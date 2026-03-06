Trump: Nach Iran ist Kuba an der Reihe

US-Präsident deutet "Deal" an:Trump: Nach Iran gehen wir Thema Kuba an
Zuerst will Donald Trump den Iran-Konflikt lösen und sich danach einem Deal mit Kuba widmen. Dies kündigte der US-Präsident bei einem Termin im Weißen Haus an.
US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit dem Fußballclub Inter Miami einen Deal mit der kubanischen Regierung angedeutet. Diese wolle "unbedingt einen Deal", sagte er bei dem Treffen. "Sie haben keine Ahnung, wie sehr." Kuba komme als nächstes, man wolle "dieses besondere Thema" angehen, kündigte der Präsident an.
In Bezug auf den US-Außenminister Marco Rubio sagte Trump: "Er wartet noch." Rubio habe gesagt: "Lasst uns erst diese Sache zu Ende bringen", erklärte Trump - wohl mit Bezug auf den Iran-Krieg. "Wir könnten alles gleichzeitig machen. Aber dann passieren schlechte Dinge. Wenn man sich Länder über die Jahre anschaut: Wenn man alles zu schnell macht, passieren schlechte Dinge."
Trump: Werden "feiern, was in Kuba passiert"
Zu einem Miteigentümer von Inter Miami, der ursprünglich aus Kuba stammt, sagte Trump: "Du wirst zurückgehen", und fügte hinzu: "Das wird ein großartiger Tag sein, oder?"
Ohne weitere Details zu nennen, sagte der Präsident: "Das werden wir gesondert feiern. Ich möchte nur ein paar Wochen warten. Ich möchte, dass er ein paar Wochen wartet. Aber ich vermute, wir werden bald wieder zusammen sein und feiern, was in Kuba passiert."
Mehr Nachrichten aus Kuba
USA untersuchen Vorfall:Kuba meldet Tote nach Schusswechsel mit Boot aus USAmit Video1:33
- Interview
Experte zu Trumps Ölblockade:Krise in Kuba: "Wenn es so weitergeht, werden Leute sterben"mit Video17:02
US-Embargo verschärft Wirtschaftskrise:Auch Spanien plant Hilfe für Kubamit Video0:25
Ölkrise nach US-Zolldrohung:Mexiko sendet mehr als 800 Tonnen Hilfsgüter nach Kubamit Video1:33