Iran-Krieg: Trump fordert von Teheran "bedingungslose Kapitulation"

Der Iran-Krieg geht unvermindert weiter. US-Präsident Trump fordert von Teheran "bedingungslose Kapitulation" und schließt einen Deal zur Beendigung des Konflikts aus.

"Es wird kein Abkommen mit Iran geben"

Donald Trump hat eine Woche nach Beginn des Krieges gegen den Iran eine Verhandlungslösung ohne vorherige Unterwerfung Teherans ausgeschlossen. Quelle: AP

Im Krieg mit Iran will US-Präsident Donald Trump nach eigener Darstellung kein Abkommen mit dem Land mehr abschließen. Stattdessen müsse es auf eine "bedingungslose Kapitulation" hinauslaufen, forderte er auf seiner Plattform Truth Social.

Nach dem Kriegsende sowie der Wahl einer "geeigneten und akzeptablen" Führung in Teheran wollen die Vereinigten Staaten mit Verbündeten demnach beginnen, das Land wieder aufzubauen. Trump stellte dabei in Aussicht, Iran "wirtschaftlich größer, besser und stärker zu machen als je zuvor".

Israel: Angriffe gehen in nächste Phase

Von israelischer Seite hieß es, die Angriffe gingen in eine nächste Phase über:

In dieser Phase werden wir das Regime und seine militärischen Kapazitäten weiter zerschlagen. „ Ejal Zamir, Israels Generalstabschef

Seit vergangenem Wochenende habe Israels Luftwaffe in der nun abgeschlossenen "Überraschungsangriffsphase" rund 2.500 Angriffe im Iran ausgeführt, die Lufthoheit erlangt und mehr als 60 Prozent der Abschussvorrichtungen für ballistische Raketen zerstört.

Der staatliche Rundfunk im Iran berichtete unter Berufung auf die Streitkräfte, der Feind werde in den kommenden Tagen intensiver und umfangreicher angegriffen.

Trump will neue Iran-Führung mitbestimmen

Am Samstag vergangener Woche hatten Israel und die USA begonnen, Iran anzugreifen. Dabei wurde auch Staatsoberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei getötet. Seither reagiert der Iran mit Gegenangriffen.

Am Donnerstag hatte Trump im Gespräch mit "Axios" und "Politico" gesagt, dass er bei der künftigen Führung des Irans mitbestimmen müsse. "Axios" zitierte den US-Präsidenten wie folgt:

Ich muss in die Ernennung involviert sein, wie bei Delcy (Rodriguez) in Venezuela. „ Donald Trump, US-Präsident

Zugleich machte er klar, dass er Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei, als neues Staatsoberhaupt ablehne: "Chameneis Sohn ist für mich inakzeptabel. Wir wollen jemanden, der Harmonie und Frieden in den Iran bringt." Modschtaba Chamenei sei ein "Leichtgewicht".

