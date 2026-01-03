Venezuela: Explosionen in Caracas - die aktuellen Ereignisse

Nach zahlreichen Explosionen unter anderem in der Hauptstadt Caracas wirft Venezuela den USA einen "schweren militärischen Angriff" vor. Staatschef Nicolás Maduro habe den Ausnahmezustand ausgerufen, heißt es in einer Mitteilung der Regierung. Die ‌gesellschaftlichen und politischen Kräfte des Landes seien aufgerufen ‌worden, "Mobilisierungspläne zu aktivieren". Ziel der Angriffe seien die Hauptstadt Caracas und ​La Guaira sowie die Bundesstaaten Miranda und Aragua gewesen.





Das US-Verteidigungsministerium und das Weiße Haus haben sich bislang nicht zu den Vorfällen geäußert.