  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Trump lobt Gespräche mit Iran - nächste Runde angekündigt

Verhandlungen im Oman:Trump lobt Gespräche mit Iran - nächste Runde angekündigt

|

Verhandlungen zwischen den USA und Iran sind laut US-Präsident Donald Trump positiv verlaufen. Einen Termin für die nächste Gesprächsrunde soll es schon geben.

Im Oman haben erste indirekte Gespräche zwischen dem Iran und den USA stattgefunden. Die Beratungen konzentrierten sich laut der omanischen Regierung zunächst darauf, geeignete Voraussetzungen für die Wiederaufnahme von Verhandlungen zu schaffen.

Unter Vermittlung Omans endete die erste Gesprächsrunde zwischen USA und Iran. Die USA fordern das Ende von Irans Atomprogramm. Irans Außenminister sprach von einem "guten Beginn".

06.02.2026 | 2:57 min

US-Präsident Donald Trump hat weitere Gespräche zwischen Vertretern seiner Regierung und der Regierung Irans für Anfang nächster Woche angekündigt. Die Verhandlungen mit der Delegation aus Teheran am Freitag seien "sehr gut" gelaufen, sagte er am Abend (Ortszeit) an Bord des Regierungsfliegers Air Force One auf dem Weg in den US-Bundesstaat Florida.

Wir hatten ebenfalls sehr gute Gespräche über den Iran, der Iran scheint sehr daran interessiert zu sein, ein Abkommen zu schließen.

Donald Trump, US-Präsident

Für den Fall, dass ein Deal nicht zustande kommen sollte, drohte Trump erneut mit Konsequenzen. Iran dürfe keine Atomwaffen haben, bekräftigte er seine bekannte Position.

Iran-Experte Walter Posch

Die USA hätten jederzeit ihren Flugzeugträger im Indischen Ozean griffbereit, sagt Iran-Experte Walter Posch. Beide Seiten handelten zurzeit aber "besonnen".

06.02.2026 | 18:55 min

Irans Außenminister Araghtschi: "Es war ein guter Anfang"

Unter Vermittlung des Golfstaats Oman hatten die USA am Freitag eine neue Verhandlungsrunde mit Iran aufgenommen. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi sagte dem heimischen Staatsfernsehen danach: "Es war ein guter Anfang." Laut Araghtschi konzentrierten sich die Gespräche ausschließlich auf die Atomfrage. Bei seiner Antwort auf die Frage des Moderators, ob und wann die Gespräche fortgesetzt würden, legte er sich nicht fest.

Bei den Treffen hatten die Delegationen der verfeindeten Staaten nicht direkt miteinander konferiert, sondern über Vermittler des Oman.

Iran-Korrespondentin Phoebe Gaa in Istanbul

Die Menschen in Iran sähen in den Gesprächen mit den USA ein Ablenkungsmanöver für die Situation im Land, sagt ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa.

06.02.2026 | 3:32 min

USA halten Druck hoch: Trump droht mit Strafzöllen gegen Handelspartner Irans

Die USA hatten bis zu Trumps Äußerungen keine offiziellen Stellungnahmen zum Verlauf des Treffens abgegeben. Per Dekret drohte der US-Präsident danach aber mit Strafzöllen gegen Handelspartner Irans, die sich seine Regierung vorbehält. Laut der Anordnung sollen Zölle auf Importe in die USA erhoben werden können, die aus Ländern stammen, die Waren oder Dienstleistungen aus der Islamischen Republik beziehen. Konkrete Ländernamen nannte Trump nicht, als Beispiel für die Höhe der Zölle nannte er 25 Prozent.

Damit erhöhte Trump einmal mehr den Druck auf Iran. Der Republikaner hatte der Führung in Teheran zuletzt mehrfach gedroht und dies unter anderem mit dem brutalen Vorgehen der Staatsgewalt gegen Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten begründet.

Immer wieder macht er auch klar, dass ihm das umstrittene Atomprogramm Irans ein Dorn im Auge ist. Er drohte mit einer Militärintervention und schickte unter anderem den Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" in den Persischen Golf.

Quelle: dpa, AP, AFP
Über dieses Thema berichtete das heute journal am 06.02.2026 ab 22:00 Uhr.
Themen
IranUSADonald Trump

Mehr zum Konflikt zwischen den USA und Iran

  1. Ein Mitglied der iranischen Revolutionsgarden steht auf dem Platz der Islamischen Revolution (Enghelab-e-Eslami) im Zentrum von Teheran, Iran, Wache.
    Interview

    Orient-Experte Andreas Reinicke:Mullahs haben "ganz furchtbare Trümpfe" in der Hand

    mit Video4:50
  2. Der iranische Außenminister Seyed Abbas Araghchi (Mitte, vorne) und seine Begleitdelegation laufen am 06.02.2026 gemeinsam zu Gesprächen in Muscat, Oman.
    Interview

    Gespräche zwischen USA und Iran in Oman:Iran-Experte Posch: "Beide Seiten haben Zeit gewonnen"

    mit Video18:55
  3. Ein vom omanischen Informationsministerium zur Verfügung gestelltes Foto zeigt den omanischen Außenminister Sayyid Badr Albusaidi (rechts) bei der Begrüßung der Sonderbeauftragten des US-Präsidenten Steve Whitcomb (Mitte) und Jared Kushner (links) zu ihrem Treffen im Vorfeld der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA in Maskat, Oman, am 06.02.2026.
    FAQ

    Erste Gespräche im Oman beendet:Verhandlungen von USA und Iran: Was auf dem Spiel steht

    mit Video1:59
  4. Ältere Frau geht am 28. Januar 2026 in Teheran an einem anti‑amerikanischen Wandbild vorbei

    Geplantes Treffen in Omans Hauptstadt:Gespräche zwischen USA und Iran: Verhandeln ohne Vertrauen

    von Phoebe Gaa
    mit Video1:59