Venezuelas Ölreserven: Was eine US-Kontrolle bedeuten würde

Profitieren Konzerne von Trumps Plänen?:Venezuelas Ölreserven: Was die USA jetzt vorhaben
von Nils Metzger und Katharina Schuster
Donald Trump will den riesigen Ölsektor Venezuelas für US-Konzerne öffnen. Es geht um die größten Reserven der Welt und Milliarden Dollar. Wer könnte davon am meisten profitieren?
Die USA wollen die Kontrolle über die riesigen Ölreserven Venezuelas übernehmen, so erklärte es US-Präsident Donald Trump am Samstag. Große US-Ölkonzerne sollten Milliarden Dollar investieren, um die nach Trumps Worten "schwer beschädigte" venezolanische Öl-Infrastruktur zu modernisieren.
Was verspricht Trump?
Eine Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten werde Venezuela "reich, unabhängig und sicher" machen, sagte Trump. Auch Millionen Venezolaner im Exil - inklusive den USA - würden von den geplanten Maßnahmen profitieren. Wie er diese weitreichenden Versprechungen umsetzen wolle, dazu machte der US-Präsident keine präzisen Angaben. Seit Beginn dieses Jahres ist der US-Ölriese Chevron wieder in Venezuela aktiv und fördert Öl im Land.
1976 und 2007 hatten venezolanische Regierungen mehrfach Ölprojekte verstaatlicht und daran beteiligte internationale Konzerne enteignet - darunter solche aus den USA. Ein zentrales Argument war, dass zu wenig des geförderten Wohlstandes im Land selbst ankäme. Die Sorge vieler Beobachter ist nun ein von den USA festgelegtes Machtarrangement, das erneut primär ausländischen Interessen dient.
Ob sich die neue Staatsführung unter der frisch vereidigten früheren Vizepräsidentin Delcy Rodríguez dem US-Druck fügen wird, ist unklar. "Wir werden nie wieder Sklaven sein", sagte Interimspräsidentin Rodríguez in einer Rede und verlangte die Freilassung von Maduro.
Wie viel Öl hat Venezuela?
Venezuela verfügt über die größten Rohölvorkommen der Welt - rund 303 Milliarden Barrel zu je 159 Liter, so die US-amerikanische Energieinformationsbehörde (EIA). Trotz dieser enormen Reserven liegt die aktuelle Ölproduktion mit etwa einer Million Barrel pro Tag vergleichsweise niedrig.
Vor 20 Jahren wurden noch fast drei Millionen Barrel täglich gefördert. Schuld daran sind Sanktionen, Missmanagement beim staatlichen Energiekonzern PDVSA und Korruption. Zu den begrenzten Fördermengen kommt auch noch ein Mangel an Raffineriekapazitäten hinzu, um das Rohöl zu verarbeiten. Lateinamerika-Experte Günther Maihold erklärt bei ZDFheute live:
"Ein Aufbau dieser Ölanlagen und der entsprechenden Raffinerien bedeutet einen langfristigen Atem. Das wird nicht so einfach über eine kurze Frist möglich sein", so Maihold.
Wer soll von dem Ölgeschäft profitieren?
Trump gibt an, die venezolanische Öl-Infrastruktur modernisieren zu wollen. Zugleich sollen auch die USA davon profitieren. Er wirft Venezuela vor, im Zuge einer Verstaatlichung amerikanische Ölanlagen beschlagnahmt zu haben, die man nun zurückholen wolle.
Erlöse aus dem Ölverkauf könnten nach Trumps Worten die Kosten einer Übergangsphase decken, in der Washington vorübergehend die Führung in Venezuela übernehmen will. Angesichts der bislang ablehnenden Haltung der Führung in Caracas ist nun die Frage, ob Trump eine Invasion des 28 Millionen Einwohner zählenden Landes anstrebt - militärische Vorbereitungen dafür sind bislang nicht angelaufen. Zugleich stellt Trump klar, dass das US-Ölembargo gegen Venezuela vorerst bestehen bleibt.
"Für Öl könnte dies ein historisches Ereignis werden", erklärt Phil Flynn, "Senior Market Analyst" bei der Price Futures Group gegenüber CNN. "Das Maduro-Regime und [der ehemalige venezolanische Präsident] Hugo Chávez haben die venezolanische Ölindustrie im Grunde genommen geplündert."
Venezuela könne für die USA besonders attraktiv sein, da es geografisch naheliege und über große Schwerölvorkommen verfüge, die US-Raffinerien effizient verarbeiten könnten.
Wie geht es mit dem Ölpreis weiter?
Welche Auswirkungen die US-Intervention in Venezuela auf die weltweiten Energiepreise haben wird, ist derzeit noch unklar. Da Öl-Futures am Wochenende nicht gehandelt werden, sind die kurzfristigen Auswirkungen auf den Ölpreis schwer einzuschätzen. Am Sonntagabend werden die Ölmärkte erstmals auf die Nachricht reagieren.
Wie sich die Preise entwickeln, hänge laut Helima Croft, Leiterin der globalen Rohstoffstrategie bei "RBC Capital Markets", davon ab, ob Trump den angekündigten Umbau des venezolanischen Ölsektors tatsächlich umsetzen könne. Gegenüber CNN betont sie:
Bob McNally, Präsident der in Washington ansässigen Beratungsfirma Rapidan Energy Group, erwartet zunächst nur begrenzte Effekte, solange es nicht zu größeren Unruhen kommt. Entscheidend sei, wie schnell ein proamerikanisches Venezuela seine Ölproduktion steigern könne, erklärt der Ökonom bei CNN.
Erwartungen könnten dabei schneller steigen als die tatsächlichen Fördermöglichkeiten. "Venezuela kann eine große Rolle spielen - aber nicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren", so McNally.
Welche Konzerne sind in der besten Ausgangslage?
Unter den US-Konzernen wäre Chevron in der besten Ausgangslage, um von einer Öffnung zu profitieren, da das Unternehmen als einziger US-Ölgroßkonzern noch im Land aktiv ist. Ein starkes Interesse an einer Rückkehr dürfte jedoch vor allem Conoco-Phillips haben. Der Konzern habe nach einer Verstaatlichung vor fast zwei Jahrzehnten noch Ansprüche von mehr als zehn Milliarden Dollar, sagte Francisco Monaldi vom Baker Institute der Rice University.
Die Geschichte zeige jedoch, dass ein solches Engagement nicht zwangsläufig US-Firmen zugutekäme, warnte der Energieexperte Ed Hirs von der Universität von Houston. "Die USA haben bei den Regimewechseln im Irak und in Libyen keinerlei Nutzen aus dem Öl gezogen. Ich fürchte, die Geschichte wird sich in Venezuela wiederholen."
