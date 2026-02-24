Propaganda-Schlacht um kaputte Toiletten auf US-Flugzeugträger

Der US-Flugzeugträger "Gerald R. Ford" ist seit Monaten im Einsatz, kaputte Toiletten an Bord belasten die Crew. Die iranische Propaganda nutzt das aus und verbreitet Fake-Fotos.

US-Generalstabschef Caine soll US-Präsident Trump vor Risiken bei einem Militäreinsatz in Iran gewarnt haben. Trump dementiert dies und wirft den US-Medien vor, absichtlich falsch zu berichten. 24.02.2026 | 0:34 min

Die "Gerald R. Ford" ist der größte Flugzeugträger der Welt - und hat ein großes Problem, das zum Himmel stinkt: Das Abwassersystem des US-Kriegsschiffs bereitet seit Monaten massive Probleme, wie verschiedene US-Medien berichten. Immer wieder fallen Toiletten wegen Verstopfung aus.

Die Stimmung der Crew an Bord soll angespannt sein - auch, weil der Einsatz deutlich länger dauert als ursprünglich geplant. Viele der rund 4.600 Seeleute sind vergleichsweise jung, für zahlreiche ist es der erste lange Einsatz fernab der Heimat.

Der Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" im Marinestützpunkt Souda auf der Insel Kreta. Quelle: dpa

Flugzeugträger ungewöhnlich lang im Einsatz

Die "Gerald R. Ford" war bereits an der Operation gegen Venezuelas Führung im Januar beteiligt und hatte zuvor das Embargo gegen das südamerikanische Land durchgesetzt. Der zunächst für etwa sechs Monate angelegte Einsatz des Schiffs wurde nun auf bis zu elf Monate verlängert, berichtet das "Wall Street Journal".

Das Problem mit den über 600 Toiletten an Bord besteht offenbar seit Monaten. Im Januar berichtete der US-Sender "NPR" über Angehörige der Besatzung, die sich über die schlechten Bedingungen auf dem Schiff beklagten. Nun berichtet das "Wall Street Journal", es habe quasi täglich Wartungsfälle mit dem Unterdrucksystem zum Transport der Fäkalien gegeben, heißt es.

Die Zeitung zitiert auch einen Marinesprecher, wonach sich die Situation an Bord inzwischen verbessere und die Fähigkeit zur Ausführung der Mission nicht beeinträchtigt sei.

Sowohl die Rhetorik der USA als auch die militärischen Vorbereitungen würden für einen amerikanischen Militärschlag gegen Iran sprechen, sagt ZDF-Korrespondent David Sauer. 17.02.2026 | 12:22 min

Iranische Staatsmedien schlachten das Thema aus

Das Schiff ist auf seinem Weg in den Nahen Osten am Montag in Kreta angekommen. Die Probleme - ausgerechnet vor einem möglichen Einsatz gegen Iran - sind offenbar ein gefundenes Fressen für iranische Staatsmedien:

Der Sender "PressTV" veröffentlichte am Montag auf Facebook ein Foto, das angeblich völlig heruntergekommene und verdreckte Toiletten auf dem Schiff zeigt. Von einer "Abwasser-Krise auf See" und "45-minütigen Warteschlangen vor den Toiletten" ist die Rede. Auch zahlreiche andere internationale Medien berichten unter Verweis auf "NPR" und "Wall Street Journal" über eine Dreiviertelstunde Wartezeit an Bord. Doch in den ursprünglichen Berichten der US-Medien ist nirgendwo die Rede von 45 Minuten - womöglich ist es eine Legende, die sich nun im Netz verselbstständigt.

Das Bild von "PressTV", das heruntergekommende Toiletten auf der "USS Gerald R. Ford" zeigen soll, ist eine Fälschung. Quelle: Facebook/Presstv Programs (24.02.2026)

Fake-Fotos in Umlauf

Das von "PressTV" genutzte Bild zeigt auch keine Toiletten der "Gerald R. Ford". Die Toilettenwände dort sind aus blankem Metall und die Waschbecken nicht in dieser Form über den Toiletten angebracht. Wie die echten Toiletten des Schiffs aussehen, zeigen etwa Pressebilder der "Navy Times" oder der Nachrichtenagentur AP.

Iranische Staatsmedien machen aus der Technik-Panne für sie dringend benötigte Durchhalteparolen. Die Botschaft: Wie wollen die Amerikaner uns besiegen, wenn sie nicht einmal funktionierende Toiletten haben?

Bei der Verbreitung unterstützen seit Jahren bekannte Propaganda-Accounts wie der von "Syrian Girl" auf der Plattform X. Sie und weitere Kanäle posten ältere Videos von kaputten Schiffstoiletten, um damit die angebliche Lage auf der "Gerald R. Ford" zu zeigen. Doch die viralen Videos finden sich teils schon Jahre vorher im Netz, etwa bei TikTok.

Nach den Verhandlungen mit den USA habe sich Irans Außenminister zufrieden gezeigt, so Phoebe Gaa. Er habe aber auch gesagt, dass nicht mit schnellen Ergebnissen zu rechnen sei. 17.02.2026 | 2:12 min