Nobel-Institut: Machado darf Friedensnobelpreis nicht weitergeben

Friedensnobelpreisträgerin Machado ließ kürzlich verlauten, dass sie ihren Preis gern mit Trump teilen würde. Das Nobel-Institut hat sich nun kurz und deutlich dazu geäußert.

Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado. Quelle: dpa

Das Norwegische Nobel-Institut hat Spekulationen über eine mögliche Weitergabe des Friedensnobelpreises der venezolanischen Oppositionsführerin María Corina Machado an US-Präsident Donald Trump ein deutliches Ende gesetzt.

Sobald der Friedensnobelpreis vom Nobelkomitee verkündet worden sei, könne er weder aberkannt noch übertragen oder mit anderen geteilt werden, erklärte die Organisation am Freitag in einer kurzen Stellungnahme.

Die Entscheidung ist endgültig und gilt für alle Zeiten. „ Nobel-Institut

In Oslo wurde der Friedensnobelpreis an Maria Corina Machado verliehen. Doch die Venezuelanerin war nicht dabei. Zu scharf waren die Drohungen der Regierung in Caracas. 10.12.2025 | 2:33 min

Machado: Würde Preis gern an Trump weitergeben

Die Erklärung folgte auf Aussagen Machados, sie würde den Preis gern an Trump weitergeben oder mit ihm teilen. Der Preis sei ein "Preis des venezolanischen Volkes", und sie wolle dem Präsidenten gern sagen, "dass wir ihm diesen Preis geben und mit ihm teilen möchten", sagte Machado am Montag im Interview mit dem Fox-News-Moderator Sean Hannity. "Was er getan hat, ist historisch. Es ist ein großer Schritt hin zu einem demokratischen Übergang", sagte die Nobelpreisträgerin mit Blick auf den von den USA geführten Militäreinsatz, bei dem der autoritäre frühere Präsident Nicolás Maduro festgenommen wurde.

Wenn es jedoch um die Führung Venezuelas nach Maduros Festnahme geht, unterstützt Trump eine andere Person: Interimspräsidentin Delcy Rodríguez, die unter Maduro als Vizepräsidentin gedient hatte.

Die venezolanische Oppositionspolitikerin und Friedensnobelpreisträgerin María Machado unterstützt das harte US-Vorgehen gegen das Maduro-Regime. Völkerrechtler kritisieren Maßnahmen als illegal. 15.12.2025 | 0:35 min

Trump: Machado plant Besuch

Trump bezeichnete Machado als eine "sehr nette Frau", erklärte jedoch, sie verfüge derzeit nicht über ausreichende Unterstützung innerhalb Venezuelas, um das Land zu regieren. Am Donnerstag sagte er Hannity, Machado plane in der kommenden Woche einen Besuch, und bezeichnete eine mögliche Weitergabe des Friedensnobelpreises als "große Ehre".

Trump strebt den Gewinn des Friedensnobelpreises seit seiner Rückkehr ins Amt offen an und hat dafür wiederholt geworben.

Quelle: AP