Venezuela - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Venezuela

In dem erdölreichen südamerikanischen Land Venezuela kommt es immer wieder zu Konflikten. Dazu trägt auch eine hohe Inflation bei. Wie ist die politische Lage in Venezuela heute? Welche Akteure kämpfen in dem südamerikanischen Staat um die Macht? Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Venezuela im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zu Venezuela

  1. Öltanker "Bella 1"

    Nach tagelanger Verfolgungsjagd:USA entern russischen Öltanker im Nordatlantik

  2. Eine Hand hält die Flagge von Venezuela fest.

    Nach Trumps Militärschlag:Wie Venezolaner in Sachsen in die Zukunft schauen

    von Anja Charlet
    mit Video2:13
  3. Öltanker "Bella 1"
    Liveblog

    Nach Festnahme von Venezuelas Präsident:Liveblog: Staatstrauer in Venezuela, USA greifen nach Öl

  4. Matthias Miersch sitzt im TV-Studio von Markus Lanz.

    SPD-Fraktionschef bei "Lanz":Miersch über Venezuela-Angriff: "Blaupause für Despoten"

    Video0:57
  5. Trump Venzuela

    Bis zu 50 Millionen Barrel:Trump kündigt Öllieferungen aus Venezuela an

    Video0:30
  6. Jährliche Klausurtagung in Washington - Trump

    Bis zu 50 Millionen Barrel :Trump: Venezuela wird den USA Öl liefern

    mit Video0:30
  7. Venezolaner in Sachsen

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Venezolaner in Sachsen

    von Anja Charlet
    Video2:13
  8. Grönland: Das Ende der NATO?

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Grönland: Das Ende der Nato?

    Video5:41
  9. „Waffenstillstand noch lange nicht in Sicht“

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:„Waffenstillstand noch lange nicht in Sicht“

    Video3:36
  10. Matthias Miersch zu Gast bei "Markus Lanz".

    US-Militäreinsatz in Venezuela:Miersch warnt bei "Lanz" vor Signalwirkung

    von Bernd Bachran
    mit Video75:49
  11. Die Raffinerie El Palito erhebt sich über einem Strand in Puerto Cabello

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Trump will Zugriff auf Venezuelas Öl

    von Thomas Gonsior
    Video1:35
  12. US-Präsident Donald Trump (M) CIA-Direktor John Ratcliffe (L) und Außenminister Marco Rubio (R) verfolgen am 3. Januar in Washington die Festnahme von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro.
    Interview

    Weltordnung nach Angriff auf Venezuela:Politologe Münkler: "Regelbrecher sind die Gewinner"

    mit Video6:52
  13. USA, New York: Der Sicherheitsrat tagt im Hauptquartier der Vereinten Nationen.

    Dringlichkeitssitzung ohne Ergebnis:UN-Sicherheitsrat: Ein zahnloser Tiger?

    von Daniel Heymann und Charlotte Greipl
    mit Video1:46
  14. Marie-Agnes Strack-Zimmermann
    Interview

    "Leute, so geht das nicht":Strack-Zimmermann: Europa muss bei Trump deutlicher werden

    mit Video5:57
  15. Der Sitzungssaal des UN-Sicherheitsrats in New York

    UN-Sicherheitsrat:China und Russland fordern Maduro-Freilassung

    Video0:30
  16. US-Politik-Machtspiel-Interessenpoker

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:US-Politik: „Machtspiel und Interessenpoker“

    Video8:02
  17. Gefährlicher Präzedenzfall

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Gefährlicher Präzedenzfall

    von Heike Slansky
    Video2:31
  18. Venezuela: „Bruch des Völkerrechts“

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Venezuela: "Bruch des Völkerrechts"

    Video6:52
  19. Schaltgespräch mit Marie Agnes Strack-Zimmermann

    Nachrichten | heute journal update:"Es wird kein Regime-Change geben"

    Video5:57
  20. Ölpumpe in Venezuela bei Sonnenuntergang, Archivbild

    Preissprung bleibt aus:Warum der US-Angriff auf Venezuela keine Öl-Rallye auslöst

    von Frank Bethmann
    mit Video1:54
  21. SGS Gause Barret

    Nachrichten | heute journal:Kaum Veränderungen beim Ölpreis

    von Stephanie Barret
    Video1:54
  22. Nach dem US-Angriff auf Venezuela - Italien

    Nachrichten | heute journal:Debatte nach Venezuela

    von Henriette de Maizière
    Video2:41
  23. Nicolás Maduro und Ehefrau Cilia Flroes bei ihrer Ankunft Hubschrauberlandeplatz in Manhattan

    Nachrichten | heute journal:Maduro und wie weiter?

    von Heike Slansky
    Video2:41
  24. Venezuela: Maduro vor US-Gericht

    Venezuelas bisheriger Staatschef:Maduro plädiert vor New Yorker Gericht auf nicht schuldig

    mit Video1:48
"Die Schlägertrupps des Präsidenten - Venezuela im Würgegriff von Stadtguerillas": Maskierte Männer mit Gewehren vor einer rot-blauen Flagge mit weißem Stern.
Dokumentation

Die Schlägertruppe des Präsidenten

Venezuela im Würgegriff von Stadtguerillas
Venezuelas Tafelberge
Dokumentation

Venezuelas Tafelberge

Expedition ins Haus der Götter
Themen im Fokus: Südamerika
ArgentinienBrasilienAmazonas-Regenwald