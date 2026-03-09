Ölpreis schießt wegen Iran-Krieg über Marke von 100 US-Dollar

Der Iran-Krieg treibt den Rohölpreis erstmals seit Jahren über die Marke von 100 US-Dollar. Die Angst vor Lieferausfällen schickt die Aktienmärkte weltweit auf Talfahrt.

Die geopolitische Lage spiegelt sich in Deutschland auch an den Zapfsäulen wider. Die ölverarbeitenden Industriebetriebe suchen Möglichkeiten, um mit der Krise umzugehen. 07.03.2026 | 1:34 min

Der Ölpreis ist infolge des Iran-Kriegs erstmals seit Jahren wieder auf über 100 US-Dollar angestiegen. Der Preis für die in Europa maßgebliche Nordseesorte Brent stieg zeitweise um knapp 19 Prozent auf fast 110 US-Dollar je Barrel (159 Liter).

Unmittelbar zuvor war zum Handelsbeginn in Chicago die in den USA bestimmende Sorte West Texas Intermediate (WTI) über die Marke von 100 Dollar gesprungen - ein Preisniveau, das es zuletzt 2022 gegeben hatte.

Am Freitagnachmittag war Brent-Rohöl zur Lieferung im Mai noch erstmals seit April 2024 mit über 90 US-Dollar gehandelt worden. Vor Beginn des Iran-Kriegs vor gut einer Woche lag der Preis noch um die 70 Dollar pro Barrel. Auch die Spritpreise sind seither deutlich angestiegen.

Eine Spritpreisbremse sollte gut überlegt sein. Aber wenn es in kurzer Zeit zu sehr hohen Preisen kommen sollte, müsse es zu einer Intervention kommen, sagt Top-Ökonom FeIbermayr. 04.03.2026 | 19:50 min

Straße von Hormus: Nadelöhr des globalen Energiehandels

Die Angst vor einer längeren Sperrung der Straße von Hormus bleibt ein bestimmendes Thema auf dem Ölmarkt. Seit den amerikanisch-israelischen Angriffen auf Iran passieren kaum noch Schiffe die Meerenge am Persischen Golf.

Durch diese wird in Friedenszeiten täglich rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels transportiert. Sie ist auch sehr wichtig für den Transport von Flüssiggas, etwa aus Katar.

Die Finanzmärkte reagieren empfindlich auf den Anstieg des Ölpreises. Noch gebe es aber keinen Ölpreis-Schock, so ZDF-Wirtschaftsexpertin Valerie Haller. 03.03.2026 | 1:50 min

Katar warnt vor Produktionsstopp und Ölpreis von 150 US-Dollar

Ende vergangener Woche hatte Katars Energieminister Saad al-Kaabi in einem Interview der "Financial Times" vor schwerwiegenden Folgen des Kriegs im Nahen Osten für Lieferungen von Energierohstoffen aus der Region gewarnt.

Es sei zu befürchten, dass alle Förderstaaten am Persischen Golf ihre Produktion innerhalb weniger Wochen einstellen könnten. Dann ist nach Einschätzung des Ministers ein Anstieg des Ölpreises bis auf 150 US-Dollar möglich. Aufgrund der de facto Blockade der Meerenge von Hormus gehen den Produzenten teils die Lagerkapazitäten aus.

Am fünften Tag des Konflikts werden immer mehr Stimmen laut, die den Angriff auf Iran kritisieren. 04.03.2026 | 2:50 min

Anleger flüchten aus Aktien - Börsen unter Druck

Die Furcht vor Lieferengpässen, steigender Inflation und höheren Zinsen hat Anleger aus Aktien flüchten lassen und sie in den als sicher geltenden US-Dollar getrieben.

An der Wall Street deuteten die Terminkontrakte auf einen schwachen Start hin: Die S&P-500-Futures fielen um 1,6 Prozent, die Nasdaq-Futures um 1,7 Prozent. Die Sorgen der Anleger wurden durch eine Verschärfung des Konflikts geschürt.

Die derzeitige weltwirtschaftliche Lage, vor allem im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg, wirkt sich direkt auf Deutschland aus. Frank Bethmann ordnet die möglichen Szenarien ein. 06.03.2026 | 1:39 min

Trump: Teures Öl "kleiner Preis" für Sicherheit

Nach den Worten von US-Präsident Donald Trump ist der stark angestiegene Ölpreis nur ein kleines notwendiges Opfer angesichts der Bedrohung durch das iranische Atomprogramm.

"Kurzfristige Ölpreise, die schnell wieder sinken werden, wenn die Zerstörung des iranischen Atomprogramms beendet ist, sind ein sehr kleiner Preis, der für Sicherheit und Frieden in den USA und auf der Welt zu zahlen ist", schrieb Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Nur Narren würden anders denken. „ US-Präsident Donald Trump

Quelle: dpa, Reuters