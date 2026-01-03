Venezuela: Explosionen in Hauptstadt Caracas

In Venezuelas Hauptstadt Caracas hat es mehrere Explosionen gegeben. Zudem sei Fluglärm über der Stadt zu hören.

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas sind in der Nacht zu Samstag (Ortszeit) starke Explosionen zu hören gewesen. Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt. Ebenso seien Flugzeuge über der Stadt zu hören. Der Vorfall begann gegen 02.00 Uhr (Ortszeit, 07.00 Uhr MEZ), wie mehrere Nachrichtenagenturen berichteten. Die Ursache ist bisher noch unklar.

Venezuelas Präsident Maduro hat den USA einen "schweren militärischen Angriff" vorgeworfen. Er rief den Notstand aus und ordnete die Mobilisierung der Bevölkerung an, wie aus einer Mitteilung der Regierung hervorgeht.

Trump hatte vor möglichem Angriff gewarnt

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump nach wiederholten US-Angriffen vor der Küste Venezuelas von der Möglichkeit von US-Angriffen auf das venezolanische Festland gesprochen und am Montag erstmals einen solchen bestätigt.

Seit Anfang September greifen die US-Streitkräfte unter Berufung auf angebliche Geheimdiensterkenntnisse vor der venezolanischen Küste immer wieder Schnellboote an, die mit Rauschgift beladen sein sollen. Dabei wurden bei rund 30 Angriffen offiziellen Angaben zufolge bereits mehr als 100 Menschen getötet. Die US-Regierung bezeichnet die Opfer durchweg als Drogenschmuggler und "Terroristen", wird für die außergerichtlichen Tötungen aber heftig kritisiert. Experten argumentieren, die Angriffe seien völkerrechtlich nicht zulässig.

Maduro zuletzt offen für Gespräche

Die USA werfen Venezuela vor, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten aktiv zu fördern und damit die Sicherheit der USA und ihrer Bürger zu gefährden. Venezuelas Präsident Maduro vermutet dagegen US-Pläne zu seinem Sturz und ein Bestreben der USA, sich der riesigen venezolanischen Erdölvorkommen zu bemächtigen. Am Donnerstag zeigte sich Maduro jedoch offen für Gespräche mit den USA.

"Wo immer sie wollen und wann immer sie wollen", sagte er im Staatsfernsehen mit Blick auf mögliche Gespräche mit den USA über die Bereiche Drogenhandel, Öl und Migration. Maduro betonte jedoch auch die Wehrhaftigkeit seines Landes: "Das nationale Verteidigungssystem hat die nationale Integrität, den Frieden des Landes und die Nutzung unserer Territorien garantiert und garantiert dies weiterhin", erklärte er.

