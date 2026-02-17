Kuba: Spanien plant Hilfe

US-Embargo verschärft Wirtschaftskrise:Auch Spanien plant Hilfe für Kuba
Kuba leidet unter einer Wirtschaftskrise, verschärft durch die US-Ölblockade. Nach Mexiko will auch Spanien helfen. US-Präsident Trump schließt derweil einen Militäreinsatz aus.
Spanien will Kuba nach eigenen Angaben humanitäre Hilfe schicken. Nutzen will das Land dabei Kanäle der UN. Das Außenministerium teilte mit:
Bei einem Treffen am Montag hätten der spanische Außenminister José Manuel Albares und sein kubanischer Kollege Bruno Rodríguez über "die aktuelle Lage in Kuba" gesprochen, erklärte das spanische Außenministerium, ohne Einzelheiten zu nennen.
Kuba in Wirtschaftskrise durch US‑Blockade
Mexiko hatte zuvor bereits 800 Tonnen humanitäre Hilfe nach Kuba geliefert. Zwei Marineschiffe mit Hilfsgütern trafen in der vergangenen Woche in dem Karibikinselstaat ein.
Die Wirtschafts- und Energiekrise in Kuba hat sich durch die US-Blockade von Öllieferungen massiv verschärft. Die USA hatten nach der Gefangennahme und Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro Anfang Januar Venezuelas Öllieferungen an Kuba einstellen lassen. Venezuela war der wichtigste Öllieferant für Kuba.
Trump: Militäreinsatz gegen Kuba nicht nötig
US-Präsident Donald Trump hat derweil erklärt, dass er einen US-Militäreinsatz gegen die Regierung in Kuba für nicht notwendig halte. Auf die Frage, ob Washington die kubanische Regierung ähnlich wie die venezolanische Anfang des Jahres mit einem Militäreinsatz absetzen werde, antwortete Trump am Montag vor Journalisten:
Kuba sei "ein gescheiterter Staat", sagte der US-Präsident. Er drängte Havanna, ein Abkommen mit den USA zu schließen. Mit Blick auf die Treibstoffknappheit sprach Trump außerdem von einer "humanitären Bedrohung".
US-Präsident verschärft Druck auf Kuba
Ende Januar verschärfte Trump den wirtschaftlichen Druck auf Kuba weiter. Staaten, die Erdöl an das Land liefern, drohte er in einem Dekret mit zusätzlichen US-Zöllen.
Kuba hat bereits mit häufigen Stromausfällen sowie Lebensmittel- und Medikamentenknappheit zu kämpfen. Die Regierung hat deshalb Notfallmaßnahmen angeordnet, darunter Beschränkungen für den Treibstoffverkauf und Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr.
