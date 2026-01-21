USA entern erneut Öltanker in der Karibik

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben abermals einen Öltanker in der Karibik beschlagnahmt. Das Schiff habe sich der Ölblockade der USA gegen Venezuela widersetzt.

Die USA haben bekanntgegeben, dass ihre Streitkräfte einen weiteren Tanker in der Karibik beschlagnahmt haben. Quelle: AFP Photo/US Southern Command

Die USA haben in der Karibik einen weiteren Öltanker aufgebracht. Das Motorschiff "Sagitta" habe sich der von US-Präsident Donald Trump verhängten Blockade für sanktionierte Tanker widersetzt, teilte das für die Region zuständige Südkommando des US-Militärs (Southcom) auf der Plattform X mit.

Die USA seien entschlossen zu sichern, dass nur ordnungsgemäß und rechtmäßig koordiniertes Öl das südamerikanische Land Venezuela verlässt, hieß es weiter. Laut Southcom verlief der Einsatz erneut "ohne Zwischenfälle".

Nach Maduros Festnahme proklamiert Trump die nach ihm benannte „Donroe Doktrin“ zur US-Dominanz in Lateinamerika. Ziel: Ölreichtum sichern, Russland und China verdrängen. 04.01.2026 | 2:33 min

USA blockieren Venezuelas Öl-Export

Die USA haben in den vergangenen Wochen bereits mehrere Tanker unter ihre Kontrolle gebracht. Zuvor hatte Trump angekündigt, eine "vollständige und komplette Blockade aller sanktionierter Öltanker auf dem Weg von und nach Venezuela" zu verhängen.

Die US-Streitkräfte haben ihre Präsenz in der Karibik stark ausgebaut. Unter anderem wurden in den letzten Monaten zusätzliche Kampfflugzeuge und der weltgrößte Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" in die Region verlegt.

US-Präsident Trump greift in die Ölindustrie Venezuelas ein. Das Land würde bis zu 50 Millionen Barrel Öl an die USA liefern, Trump könnte so die harten US-Sanktionen umgehen. 07.01.2026 | 0:30 min

Am 3. Januar nahm das US-Militär bei einer Operation in Caracas Machthaber Nicolás Maduro fest. Der Präsident und seine Frau Cilia Flores wurden nach New York gebracht. Dort soll ihnen der Prozess wegen Drogendelikten gemacht werden.

