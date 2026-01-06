Venezuela - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Venezuela
In dem erdölreichen südamerikanischen Land Venezuela kommt es immer wieder zu Konflikten. Dazu trägt auch eine hohe Inflation bei. Wie ist die politische Lage in Venezuela heute? Welche Akteure kämpfen in dem südamerikanischen Staat um die Macht? Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Venezuela im Überblick.
Aktuelle Nachrichten zu Venezuela
Nach tagelanger Verfolgungsjagd:USA entern russischen Öltanker im Nordatlantik
Nach Trumps Militärschlag:Wie Venezolaner in Sachsen in die Zukunft schauenvon Anja Charletmit Video2:13
Nach Festnahme von Venezuelas Präsident:Liveblog: Staatstrauer in Venezuela, USA greifen nach Öl
SPD-Fraktionschef bei "Lanz":Miersch über Venezuela-Angriff: "Blaupause für Despoten"Video0:57
Bis zu 50 Millionen Barrel:Trump kündigt Öllieferungen aus Venezuela anVideo0:30
Bis zu 50 Millionen Barrel :Trump: Venezuela wird den USA Öl liefernmit Video0:30
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Venezolaner in Sachsenvon Anja CharletVideo2:13
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Grönland: Das Ende der Nato?Video5:41
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:„Waffenstillstand noch lange nicht in Sicht“Video3:36
US-Militäreinsatz in Venezuela:Miersch warnt bei "Lanz" vor Signalwirkungvon Bernd Bachranmit Video75:49
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Trump will Zugriff auf Venezuelas Ölvon Thomas GonsiorVideo1:35
Weltordnung nach Angriff auf Venezuela:Politologe Münkler: "Regelbrecher sind die Gewinner"mit Video6:52
Dringlichkeitssitzung ohne Ergebnis:UN-Sicherheitsrat: Ein zahnloser Tiger?von Daniel Heymann und Charlotte Greiplmit Video1:46
"Leute, so geht das nicht":Strack-Zimmermann: Europa muss bei Trump deutlicher werdenmit Video5:57
UN-Sicherheitsrat:China und Russland fordern Maduro-FreilassungVideo0:30
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:US-Politik: „Machtspiel und Interessenpoker“Video8:02
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Gefährlicher Präzedenzfallvon Heike SlanskyVideo2:31
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Venezuela: "Bruch des Völkerrechts"Video6:52
Nachrichten | heute journal update:"Es wird kein Regime-Change geben"Video5:57
Preissprung bleibt aus:Warum der US-Angriff auf Venezuela keine Öl-Rallye auslöstvon Frank Bethmannmit Video1:54
Nachrichten | heute journal:Kaum Veränderungen beim Ölpreisvon Stephanie BarretVideo1:54
Nachrichten | heute journal:Debatte nach Venezuelavon Henriette de MaizièreVideo2:41
Nachrichten | heute journal:Maduro und wie weiter?von Heike SlanskyVideo2:41
Venezuelas bisheriger Staatschef:Maduro plädiert vor New Yorker Gericht auf nicht schuldigmit Video1:48
