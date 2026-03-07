Iran-Angriffe auf Golfstaaten gehen trotz Entschuldigung weiter

Eskalation im Nahen Osten:Angriffe im Golf dauern trotz Irans Entschuldigung an
Angriffe mit Raketen und Drohnen halten die Golfregion weiter in Alarmbereitschaft. Mehrere Staaten melden abgewehrte Attacken aus Iran - trotz einer Entschuldigung aus Teheran.
Ungeachtet der Entschuldigung von Irans Präsident Massud Peseschkian dauern die Angriffe in der Golfregion an. Mehrere Staaten der Region berichteten erneut, ihre Luftabwehr habe Raketen und Drohnen abgefangen. Betroffen waren unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar.
Katars Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftabwehr habe eine Rakete abgefangen. Bereits gestern hatte Katar Angriffe mit zehn iranischen Drohnen gemeldet. In dem Golfstaat befindet sich mit al-Udaid ein wichtiger US-Militärstützpunkt.
Emirate offenbar besonders stark betroffen
Auch die Vereinigten Arabischen Emirate berichteten von neuen Angriffen. Das Verteidigungsministerium erklärte, man reagiere auf Beschuss mit iranischen Drohnen und Raketen.
Nach eigenen Angaben sind die Emirate bislang am stärksten betroffen: Seit Beginn der Angriffe wurden rund 200 Raketen, 1.100 Drohnen und mehrere Marschflugkörper abgefangen. Das Medienbüro von Dubai meldete zudem einen "kleinen Vorfall" durch herabfallende Trümmerteile.
Iranische Angriffe auf US-Stützpunkte
Iranische Marineeinheiten teilten laut der Nachrichtenagentur Tasnim mit, sie hätten mit Drohnen US-Stützpunkte in Abu Dhabi und Kuwait angegriffen. Die Revolutionsgarden erklärten, an einer US-Basis in den Emiraten unter anderem ein Kommunikationszentrum und Radarsysteme getroffen zu haben.
Saudi-Arabien meldete ebenfalls abgewehrte Angriffe. Die Luftwaffe habe mehrere Drohnen über dem Ölfeld Schaiba im Südosten des Landes abgefangen sowie zwei Raketen in der Nähe der US-Luftwaffenbasis südöstlich von Riad.
Auch in Bahrain heulten heute erneut die Warnsirenen wegen drohender Luftangriffe. Das Generalkommando teilte mit, dass seit Beginn der Attacken vor einer Woche mehr als 80 Raketen und etwa 150 Drohnen abgefangen wurden.
Peseschkian entschuldigt sich für Angriffe auf Nachbarn
Irans Präsident Peseschkian hat ein Ende von Luftangriffen auf die regionalen Nachbarländer versprochen, wenn von diesen aus keine Attacken auf den Iran erfolgen. Jede Form der Unterstützung für Israel und die USA sei "ehrlos", sagte Peseschkian in einer von der staatlichen Rundfunkagentur ausgestrahlten Videobotschaft.
Zugleich entschuldigte er sich für die Angriffe auf die regionalen Nachbarländer. Diese seien "das Ergebnis der chaotischen Situation nach dem Tod mehrerer hochrangiger Kommandeure, als die Streitkräfte führungslos waren und eigenständig handeln mussten", sagte er.
