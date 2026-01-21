Ölblockade gegen Venezuela:USA entern erneut Öltanker in der Karibik
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben abermals einen Öltanker in der Karibik beschlagnahmt. Das Schiff habe sich der Ölblockade der USA gegen Venezuela widersetzt.
Die USA haben in der Karibik einen weiteren Öltanker aufgebracht. Das Motorschiff "Sagitta" habe sich der von US-Präsident Donald Trump verhängten Blockade für sanktionierte Tanker widersetzt, teilte das für die Region zuständige Südkommando des US-Militärs (Southcom) auf der Plattform X mit.
Die USA seien entschlossen zu sichern, dass nur ordnungsgemäß und rechtmäßig koordiniertes Öl das südamerikanische Land Venezuela verlässt, hieß es weiter. Laut Southcom verlief der Einsatz erneut "ohne Zwischenfälle".
USA blockieren Venezuelas Öl-Export
Die USA haben in den vergangenen Wochen bereits mehrere Tanker unter ihre Kontrolle gebracht. Zuvor hatte Trump angekündigt, eine "vollständige und komplette Blockade aller sanktionierter Öltanker auf dem Weg von und nach Venezuela" zu verhängen.
Die US-Streitkräfte haben ihre Präsenz in der Karibik stark ausgebaut. Unter anderem wurden in den letzten Monaten zusätzliche Kampfflugzeuge und der weltgrößte Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" in die Region verlegt.
Am 3. Januar nahm das US-Militär bei einer Operation in Caracas Machthaber Nicolás Maduro fest. Der Präsident und seine Frau Cilia Flores wurden nach New York gebracht. Dort soll ihnen der Prozess wegen Drogendelikten gemacht werden.
Mehr zu Venezuela
Nach Trumps Militärschlag:Senat fordert Mitsprache bei Venezuela-Einsätzenmit Video0:36
- FAQ
Profitieren Konzerne von Trumps Plänen?:Venezuelas Ölreserven: Was die USA jetzt vorhabenvon Nils Metzger und Katharina Schustermit Video1:21
Bis zu 50 Millionen Barrel :Trump: Venezuela wird den USA Öl liefernmit Video0:30
Preissprung bleibt aus:Warum der US-Angriff auf Venezuela keine Öl-Rallye auslöstvon Frank Bethmannmit Video1:54