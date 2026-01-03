US-Schlag gegen Venezuela: "Vom Weltpolizisten zum Weltmobber"

US-Präsident Trump meldet einen Militärschlag gegen Venezuela und die Festnahme von Präsident Maduro. International werden Zweifel an der Rechtmäßigkeit laut - auch in den USA.

In Venezuelas Hauptstadt Caracas hat es mehrere Explosionen gegeben. Es sollen unter anderem Militärbasen betroffen sein. In Teilen der Stadt ist der Strom ausgefallen. 03.01.2026 | 0:35 min

Die USA haben mehrere Ziele in Venezuela angegriffen und nach Angaben von US-Präsident Donald Trump den dortigen Staatschef Nicolás Maduro entmachtet. Maduro sei "gefangen genommen und außer Landes geflogen" worden, erklärte Trump am Samstag. Er sprach von einem erfolgreichen "großangelegten Schlag gegen Venezuela" und dessen Staatschef. Unabhängige Bestätigungen dieser Informationen gibt es noch nicht.

Mehrere US-Parlamentarier haben aber bereits Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Vorgehens geäußert. Der demokratische Senator von Arizona, Ruben Gallego, schrieb im Kurznachrichtendienst X:

Dieser Krieg ist illegal. Es ist beschämend, dass wir uns vom Weltpolizisten zum Weltmobber entwickelt haben. Es gibt keinen Grund, warum wir mit Venezuela im Krieg sein sollten. „ Ruben Gallego, demokratischer US-Senator von Arizona

Auch ein Parteifreund von US-Präsident Donald Trump, der republikanische Senator Mike Lee aus Utah, meldete Zweifel an: "Ich bin gespannt darauf zu erfahren, was - falls überhaupt etwas - diese Handlung verfassungsrechtlich rechtfertigen könnte, angesichts des Fehlens einer Kriegserklärung oder einer Genehmigung zum Einsatz militärischer Gewalt."

Laut US-Präsident Trump wurden Venezuelas Präsident Maduro und seine Frau gefangen genommen. Dies wäre eine Art Enthauptungsschlag gegen die Regierungsspitze, so ZDF-Korrespondent Theveßen. 03.01.2026 | 16:41 min

EU ruft zur Zurückhaltung auf

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat nach einem Telefonat mit US-Außenminister Marco Rubio zur Zurückhaltung aufgerufen. "Die EU hat wiederholt erklärt, dass Herrn Maduro die Legitimität fehlt und sich für einen friedlichen Übergang ausgesprochen", schreibt sie auf der Plattform X. "Wir rufen zur Zurückhaltung auf", fügt sie hinzu, ohne die USA direkt zu kritisieren. Die Sicherheit der EU-Bürger in Venezuela habe für die EU oberste Priorität.

Unter allen Umständen müssen die Grundsätze des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen eingehalten werden. „ Kaja Kallas, EU-Außenbeauftragte

Berlin beobachtet Lage "mit größter Sorge"

Im Auswärtigen Amt wird heute der Krisenstab der Bundesregierung zusammentreten. "Wir beobachten die Lage in Venezuela sehr aufmerksam und verfolgen die aktuellen Meldungen mit größter Sorge", hieß es aus Berlin. Die Lage in dem südamerikanischen Land "ist derzeit in Teilen noch unübersichtlich". Das Außenministerium stehe "im engen Kontakt mit der Botschaft in Caracas".

US-Präsident Trump hat einen Angriff auf das Festland von Venezuela bestätigt. Das Ziel sei ein mutmaßlicher Drogenumschlagplatz gewesen. 29.12.2025 | 0:55 min

Madrid ruft zu Mäßigung auf

Spanien rief zur Mäßigung auf. Das Völkerrecht und die UN-Charta müssten beachtet werden, stand in einer ersten Erklärung des spanischen Außenministeriums zur Lage in dem südamerikanischen Land. Zugleich bot die linke Regierung in Madrid ihre Hilfe an, um "eine friedliche und durch Verhandlungen erzielte Lösung der gegenwärtigen Krise zu erreichen".

Das Außenministerium beobachte die Lage in Venezuela und in Abstimmung mit seinen Partnern in der EU und den Ländern der Region, hieß es weiter in der Mitteilung.

Russland verurteilt Angriff als "verwerflich"

Russland verurteilte den US-Militärangriff auf Venezuela mit deutlichen Worten: Das Vorgehen sei "zutiefst beunruhigend und verwerflich", erklärte das russische Außenministerium. Es gebe keine Rechtfertigung für diese "bewaffnete Aggression".

Auch der Iran kritisierte das Vorgehen der USA als "eklatante Verletzung seiner nationalen Souveränität und territorialen Integrität". Das iranische Außenministerium forderte den UN-Sicherheitsrat auf, "sofort zu handeln, um die unrechtmäßige Aggression zu stoppen" und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Der Iran gilt als enger Verbündeter Venezuelas.

Kolumbien rechnet mit massivem Flüchtlingsstrom

Kolumbien bereitet sich nach Angaben von Präsident Gustavo Petro unterdessen auf einen potenziellen "massiven Zustrom von Flüchtlingen" aus dem Nachbarland vor. Seine Regierung habe noch vor der Morgendämmerung am Samstag ein Treffen zur nationalen Sicherheit einberufen und Sicherheitskräfte an die Grenze geschickt, teilte Petro mit.

Petro, ein großer Kritiker Trumps, ließ wissen, dass er den UN-Sicherheitsrat auffordern werde, sich mit dem zu befassen, was er als "Aggression gegen die Souveränität Venezuelas und Lateinamerikas" beschrieb. "Ohne Souveränität gibt es keine Nation", teilte Petro in den sozialen Medien mit.

