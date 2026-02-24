Die Bevölkerung der Ukraine schrumpft - das lässt sich schon seit längerer Zeit beobachten. Doch seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat sich der Prozess rasant beschleunigt.

Ukraine verliert viele Einwohner - nicht erst seit dem Krieg

Die Bevölkerung in der Ukraine ist drastisch zurückgegangen. Bereits nach dem Ende der UdSSR haben viele Ukrainer ihr Land verlassen, um im Ausland zu arbeiten. Von 1991 bis 2011 reduzierte sich die Bevölkerung von knapp 52 Millionen auf etwa 46 Millionen.

Seit 1991 erlebt die Ukraine eine rapide Entvölkerung. „ Ella Libanowa, Institut für Demografie und Probleme der Lebensqualität in Kiew

Neben der Arbeitsmigration spielte auch eine stark sinkende Geburtenrate bis zu Beginn der 2000er-Jahre eine wichtige Rolle. Mit der völkerrechtswidrigen russischen Annexion der Krim 2014 und den Kämpfen zwischen Ukrainern und prorussischen Kräften im Osten des Landes setzten sich diese Entwicklungen fort.

Bis Ende 2021 sank die Bevölkerung auf unter 44 Millionen Menschen.

Millionen flüchten nach dem russischen Angriff

Der russische Angriff im Februar 2022 löste dann eine massive Fluchtwelle aus, die bis heute anhält. Das UN-Flüchtlingshilfswerk geht davon aus, dass seitdem etwa sechs Millionen Menschen die Ukraine verlassen haben, andere Schätzungen nennen deutlich höhere Zahlen. Mehr als vier Millionen davon leben heute in Ländern der EU. Die meisten von ihnen in Deutschland, Polen und Tschechien.

Auch außerhalb der EU - zum Beispiel in Großbritannien, den USA und Kanada - leben viele Ukrainer.

Viele Geflüchtete im erwerbsfähigen Alter

Geschätzt sind etwas mehr als vier Millionen Erwerbsfähige unter den Geflüchteten weltweit.

In der EU liegt der Anteil Geflüchteter zwischen 18 und 64 Jahren bei über 63 Prozent. Rund 31 Prozent sind minderjährig, 6,3 Prozent sind 65 Jahre oder älter.

Diese große Anzahl an Erwerbsfähigen und der andauernde Krieg könnten dazu beitragen, dass ein großer Teil der Geflüchteten nicht mehr in die Ukraine zurückkehren wird. Laut einer aktuellen Umfrage der EU-Asylbehörde geben nur noch 14 Prozent der Befragten an, unbedingt in die Ukraine zurückkehren zu wollen. Weitere 13 Prozent halten es für wahrscheinlich.

Viele Geflüchtete haben mittlerweile Arbeit gefunden und sind dabei, sich ein neues Leben aufzubauen. Besonders in Bundesländern mit positiver Wirtschaftssituation ist auch der Anteil der beschäftigten Ukrainer hoch, berichtet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.

Lebenserwartung der Männer auf 57 Jahre gesunken

Die Prognose zur Bevölkerungsentwicklung in der Ukraine für die nächsten Jahre ist daher weiterhin rückläufig. Neben den oben genannten Gründen spielt auch die kriegsbedingte gestiegene Sterblichkeit in allen Altersgruppen eine Rolle. Männer sind besonders betroffen. Früher lag ihre Lebenserwartung bei 65 Jahren. 2024 sank sie durch den Krieg auf etwa 57 Jahre.