Israel übergibt Leichen: Weg frei für Friedensplan, Phase zwei

Die Bedingungen für die zweite Phase des Friedensplans für den Gazastreifen sind offenbar erfüllt. Israel hat die sterblichen Überreste von 15 Palästinensern nach Gaza überführt.

Das Internationale Rote Kreuz hat 15 tote Palästinenser aus Israel nach Gaza gebracht. Damit endet ein monatelanger Austausch von Gefangenen und Verstorbenen im Zuge des Waffenstillstands. 29.01.2026 | 0:35 min

Israel hat die sterblichen Überreste von 15 Palästinensern in den Gazastreifen überstellt. Die Leichname wurden durch Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben, wie die Organisation bestätigte. Auch israelische Kreise bestätigten die Übergabe.

Bedingung für nächste Phase des Gaza-Friedensplans

Mit dem Schritt, der auf die Rückführung der sterblichen Überreste der letzten israelischen Geisel folgte, sind die Bedingungen für den Übergang in die nächste Phase des Gaza‑Friedensplans erfüllt.

Der Plan von US-Präsident Donald Trump war im November auch durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrats abgesichert worden. Das übergeordnete Ziel des Plans ist eine dauerhafte Beendigung des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas sowie der Wiederaufbau des in zwei Kriegsjahren weitgehend zerstörten Küstenstreifens.

Israel hat Anfang der Woche im Gazastreifen die letzte tote Hamas-Geisel geborgen. Die Leiche des Polizisten Ran Gvili sei identifiziert und nach Israel gebracht worden, teilte das Militär mit. 26.01.2026 | 1:03 min

Geiseln und Leichen gegen Häftlinge und Leichen

Nach Beginn der Waffenruhe ließ die Hamas die letzten 20 lebenden Geiseln frei, während im Gegenzug rund 2.000 palästinensische Häftlinge von Israel entlassen wurden. Zudem übergab die Hamas insgesamt 28 Geisel-Leichen. Die Übergabe verlief jedoch anders als vereinbart schleppend und dauerte statt 72 Stunden insgesamt mehr als drei Monate.

Israel hat im Rahmen der Abmachungen insgesamt 360 tote Palästinenser überstellt. Die genauen Umstände ihres Todes sind häufig nicht bekannt. Es wird vermutet, dass Israel ihre Leichen in einem Militärlager aufbewahrte. Die Identifizierung gestaltete sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen in vielen Fällen schwierig.