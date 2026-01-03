  3. Merkliste
Venezuela:Explosionen in Caracas - die aktuellen Ereignisse

Aus Venezuela werden Explosionen gemeldet. Die Regierung spricht von einem "schweren militärischen Angriff" durch die USA. Die Ereignisse im Liveblog.

Explosionen in Caracas: Menschen rennen durch die Straßen

Explosionen in Caracas: Menschen rennen durch die Straßen

Quelle: AP

Maduro wirft den USA "schweren militärischen Angriff" vor

Nach zahlreichen Explosionen unter anderem in der Hauptstadt Caracas wirft Venezuela den USA einen "schweren militärischen Angriff" vor. Staatschef Nicolás Maduro habe den Ausnahmezustand ausgerufen, heißt es in einer Mitteilung der Regierung. Die ‌gesellschaftlichen und politischen Kräfte des Landes seien aufgerufen ‌worden, "Mobilisierungspläne zu aktivieren". Ziel der Angriffe seien die Hauptstadt Caracas und ​La Guaira sowie die Bundesstaaten Miranda und Aragua gewesen.

Das US-Verteidigungsministerium und das Weiße Haus haben sich bislang nicht zu den Vorfällen geäußert.

Kolumbiens Präsident Petro spricht von Angriff auf Venezuela

Nach Berichten über Explosionen in der venezolanischen Hauptstadt Caracas spricht der Präsident des Nachbarlandes Kolumbien von einem Angriff auf Venezuela. "In diesem Moment wird Caracas bombardiert. Alarm an alle: Venezuela wurde angegriffen. Sie beschießen es mit Raketen", schreibt Staatschef Gustavo Petro auf X. "Die Organisation Amerikanischer Staaten und die Vereinten Nationen sollten sofort zusammentreten."

Erste Bilder aus Caracas

Am Flughafen La Carlota steigt Rauch auf.
Soldaten bewachen die Gegend um den Präsidentenpalast Miraflores.
Anwohner verlassen ein Gebäude in der Nähe des Präsidentenpalastes Miraflores
Fußgänger rennen durch die Straßen, nachdem die Explosionen zu hören waren.

Quelle: AP

Berichte über Explosionen in Caracas

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas sind in der Nacht starke Explosionen zu hören gewesen, wie mehrere Agenturen melden. Auch Fluglärm soll demnach zu hören gewesen sein. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag (Ortszeit). Im südlichen Teil der Stadt, unweit einer großen Militärbasis, soll der Strom ausgefallen sein.

Was der Auslöser der Explosionen war, ist unklar. Die venezolanische Regierung äußerte sich bislang nicht, ebensowenig das US-Verteidigungsministerium. US-Präsident Donald Trump hatte wiederholt mit einem militärischen Eingreifen in Venezuela gedroht. Er drängt seit Längerem auf eine Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro.

Quelle: dpa, AFP, Reuters, AP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 29.12.2025 um 23:34 Uhr.
