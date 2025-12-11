  3. Merkliste
Friedensnobelpreisträgerin Machado in Oslo eingetroffen

Die venezolanische Oppositionsführerin hat die Nobelpreiszeremonie knapp verpasst. Erst Stunden später landet ihr Flugzeug in Oslo. In ihrer Heimat droht Machado die Festnahme.

Die Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado kommt in Oslo an.

Machados Flugzeug landete Stunden nach der Nobelpreisverleihung am Flughafen in Oslo.

Quelle: Imago Images/Lisex Aserud/NTB

Die neue Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado ist Stunden nach der offiziellen Preisverleihung in Oslo eingetroffen.

Die venezolanische Oppositionsführerin zeigte sich in der Nacht auf Donnerstag auf einem Balkon des Grand Hotel in der norwegischen Hauptstadt, wie im Fernsehen zu sehen war. Danach begrüßte die Gegnerin des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro unten auf der Straße ihre Anhänger.

Medienberichten zufolge war sie von Venezuela zunächst per Boot auf die Karibikinsel Curaçao gebracht worden und dann mit einem Privatflugzeug über die USA nach Norwegen geflogen.

Machado war am Mittwoch in Abwesenheit "für ihren unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes und für ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von Diktatur zur Demokratie" mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Da sie es nicht pünktlich zu der Zeremonie schaffte, nahm ihre Tochter Ana Corina Sosa Machado den Preis im Osloer Rathaus für sie entgegen.

na Corina Sosa, Tochter der Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado, nimmt den Preis stellvertretend für ihre Mutter im Rathaus von Oslo entgegen. Kristian Berg Harpviken, Direktor des Nobelinstituts, steht neben ihr.

In Oslo wurde der Friedensnobelpreis an Maria Corina Machado verliehen. Doch die Venezuelanerin war nicht dabei. Zu scharf waren die Drohungen der Regierung in Caracas.

10.12.2025 | 2:33 min

Treibende Kraft der Opposition

Machado ist die wichtigste Vertreterin der venezolanischen Opposition. Sie war im vergangenen Jahr die treibende Kraft hinter der Kampagne des Oppositionskandidaten Edmundo González, der die Präsidentenwahl nach Einschätzung der Regierungsgegner und zahlreicher Drittstaaten gewann.

Trotz der Betrugsvorwürfe ließ sich der autoritäre Präsident Maduro allerdings zum Sieger erklären. González ging daraufhin nach Spanien ins Exil. Auch zahlreiche andere Oppositionelle sind längst ins Ausland geflohen.

SGS-Röckerath-Slomka

Die Friedensnobelpreisträgerin Maria Machado kann nicht nach Venezuela zurückkehren. Das schwäche die gespaltene Opposition in Venezuela , so ZDF-Korrespondent Christoph Röckerath.

10.12.2025 | 1:20 min

In Venezuela wird unter anderem wegen Vaterlandsverrats gegen Machado ermittelt. Vor ihrer Reise nach Oslo lebte sie seit über einem Jahr weitgehend im Untergrund. Die Staatsanwaltschaft hatte angekündigt, Machado als flüchtig zu betrachten, sollte sie das Land verlassen.

Bei einer Rückkehr nach Venezuela könnte sie demnach festgenommen werden. Denkbar wäre aber auch, dass ihr die Einreise in ihr Heimatland verweigert wird.

Friedensnobelpreis 2025
:María Corina Machado: Jahrzehntelanger Freiheitskampf

Die venezolanische Oppositionelle María Corina Machado erhält den Friedensnobelpreis für ihren Einsatz für Demokratie. Seit Jahren kämpft sie für politischen Wandel in Venezuela.
von Eva Riedmann und Anne-Kirstin Berger
Die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado spricht zu Anhängern bei einer Demonstration gegen Präsident Maduro.
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichteten meherere ZDF-Sendungen, unter anderem das heute journal am 11.12.2025 ab 21:45 Uhr.
