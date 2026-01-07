USA entern russischen Öltanker im Nordatlantik

Nach einer mehr als zweiwöchigen Verfolgungsjagd hat das US-Militär einen Öltanker im Nordatlantik geentert. Das Schiff soll zuvor eine US-Seeblockade durchbrochen haben.

Russischer Öltanker (Symbolbild) Quelle: ZDF

Das US-Militär hat einen unter russischer Flagge fahrenden Öltanker mit Verbindungen zu Venezuela beschlagnahmt. Soldaten seien an Bord des Schiffes gegangen, das sie seit Wochen verfolgt hätten, teilte das Europa-Kommando der US-Streitkräfte (Eucom) mit. Sie hätten die Kontrolle über den Tanker an die Strafverfolgungsbehörden übergeben. Eucom erklärte die Beschlagnahmung mit dem "Verstoß gegen US-Sanktionen".

US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember eine Blockade gegen sanktionierte Öltanker auf dem Weg von und nach Venezuela angekündigt. Der jetzt geenterte Tanker "Marinera", der ursprünglich den Namen "Bella-1" trug, hatte sich dieser Blockade entzogen und war vor Schiffen der US-Küstenwache geflohen.

US-Präsident Trump greift in die Ölindustrie Venezuelas ein. Das Land würde bis zu 50 Millionen Barrel Öl an die USA liefern, Trump könnte so die harten US-Sanktionen umgehen. 07.01.2026 | 0:30 min

Das Schiff war 2024 von den USA mit Sanktionen belegt worden, weil es angeblich Fracht für ein Unternehmen schmuggelte, das mit der libanesischen Extremistengruppe Hisbollah in Verbindung stehen soll.

Tanker laut US-Behörden Teil der russischen Schattenflotte

Wenige Stunden vor der Kontrollübernahme durch die Vereinigten Staaten hatten US-Medien berichtet, dass Russland ein U-Boot in Richtung Atlantik geschickt habe, um den leeren Tanker zu eskortieren.

US-Behörden zufolge gehört der Tanker mutmaßlich zur sogenannten Schattenflotte, die unter Verstoß gegen US-Sanktionen Öl für Länder wie Venezuela, Russland und den Iran transportiert. Am Mittwoch befand sich der Tanker laut der Website Marinetraffic in der Nähe der ausschließlichen Wirtschaftszone vor Island.