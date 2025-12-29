Trump bestätigt: USA greifen erstmals Festland von Venezuela an

Eskalation im Konflikt mit Venezuela: US-Präsident Trump bestätigt den ersten US-Angriff auf ein Ziel auf dem Festland. Dabei sei ein Hafenareal zerstört worden.

US-Präsident Trump hat einen Angriff auf das Festland von Venezuela bestätigt. Das Ziel sei ein mutmaßlicher Drogenumschlagplatz gewesen. 29.12.2025 | 0:55 min

Die USA haben nach den Worten von Präsident Donald Trump erstmals ein Ziel auf dem Festland Venezuelas angegriffen. Es habe eine große Explosion in einem Hafengebiet gegeben, in dem Drogen auf Boote verladen würden, sagte Trump am Montag.

Wir haben alle Boote getroffen, und jetzt haben wir das Gebiet getroffen (...) und das gibt es nicht mehr. „ Donald Trump, US-Präsident

Es sei eine Anlegestelle für mutmaßliche venezolanische Drogenboote gewesen. Diese sei dabei zerstört worden, sagte Trump am Montag zu Journalisten. Genauere Angaben zum Ort des Angriffs machte er nicht. Unklar blieb auch, ob es sich um einen Einsatz der Armee oder des US-Auslandsgeheimdienstes CIA handelte.

In einer Dringlichkeitssitzung will der UN-Sicherheitsrat über die Lage zwischen Venezuela und den USA beraten. Die Amerikaner greifen jüngst vermehrt mutmaßliche Drogenboote an. 23.12.2025 | 1:38 min

Anwohner hatten Reuters berichtet, sie hätten eine Explosion gehört, Feuer gesehen und Chlorgeruch wahrgenommen. Eine Stellungnahme aus Venezuela lag zunächst nicht vor. Auch unabhängige Berichte aus Venezuela über einen solchen Vorfall gab es nicht.

Bislang nur Angriffe auf angebliche Drogenboote

Bislang konzentrierte sich das US-Vorgehen vor allem auf militärische Angriffe gegen Schiffe, die nach US-Angaben zum Drogentransport genutzt wurden. Bei mehr als 20 solcher Angriffe in der Karibik und im Ostpazifik wurden bislang mehr als 100 Menschen getötet.

Zehntausende Venezolaner leben in Doral bei Miami. Sie flüchteten wegen des venezolanischen Präsidenten Maduro in die USA. Doch dort will der US-Präsident sie schnell loswerden. 17.12.2025 | 6:38 min

Seit September greift die US-Armee immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden bereits mehr als Hundert Menschen getötet. Kritiker stufen die Angriffe als außergerichtliche Hinrichtungen und völkerrechtswidrig ein. Die USA brachten zudem Kriegsschiffe vor der venezolanischen Küste in Stellung und zuletzt zwei Öltanker unter ihre Kontrolle.

Trump kündigt Angriffe gegen Drogenkartelle an

Trump beschuldigt den linksnationalistischen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro, Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die USA einzusetzen. Seit Wochen kündigt er an, dass die USA "bald" anfangen würden, Drogenkartelle in Lateinamerika an Land anzugreifen. Bislang gab es jedoch keine bestätigten Angriffe.

Quelle: Reuters, AFP