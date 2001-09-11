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11. September 2001 - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

11. September 2001

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Am 11. September 2001 verübten Terroristen der Al-Kaida mit Passagierflugzeugen Anschläge in New York und Washington. Mehrere tausend Menschen kamen dabei ums Leben. Daraufhin zogen die USA in Afghanistan in den "Krieg gegen den Terror", den sie am 31. August 2021 beendeten.

Die Anschläge vom 11. September

  1. Der 11. September

    Doku | Momente der Geschichte:Der 11. September

    Video3:50
  2. Mohammed Atta

    Doku | Terra X:9/11: Wer war Todespilot Mohammed Atta?

    Video12:50
  3. Rettungsboot auf dem Hudson River, im Hintergrund Manhattan mit Staubwolken um das World Trade Center.

    11. September 2001:Die größte Bootsevakuierung der Geschichte

    Nina Feldmann, New York City
  4. Trümmer des Terroranschlags in New York, 09. September 2001

    Politik | auslandsjournal:Das Erbe von 9/11

    Video14:48

ZDF-Doku

Die Silhouette der Trümmer des World Trade Center ragen aus einem staubigen Umfeld. Im Vordergrund laufen zwei bewaffnete Personen neben einem Militärfahrzeug durch die Szene, lange Schatten ziehen sich über den Boden.

9/11 - Der lange Schatten des Terrors

  1. Zentral der Qanon-Schamane mit Schlid; links eines Shirts mit der Aufschrift "9/11 was an inside Job", rechts die Silhouette der Trümmer des World Trade Centers.

    Doku | ZDFinfo Doku:Wahn

    Video44:00
  2. Zentral Osama bin Laden; links mehrere moderne Militärdronen, rechts die Silhouette der Trümmer des World Trade Center.

    Doku | ZDFinfo Doku:Jagd

    Video44:45
  3. Zentral Donald Trump mit ernster Miene und USA-Cap; links eine aufgebrachte Menschenmenge, rechts die Silhouette der Trümmer des World Trade Center.

    Doku | ZDFinfo Doku:Spaltung

    Video44:39

Krieg gegen den Terror

  1. "Der Preis des Krieges: Kampf gegen den Terror": Blick auf das, durch einen Terroranschlag beschädigte, Pentagon bei Nacht. Das Gebäude wird angestrahlt. Links hängt eine US-Flagge am Gebäude.

    Doku | ZDFinfo Doku:Kampf gegen den Terror

    Video44:03
  2. In einer sandigen Landschaft stehen afghanische Kinder auf einem Militärpanzer, das Panzerrohr "zielt" Richtung Kamera.

    Doku | ZDFinfo Doku:Afghanistan

    Video43:50
  3. "Der Preis des Krieges: Irak": Drei Frauen mit Kopftüchern stehen mit geneigten Köpfen um ein Grab auf einem Friedhof. Eine Frau kniet. Es sind arabische Inschriften auf den Grabsteinen zu lesen.

    Doku | ZDFinfo Doku:Irak

    Video44:08
  4. Mehrere US-Marines liegen mit Waffen am Boden, in Afghanistan 2004.

    Doku | ZDFinfo Doku:Vergeltung in Afghanistan

    Video43:48
  5. Personenkontrolle im Irak

    Doku | ZDFinfo Doku:Mit Lügen in den Irak

    Video43:16
  6. Eine Gruppe IS-Soldaten, darunter ein Kind, posieren mit Waffen vor ihrer Flagge.

    Doku | ZDFinfo Doku:Schwarze Flagge des IS

    Video41:54
  7. Mitglieder der jemenitischen Regierungstruppen 2022: drei bewaffnete Männer, einer schaut nach hinten.

    Doku | ZDFinfo Doku:Machtkampf im Nahen Osten

    Video43:31
  8. Collage. Osama bin Laden vor dem "schwarzen Banner", rechts eine Illumination der Manhattan Skyline.

    Doku | ZDFinfo Doku:Jagd auf Osama bin Laden

    Video84:49
"ZDF-History: Rache für 9/11 - Die CIA schlägt zurück": US-Fahnen und ein Fahndungsbild von Osama bin Laden.

Rache für 9/11 – Die CIA schlägt zurück

Nachrichten zu den Folgen der Anschläge

  1. Panorama von Manhattan am 11. September 2001 mit Fokus auf das World Trade Center, dessen oberer Bereich von einer massiven Rauchwolke umhüllt ist.

    Vom Trauma zur Verschwörungstheorie:Wie 9/11 die USA verändert hat - mit Trump als Verstärker

    von Niklas Kreusch
    mit Video44:00
  2. Joschka Fischer sitzt in einem dunklen Raum und schaut in Richtung Kamera.
    Interview

    Joschka Fischer zu 9/11 und den Folgen:"Terroranschlag. Gebt mir den Bundeskanzler"

    mit Video43:49
  3. AFGHANISTAN-TALIBAN-ANNIVERSARY

    Nachrichten | heute journal:Fünf Jahre Taliban-Herrschaft

    von Dominik Lessmeister
    Video1:57
  4. SGS Lessemeister Afghanistan Richtig

    Nachrichten | heute journal:"Afghanistan international isoliert"

    Video1:22
  5. Afghanistan fünf Jahre Taliban

    Nachrichten | heute journal:Fünf Jahre Taliban-Machtübernahme

    von Homeira Rhein
    Video2:53
  6. Zwischen Sicherheit und Sorge

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Zwischen Sicherheit und Sorge

    von Homeira Rhein
    Video2:01
  7. Verschleierte Frauen sitzen vor einer Moschee in Kandahar, Afghanistan.

    Frauen in Afghanistan:UN: Taliban schränken Frauen weiter ein

    Video0:20
  8. Millionen Menschen in Afghanistan sind von einer Hungerkrise betroffen.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Hungerkrise in Afghanistan

    von Dominik Lessmeister
    Video1:36
Brennendes World Trade Center in New York

Das Jahr 2001