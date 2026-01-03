  3. Merkliste
Das sagt Trump zur Maduro-Festnahme - Pressekonferenz live

|

Nach der Festnahme Maduros wollen die USA nun über die politische Zukunft des Landes mitentscheiden. Für 17 Uhr hatte US-Präsident Donald Trump eine Pressekonferenz angekündigt.

US-Präsident Donald Trump

Sehen Sie hier die Pressekonferenz von Donald Trump im phoenix-Livestream.

06.05.2025

Die USA haben in der Nacht zum Samstag Ziele in Venezuela angegriffen und nach Worten von Präsident Donald Trump den langjährigen Staatschef Nicolás Maduro gefangen genommen.

Für 17 Uhr Mitteleuropäischer Zeit war eine Pressekonferenz in Mar-a-Lago in Florida angekündigt.

Flammen im venezolanischen Militärkomplex Fuerte Tiuna nach Explosionen in Caracas am 3. Januar 2026.

Die USA haben nach Angaben von Präsident Trump Venezuela angegriffen und Präsident Maduro sowie dessen Ehefrau gefangen genommen. Sie seien außer Landes gebracht worden, so Trump.

03.01.2026 | 2:21 min

Trump veröffentlicht Bild von Maduro

Vorab sagte Trump, er wolle bei der Machtfrage in Caracas mitentscheiden. "Wir treffen diese Entscheidung jetzt. Wir können nicht riskieren, dass jemand anderes übernimmt und einfach so weitermacht", sagte er in einem Telefoninterview des Senders Fox News auf die Frage nach der politischen Zukunft von Venezuela.

Wir werden sehr involviert sein. Wir wollen Freiheit für die Menschen erreichen.

Donald Trump, US-Präsident

Er veröffentlichte zudem ein erstes Bild, das den gefangenen Maduro zeigen soll. Auf der Plattform Truth Social postete der Republikaner eine Abbildung, auf der Maduro gefesselt stehend in einem Jogginganzug mit verbundenen Augen und Kopfhörern zu sehen ist. Trump schrieb dazu: "Nicolás Maduro an Bord der USS Iwo Jima."

Trump, Truth Social, Maduro

Quelle: truthsocial.com/@realDonaldTrump (03.01.2026)

Drohungen seit mehreren Monaten

Seit August 2025 hatte die US-Regierung mit einem militärischen Vorgehen gegen venezolanisches Staatsgebiet gedroht. Zur Begründung verwies Washington auf den Kampf gegen Drogenproduktion und -handel.

In diesem Zusammenhang hatte die US-Marine bereits mehrere Fischerboote aus Venezuela und Kolumbien in internationalen Gewässern versenkt, die mutmaßlich Drogen transportierten.

In Venezuela regierte Präsident Maduro seit 2013 zunehmend autoritär. Die USA haben das südamerikanische Land seit 2015 mit Sanktionen belegt.

US-Präsident Trump und Präsident Maduro sind vor einer Weltkarte zu sehen, auf der Venezuela und die USA farblich hervorgehoben sind.

In Venezuelas Hauptstadt Caracas ist es in der Nacht zu Explosionen gekommen. Medienberichten zufolge bestätigen die USA einen Militäreinsatz. ZDFheute live ordnet die aktuelle Lage ein.

03.01.2026 | 56:53 min
Quelle: AFP, dpa, epd
Über dieses Thema berichtet das ZDF in verschiedenen Sendungen, etwa heute Xpress am 03.01.2026 um 09:28 Uhr sowie ZDFheute live um 11 Uhr.
