jahre Taliban:In Afghanistan fehlt es an allem

    von Katrin Eigendorf
    mit Video43:09
Ein Kind liegt in einem Bett und weint

Die Kinder von Kabul

Trump und die Akte Afghanistan - Podcast

  1. Im Vordergrund stehen zwei Taliban-Kämpfer mit Gewehren zwischen hohen Mauern mit Stacheldraht, im Hintergrund Rauchwolken und zwei Flughafen-Türme, oben in der Bildmitte ein Flugzeug im Steigflug.

    Politik | auslandsjournal:Folge 1: Schande

    Video41:29
  2. Im Vordergrund stehen zwei Taliban-Kämpfer mit Gewehren zwischen hohen Mauern mit Stacheldraht, im Hintergrund Rauchwolken und zwei Flughafen-Türme, oben in der Bildmitte ein Flugzeug im Steigflug.

    Politik | auslandsjournal:Folge 2: Chaos

    Video39:30
  3. Im Vordergrund stehen zwei Taliban-Kämpfer mit Gewehren zwischen hohen Mauern mit Stacheldraht, im Hintergrund Rauchwolken und zwei Flughafen-Türme, oben in der Bildmitte ein Flugzeug im Steigflug.

    Politik | auslandsjournal:Folge 3: Was bleibt

    Video46:03
  4. Im Vordergrund stehen zwei Taliban-Kämpfer mit Gewehren zwischen hohen Mauern mit Stacheldraht, im Hintergrund Rauchwolken und zwei Flughafen-Türme, oben in der Bildmitte ein Flugzeug im Steigflug.

    Politik | auslandsjournal:Folge 4: Perspektivwechsel

    Video55:17

Afghanistan und der Kampf gegen den Terror

  1. Afghanistan – Chronik eines Scheiterns

    phoenix | phoenix plus:Afghanistan – Chronik eines Scheiterns

    Video44:12
  2. Am 11. September 2001 steuern Terroristen zwei Flugzeuge in das World Trade Center in New York.

    Nachrichten | Thema:9/11 - Der 11. September

  3. Collage. Osama bin Laden vor dem "schwarzen Banner", rechts eine Illumination der Manhattan Skyline.

    Doku | ZDFinfo Doku:Jagd auf Osama bin Laden

    Video84:49

Deutschland und Afghanistan

  1. Ein Bundeswehrsoldat der Internationalen Afghanistan- Schutztruppe (ISAF) mit kugelsicherer Weste beobachtet am Montag, dem 04.08.2003 einen an ihm vorbei gehenden afghanischen Jungen in Karteparwan, einem nordoestlichen Stadtteil von Kabul.

    Doku | ZDFinfo Doku:Deutschlands Krieg am Hindukusch

    Video43:31
  2. Thomas Reichart, Korrespondent im Hauptstadtstudio Berlin

    Politik | PolitiX:Das Afghanistan-Desaster

    von Thomas Reichart
    Video12:46
  3. Angela Merkel spricht in der Sondersitzung des Bundestages.

    Politik | Berlin direkt:Merkels Erklärung zu Afghanistan

    Video23:51
  4. Ein Schild mit der Aufschrift Bundesverfassungsgericht steht vor dem Gebäude des Bundesverfassungsgerichts.

    Bundesverfassungsgericht:Aufnahme von Afghanen muss einzeln geprüft werden

    mit Video1:39