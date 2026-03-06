Iran-Krieg: Trump fordert von Teheran "bedingungslose Kapitulation"

"Es wird kein Abkommen mit Iran geben":Trump fordert von Iran "bedingungslose Kapitulation"
Der Iran-Krieg geht unvermindert weiter. US-Präsident Trump fordert von Teheran "bedingungslose Kapitulation" und schließt einen Deal zur Beendigung des Konflikts aus.
Im Krieg mit Iran will US-Präsident Donald Trump nach eigener Darstellung kein Abkommen mit dem Land mehr abschließen. Stattdessen müsse es auf eine "bedingungslose Kapitulation" hinauslaufen, forderte er auf seiner Plattform Truth Social.
Nach dem Kriegsende sowie der Wahl einer "geeigneten und akzeptablen" Führung in Teheran wollen die Vereinigten Staaten mit Verbündeten demnach beginnen, das Land wieder aufzubauen. Trump stellte dabei in Aussicht, Iran "wirtschaftlich größer, besser und stärker zu machen als je zuvor".
Israel: Angriffe gehen in nächste Phase
Von israelischer Seite hieß es, die Angriffe gingen in eine nächste Phase über:
Seit vergangenem Wochenende habe Israels Luftwaffe in der nun abgeschlossenen "Überraschungsangriffsphase" rund 2.500 Angriffe im Iran ausgeführt, die Lufthoheit erlangt und mehr als 60 Prozent der Abschussvorrichtungen für ballistische Raketen zerstört.
Der staatliche Rundfunk im Iran berichtete unter Berufung auf die Streitkräfte, der Feind werde in den kommenden Tagen intensiver und umfangreicher angegriffen.
Trump will neue Iran-Führung mitbestimmen
Am Samstag vergangener Woche hatten Israel und die USA begonnen, Iran anzugreifen. Dabei wurde auch Staatsoberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei getötet. Seither reagiert der Iran mit Gegenangriffen.
Am Donnerstag hatte Trump im Gespräch mit "Axios" und "Politico" gesagt, dass er bei der künftigen Führung des Irans mitbestimmen müsse. "Axios" zitierte den US-Präsidenten wie folgt:
Zugleich machte er klar, dass er Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei, als neues Staatsoberhaupt ablehne: "Chameneis Sohn ist für mich inakzeptabel. Wir wollen jemanden, der Harmonie und Frieden in den Iran bringt." Modschtaba Chamenei sei ein "Leichtgewicht".
Aktuelle Entwicklungen zum Krieg in Nahost finden Sie in unserem Liveblog: