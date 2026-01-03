USA eskalieren Konflikt mit Venezuela:Das sagt Trump zur Maduro-Festnahme - Pressekonferenz live
Nach der Festnahme Maduros wollen die USA nun über die politische Zukunft des Landes mitentscheiden. Für 17 Uhr hatte US-Präsident Donald Trump eine Pressekonferenz angekündigt.
Die USA haben in der Nacht zum Samstag Ziele in Venezuela angegriffen und nach Worten von Präsident Donald Trump den langjährigen Staatschef Nicolás Maduro gefangen genommen.
Für 17 Uhr Mitteleuropäischer Zeit war eine Pressekonferenz in Mar-a-Lago in Florida angekündigt.
Trump veröffentlicht Bild von Maduro
Vorab sagte Trump, er wolle bei der Machtfrage in Caracas mitentscheiden. "Wir treffen diese Entscheidung jetzt. Wir können nicht riskieren, dass jemand anderes übernimmt und einfach so weitermacht", sagte er in einem Telefoninterview des Senders Fox News auf die Frage nach der politischen Zukunft von Venezuela.
Er veröffentlichte zudem ein erstes Bild, das den gefangenen Maduro zeigen soll. Auf der Plattform Truth Social postete der Republikaner eine Abbildung, auf der Maduro gefesselt stehend in einem Jogginganzug mit verbundenen Augen und Kopfhörern zu sehen ist. Trump schrieb dazu: "Nicolás Maduro an Bord der USS Iwo Jima."
Drohungen seit mehreren Monaten
Seit August 2025 hatte die US-Regierung mit einem militärischen Vorgehen gegen venezolanisches Staatsgebiet gedroht. Zur Begründung verwies Washington auf den Kampf gegen Drogenproduktion und -handel.
In diesem Zusammenhang hatte die US-Marine bereits mehrere Fischerboote aus Venezuela und Kolumbien in internationalen Gewässern versenkt, die mutmaßlich Drogen transportierten.
In Venezuela regierte Präsident Maduro seit 2013 zunehmend autoritär. Die USA haben das südamerikanische Land seit 2015 mit Sanktionen belegt.
