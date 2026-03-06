  3. Merkliste
Trump: Nach Iran ist Kuba an der Reihe

US-Präsident deutet "Deal" an:Trump: Nach Iran gehen wir Thema Kuba an

|

Zuerst will Donald Trump den Iran-Konflikt lösen und sich danach einem Deal mit Kuba widmen. Dies kündigte der US-Präsident bei einem Termin im Weißen Haus an.

Donald Trump spricht im Oval Office.

US-Präsident Trump hat angekündigt, sich nach Ende des Iran-Konflikts mit Kuba befassen zu wollen. Das Land, das unter US-Sanktionen und massiven Stromausfällen leidet, wolle unbedingt einen Deal.

06.03.2026 | 0:20 min

US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit dem Fußballclub Inter Miami einen Deal mit der kubanischen Regierung angedeutet. Diese wolle "unbedingt einen Deal", sagte er bei dem Treffen. "Sie haben keine Ahnung, wie sehr." Kuba komme als nächstes, man wolle "dieses besondere Thema" angehen, kündigte der Präsident an.

In Bezug auf den US-Außenminister Marco Rubio sagte Trump: "Er wartet noch." Rubio habe gesagt: "Lasst uns erst diese Sache zu Ende bringen", erklärte Trump - wohl mit Bezug auf den Iran-Krieg. "Wir könnten alles gleichzeitig machen. Aber dann passieren schlechte Dinge. Wenn man sich Länder über die Jahre anschaut: Wenn man alles zu schnell macht, passieren schlechte Dinge."

Ein Bicitaxi in einer Straße von Havanna.

Kuba kämpft mit einer massiven Treibstoffkrise. US-Präsident Trump hat die für den Karibikstaat lebenswichtigen Öl-Lieferungen aus Venezuela gestoppt.

14.02.2026 | 1:33 min

Trump: Werden "feiern, was in Kuba passiert"

Zu einem Miteigentümer von Inter Miami, der ursprünglich aus Kuba stammt, sagte Trump: "Du wirst zurückgehen", und fügte hinzu: "Das wird ein großartiger Tag sein, oder?"

Ohne weitere Details zu nennen, sagte der Präsident: "Das werden wir gesondert feiern. Ich möchte nur ein paar Wochen warten. Ich möchte, dass er ein paar Wochen wartet. Aber ich vermute, wir werden bald wieder zusammen sein und feiern, was in Kuba passiert."

US-Präsident Donald Trump vor einem Gebäude mit der Kuba-Flagge.

Kuba leidet unter einer Energiekrise - verschärft durch die US-Blockade von Öllieferungen. Was dahinter steckt - ZDFheute live mit Politikwissenschaftler Bert Hoffmann.

16.02.2026 | 17:02 min
Quelle: AP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 06.03.2026 ab 8:30 Uhr.
Themen
USADonald Trump

