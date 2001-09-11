11. September 2001 - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

11. September 2001
|
Am 11. September 2001 verübten Terroristen der Al-Kaida mit Passagierflugzeugen Anschläge in New York und Washington. Mehrere tausend Menschen kamen dabei ums Leben. Daraufhin zogen die USA in Afghanistan in den "Krieg gegen den Terror", den sie am 31. August 2021 beendeten.
Die Anschläge vom 11. September
Doku | Momente der Geschichte:Der 11. SeptemberVideo3:50
Doku | Terra X:9/11: Wer war Todespilot Mohammed Atta?Video12:50
11. September 2001:Die größte Bootsevakuierung der GeschichteNina Feldmann, New York City
Politik | auslandsjournal:Das Erbe von 9/11Video14:48
ZDF-Doku
Krieg gegen den Terror
Doku | ZDFinfo Doku:Kampf gegen den TerrorVideo44:03
Doku | ZDFinfo Doku:AfghanistanVideo43:50
Doku | ZDFinfo Doku:IrakVideo44:08
Doku | ZDFinfo Doku:Vergeltung in AfghanistanVideo43:48
Doku | ZDFinfo Doku:Mit Lügen in den IrakVideo43:16
Doku | ZDFinfo Doku:Schwarze Flagge des ISVideo41:54
Doku | ZDFinfo Doku:Machtkampf im Nahen OstenVideo43:31
Doku | ZDFinfo Doku:Jagd auf Osama bin LadenVideo84:49
Nachrichten zu den Folgen der Anschläge
Vom Trauma zur Verschwörungstheorie:Wie 9/11 die USA verändert hat - mit Trump als Verstärkervon Niklas Kreuschmit Video44:00
- Interview
Joschka Fischer zu 9/11 und den Folgen:"Terroranschlag. Gebt mir den Bundeskanzler"mit Video43:49
Nachrichten | heute journal:Fünf Jahre Taliban-Herrschaftvon Dominik LessmeisterVideo1:57
Nachrichten | heute journal:"Afghanistan international isoliert"Video1:22
Nachrichten | heute journal:Fünf Jahre Taliban-Machtübernahmevon Homeira RheinVideo2:53
Nachrichten | heute - in Deutschland:Zwischen Sicherheit und Sorgevon Homeira RheinVideo2:01
Frauen in Afghanistan:UN: Taliban schränken Frauen weiter einVideo0:20
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Hungerkrise in Afghanistanvon Dominik LessmeisterVideo1:36