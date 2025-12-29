Trump bestätigt: USA greifen erstmals Festland von Venezuela an

Angeblich Anlegestelle für Drogenboote:Trump: Erstmals Ziel auf Festland von Venezuela angegriffen
Eskalation im Konflikt mit Venezuela: US-Präsident Trump bestätigt den ersten US-Angriff auf ein Ziel auf dem Festland. Dabei sei ein Hafenareal zerstört worden.
Die USA haben nach den Worten von Präsident Donald Trump erstmals ein Ziel auf dem Festland Venezuelas angegriffen. Es habe eine große Explosion in einem Hafengebiet gegeben, in dem Drogen auf Boote verladen würden, sagte Trump am Montag.
Es sei eine Anlegestelle für mutmaßliche venezolanische Drogenboote gewesen. Diese sei dabei zerstört worden, sagte Trump am Montag zu Journalisten. Genauere Angaben zum Ort des Angriffs machte er nicht. Unklar blieb auch, ob es sich um einen Einsatz der Armee oder des US-Auslandsgeheimdienstes CIA handelte.
Anwohner hatten Reuters berichtet, sie hätten eine Explosion gehört, Feuer gesehen und Chlorgeruch wahrgenommen. Eine Stellungnahme aus Venezuela lag zunächst nicht vor. Auch unabhängige Berichte aus Venezuela über einen solchen Vorfall gab es nicht.
Bislang nur Angriffe auf angebliche Drogenboote
Bislang konzentrierte sich das US-Vorgehen vor allem auf militärische Angriffe gegen Schiffe, die nach US-Angaben zum Drogentransport genutzt wurden. Bei mehr als 20 solcher Angriffe in der Karibik und im Ostpazifik wurden bislang mehr als 100 Menschen getötet.
Seit September greift die US-Armee immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden bereits mehr als Hundert Menschen getötet. Kritiker stufen die Angriffe als außergerichtliche Hinrichtungen und völkerrechtswidrig ein. Die USA brachten zudem Kriegsschiffe vor der venezolanischen Küste in Stellung und zuletzt zwei Öltanker unter ihre Kontrolle.
Trump kündigt Angriffe gegen Drogenkartelle an
Trump beschuldigt den linksnationalistischen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro, Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die USA einzusetzen. Seit Wochen kündigt er an, dass die USA "bald" anfangen würden, Drogenkartelle in Lateinamerika an Land anzugreifen. Bislang gab es jedoch keine bestätigten Angriffe.
Mehr zu Venezuela
Dringlichkeitssitzung:Streit im UN-Sicherheitsrat wegen USA-Venezuela-Konfliktmit Video2:16
Konflikt in der Karibik:US-Küstenwache beschlagnahmt Öltanker vor Venezuelamit Video0:41
Säbelrasseln in der Karibik:USA: Wie Exil-Venezolaner auf Trumps Drohgebärden reagierenvon David Sauermit Video1:40
- Interview
Experte zu Blockade von Öltankern:Trump will Venezuela "an den Rand der Krise bringen"mit Video12:30