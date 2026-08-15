Im grausamen Griff der Taliban:Afghanistan fünf Jahre nach der Machtübernahme
von Katrin Eigendorf
Vor fünf Jahren haben die Taliban in Kabul die Macht übernommen. Seitdem haben die Islamisten vor allem den Frauen nahezu alle Rechte genommen.
In den Straßen von Kabul ist spürbar, wie sehr sich Afghanistan verändert hat. In den Cafés und Parks sitzen fast nur noch Männer, nur in den Bazaren sind die Frauen unterwegs, immer mehr tragen auch in der Hauptstadt die traditionelle Burka. Bärtige, grimmig aussehende Kämpfer wachen über die öffentliche Ordnung und tragen all das zur Schau, was die USA beim Abzug ihrer Truppen vor fünf Jahren hinterlassen haben: Amerikanische Waffen, Militärfahrzeuge, Uniformen.
Afghanistan - weltweit einzigartige Unterdrückung von Frauen und Mädchen
Niemand wagt mehr, öffentlich zu protestieren. Die wenigen mutigen Frauen, die noch in den ersten Monaten Demonstrationen organisierten, sind verschwunden, die Gefahr ist zu groß, niedergeknüppelt oder gar erschossen zu werden. In Afghanistan erleben wir heute eine weltweit einzigartige Unterdrückung von Frauen und Mädchen, ihre systematische Ausgrenzung aus dem öffentlichen Leben.
Journalistinnen, die in den ersten Monaten nach der Machtübernahme der Taliban noch berichteten, verstecken sich. Immer weniger internationale Reporter sind im Land, das Regime erteilt nicht mehr viele Genehmigungen und kontrolliert genau, was berichtet wird.
Hasina unterrichtet Mädchen heimlich in einer Untergrundschule
Eine junge Ingenieurin möchte mit dem ZDF reden, ihre Geschichte erzählen. Wir können sie zuhause treffen. Seit drei Jahren darf Hasina ihren Beruf nicht mehr ausüben, sie verlässt das Haus nur noch, um heimlich in einer Untergrundschule Mädchen zu unterrichten. Wie lange ihr Erspartes noch zum Leben reicht, ist unklar. Ihre einzige Hoffnung ist der Westen.
Taliban-Regierung verteidigt ihre Regeln für Frauen
Regierungssprecher Zabihulla Mudschahid hat dem ZDF ein Interview zugesagt, das Treffen soll in Kandahar stattfinden, der Stadt, die als die Hochburg der Taliban gilt und wo sich inzwischen immer mehr Regierungsmitglieder niederlassen.
Die Straße, die von Kabul in den Süden führt, galt früher als eine der gefährlichsten im Land, vor allem wegen der vielen Sprengstoffanschläge, die die Taliban dort verübten. Heute ist sie streckenweise neu asphaltiert, die Löcher, die durch Explosionen entstanden, sind verschwunden. Die Sicherheitslage hat sich verbessert.
Armut eines der größten Probleme des Landes
Nach anfänglichem Zögern hat der Regierungssprecher sich einverstanden erklärt, das Interview mit einer Frau zu führen. Zabihulla Mudschahigd gesteht ein, dass Armut eines der größten Probleme des Landes ist.
Auch aus diesem Grund möchte seine Regierung Kooperation und Unterstützung aus dem Westen, auch aus Deutschland. Investitionen in Bildung und Gesundheit. Und vor allem internationale Anerkennung. Kritik am eigenen Regime will der Sprecher nicht gelten lassen.
Die Macht der Taliban und die Stimmung im Land
Nur wenige Menschen wollen offen sprechen. Der Politiker und Analyst Ramzan Bashardost schätzt die Lage kritisch ein. "Es ist schwierig eine Aussage über den Willen des afghanischen Volkes zu treffen, denn es gibt keine Umfragen."
Hunger in Afghanistan bedroht Millionen Kinder
Es sind Probleme, die unübersehbar sind. In den Straßen von Kabul werden die Kinder, die sich flehentlich an die vorbeifahrenden Autos hängen oder Passanten bedrängen, immer jünger. Manche scheinen kaum älter als fünf Jahre. Im Juli erst hat Unicef die Lage als dramatisch beschrieben. Mehr als 3,7 Millionen Kinder unter fünf Jahren sind von akutem Hunger bedroht. In den Kinderkrankenhäusern drängen sich Eltern mit ausgehungerten Babys und Kleinkindern, nach Berichten afghanischer Ärzte kann nur jede zweite Mutter ihr Kind stillen.
"Wir haben selbst nicht genug Babynahrung zur Verfügung", erzählt Kinderarzt Haji Gul. Auf seinem Handy hat er Videos von der Frühgeborenenstation seines Krankenhauses, wo in Brutkästen teilweise drei bis vier Kinder zusammenliegen. "Die stärksten überleben, eine andere Lösung haben wir nicht".
Haji Gul selbst hatte im August 2021 das Land verlassen wollen und gehörte zu denen, die sich verzweifelt am Flughafen drängten, um auf eine der Maschinen in den Westen zu gelangen. Er ist einer der Zurückgebliebenen, der nach fünf Jahren Taliban Herrschaft wenig Hoffnung hat, dass sich bald etwas an der Lage ändert.
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