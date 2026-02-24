Vier Jahre Krieg gegen die Ukraine:Putin: Vaterland ist "immer an der Seite" von Soldatenwitwen
von Felix Klauser
Russland veröffentlicht keine Zahlen zu Gefallenen. Rund um den Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine empfängt Wladimir Putin Soldatenwitwen - und sichert Unterstützung zu.
Der Auftritt im Kreml kam ziemlich unerwartet: In den vergangenen Jahren zeigte sich Wladimir Putin am "Tag der Vaterlandsverteidiger", der in Russland am 23. Februar begangen wird, stets mit Militärs. Verteilte Orden, legte Kränze am Grab des unbekannten Soldaten nieder.
Putin empfängt Soldatenwitwen im Kreml
In diesem Jahr, in dem sich der Angriff Russlands auf die Ukraine zum vierten Mal jährt, lud Russlands Präsident zusätzlich zu einer weiteren Veranstaltung in den Kreml, mit den Witwen gefallener Soldaten.
Putin bedauerte den Verlust der Soldaten - um ihren Familien sogleich präsidialen Trost zu spenden.
Krieg im Alltag der Russen immer spürbarer
Es ist nicht neu, dass Russlands Oberbefehlshaber sich mit den Hinterbliebenen von Kriegsgefallenen zeigt - das Datum aber lässt aufhorchen. Und macht einmal mehr deutlich, wie sehr die Folgen des Krieges in Russlands Alltag mittlerweile spürbar sind.
Da sind die Familien von Gefallenen, die Angriffe auf russische Grenzregionen. Dazu Preise, die spürbar gestiegen sind - und eine (Kriegs-)Wirtschaft, die nicht mehr wirklich wachsen will.
Steuererhöhungen in Russland
Weil trotzdem immense Summen ins Militär fließen und die Staatsausgaben weiter steigen, wurden zu Beginn des Jahres die Steuern in Russland erhöht. Sowohl die Mehrwertsteuer als auch Unternehmenssteuern.
Michael Rochlitz, der an der Universität Oxford eine Professur zur "Wirtschaft Russlands" innehat, sieht immer weniger Geld, das dem russischen Staat zur Verfügung steht - und immer mehr, das davon in den Rüstungsbereich fließt.
Russlands Wirtschaft zunehmend in der Krise
Zusammen mit dem niedrigen Ölpreis, Sanktionen und schrumpfenden Reserven im Haushalt dürften die Herausforderungen für den Kreml im fünften Kriegsjahr deutlich größer werden, meint der Ökonom.
Umfrage: 70 Prozent der Russen unterstützen den Krieg
Trotz der Auswirkungen des Krieges scheint die Zustimmung dazu ungebrochen. Im ZDF-Interview sieht Lew Gudkow, der Mitbegründer von "Levada", dem einzigen von staatlichen Stellen unabhängigen Meinungsforschungsinstitut Russlands, die Zustimmungsrate zum Krieg bei rund 70 Prozent.
"Das ändert sich von Monat zu Monat kaum", meint Gudkow, "weil eine sehr starke Propaganda wirkt, die einen organisierten Konsens schafft - plus Zensur und Abschottung von unerwünschten Informationen."
Experte: hoher außenpolitischer Preis
Allerdings: Von einem steigenden Ansehen Russlands kann zumindest in seinen westlichen Nachbarländern kaum eine Rede sein. Der Einmarsch in die Ukraine führte zu massiven Sanktionen der EU, Großbritanniens und der USA, zusätzlich sind seit 2022 mit Finnland und Schweden neue Länder zum NATO-Bündnis beigetreten.
"Russland zahlt einen unglaublich hohen außenpolitischen Preis für die Aggression von 2022", meint Alex Yusupov, Leiter des Russlandprogramms der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Abhängigkeit von China wachse, in Syrien und Venezuela hat Moskau wichtige Verbündete verloren.
Meinungsforscher: Russen erwarten Sieg Russlands in der Ukraine
Das Vertrauen der Russen in die eigene Führung und Armee scheint dennoch ungebrochen - auch wenn die vom Kreml ausgegebenen Kriegsziele in vier Jahren nicht erreicht wurden.
Lew Gudkow und das Levada-Institut beobachten, dass mehr als 70 Prozent der russischen Bevölkerung von einem Sieg Russlands in der Ukraine ausgehen. Allerdings befürwortet nur rund ein Viertel, dass tatsächlich bis zum Ende gekämpft wird - mehr als die Hälfte der Russen wünsche sich laut "Levada" stattdessen Friedensverhandlungen.
Die werden seit Monaten ohne Ergebnis geführt - und der Kreml liefert vier Jahre nach Beginn des Krieges keinerlei Signal, dass er zu echten Zugeständnissen bereit ist.
