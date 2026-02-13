Die USA wollen den größten Flugzeugträger der Welt von der Karibik in den Nahen Osten verlegen. Trump erhöht damit den Druck auf Iran, ein Atomabkommen zu schließen.

Am Montag sprach US-Präsident Trump mit Israels Regierungschef Netanjahu - möglicherweise auch über eine Begrenzung iranischer ballistischer Raketen. ZDF-Korrespondent Theveßen sagt: Wenn Iran nicht zu weiteren Atom-Zugeständnissen bereit sei, würden Militärschläge wahrscheinlicher. 11.02.2026 | 1:29 min

Inmitten der zunehmenden Spannungen mit Iran verlegen die USA Insidern zufolge einen zweiten Flugzeugträger in den Nahen Osten. Dies sagten zwei US-Regierungsvertreter am Freitag den Nachrichtenagenturen Reuters und AP.

USA verstärken Präsenz in Nahost

Der Flugzeugträger "Gerald R. Ford", das größte Schiff seiner Art weltweit, war mit seinen Begleitschiffen in der Karibik unterwegs und an dem Einsatz in Venezuela beteiligt. Einer der Regierungsvertreter sagte, bis zur Ankunft des Verbands im Nahen Osten werde es mindestens eine Woche dauern.

Der Konflikt zwischen USA und Iran spitzt sich zu. Anfang Februar hat ein US-Kampfflugzeug eine iranische Drohne abgeschossen. Nahost-Experte Schindler ordnet ein, warum Iran zu diesem Zeitpunkt provoziert. 04.02.2026 | 10:56 min

Das Kriegsschiff werde sich dem Flugzeugträger "Abraham Lincoln", mehreren Lenkwaffenzerstörern, Kampfflugzeugen und Aufklärungsflugzeugen anschließen, die bereits in den vergangenen Wochen in die Region verlegt wurden, hieß es.

Atomstreit: Trump baut Druck gegen Iran auf

US-Präsident Donald Trump hatte diese Woche erklärt, er erwäge die Entsendung eines zweiten Flugzeugträgers, falls es im Atomstreit mit Iran zu keiner Einigung komme. Ein gutes Abkommen bedeute "keine Atomwaffen, keine Raketen", hatte er in einem Interview gesagt. Die Führung in Teheran lehnt eine Ausweitung der Gespräche auf ihr Raketenprogramm jedoch ab.

Laut dem iranischen Außenminister Araqtschi wird das Land seine Uran-Anreicherungen auch im Falle eines Krieges nicht aufgeben. Die USA fordern die Einstellung des Atomprogramms. 08.02.2026 | 1:39 min

"Gerald R. Ford" gilt als Schwergewicht unter den Flugzeugträgern

Der Flugzeugträger "Gerald R. Ford" ist im Grunde seit vergangenem Juni auf See und war vor seiner überraschenden Verlegung in die Karibik im November für einen Einsatz in Europa vorgesehen.

Mit elf Flugzeugträgern im Arsenal des US-Militärs gelten diese Schiffe als knappe Ressource, deren Einsatzpläne eigentlich weit im Voraus festgelegt werden. Das Schiff wird von einem Atomreaktor angetrieben und kann mehr als 75 Militärflugzeuge aufnehmen, darunter Kampfflugzeuge vom Typ F-18 Super Hornet.

Quelle: Reuters, AP, dpa