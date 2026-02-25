Live: US-Präsident Donald Trump hält Rede zur Lage der Nation

US-Präsident Donald Trump hält in Washington vor den Abgeordneten im Kongress die traditionelle Rede zur Lage der Nation. Sehen Sie die "State of the Union" hier live.

Was ist die Rede zur Lage der Nation, die US-Präsident Trump hält?

Es ist ein wichtiger Auftritt von US-Präsident Donald Trump im Parlament: Die "State of the Union" - die jährliche Grundsatzrede zur Lage der Nation im Kongress. Geplant ist seine Rede für Dienstagabend (21.00 Uhr Ortszeit, 03.00 Uhr Mittwoch MEZ).

Der in der Verfassung vorgeschriebene Bericht des Staatsoberhaupts an die Legislative ist einer der wichtigsten Termine im politischen Kalender der USA - dabei wagen Präsidenten alljährlich auch einen Ausblick, wohin die Vereinigten Staaten ihrer Ansicht nach steuern.

Warum dürfte die Rede spannend werden?

Die Stimmung im Land ist angespannt, der Unmut vieler Amerikanerinnen und Amerikaner ist spürbar, sei es in Umfragen oder auf der Straße bei Protesten gegen seine aggressive Abschiebe-Politik.

In Umfragen sieht eine Mehrheit angesichts weiter steigender Lebenshaltungskosten die bisherige wirtschaftliche Entwicklung kritisch. Auch die Zoll-Debatte, die sich wenige Tage vor der Rede weiter zugespitzt hat, dürfte dabei eine Rolle spielen.

Zudem könnten die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über das Atomprogramm des Iran, bei denen es bislang keine greifbaren Fortschritte gibt, in der Rede thematisiert werden.

Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen hat Washington seine militärische Präsenz in der Region zuletzt deutlich verstärkt.

Wer von den oppositionellen Demokraten hält die Gegenansprache?

Nach Trumps Rede wird die Gouverneurin von Virginia, Abigail Spanberger, die Gegenansprache der Demokraten halten. Im November hatte sie das bisher von einem Republikaner gehaltene Gouverneursamt im wichtigen Bundesstaat Virginia für die Demokraten erobert.

Sie ist die erste Frau in diesem Amt und punktete im Wahlkampf vor allem mit dem Versprechen, die hohen Lebenshaltungskosten für Familien zu senken.

US-Demokrat Chuck Schumer sagte im Senat, Spanberger werde einen klaren Weg in die Zukunft skizzieren, der neben der Senkung der Lebenshaltungskosten auch den Schutz des Gesundheitswesens und die Verteidigung bürgerlicher Freiheiten umfasse.

