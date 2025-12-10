  3. Merkliste
Friedensnobelpreis: Preisträgerin Machado kommt nicht nach Oslo

Zeremonie in Oslo:Friedensnobelpreisträgerin Machado nicht bei Preisverleihung

|

Es wurde bereits darüber spekuliert: Nun ist es offiziell, dass die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado aus Venezuela nicht zur Preisverleihung kommt.

Archiv: Die Oppositionsführerin Maria Corina Machado erscheint bei der von ihr einberufenen Oppositionskundgebung in den Straßen von Caracas. Märsche und Kundgebungen von Regierung und Opposition vor der Amtseinführung des Präsidenten am 10. Januar 2025.

María Corina Machado nimmt nach Angaben des Nobel-Instituts nicht an der Preisverleihung am Mittwoch in Oslo teil.

Quelle: imago images

Nach Drohungen der autoritären Führung ihres Landes wird die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado aus Venezuela nicht an der Preisverleihung in Oslo teilnehmen. Sie sei nicht in Norwegen und werde auch nicht bei der Preiszeremonie auf der Bühne stehen, sagte der Direktor des norwegischen Nobelinstituts, Kristian Berg Harpviken, dem Rundfunksender NRK.

Stattdessen werde ihre Tochter den Nobelpreis in Empfang nehmen und auch eine Rede halten, die ihre Mutter geschrieben habe. Wo sich Machado aufhalte, wisse er nicht.

Machado setzt sich für Demokratie in Venezuela ein

Das norwegische Nobelkomitee hatte im Oktober verkündet, dass die an einem geheimen Ort innerhalb Venezuelas lebende Machado in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Das Komitee sprach ihr den renommierten Preis "für ihren unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes und für ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von Diktatur zur Demokratie" zu.

Mehr in Kürze.

Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress am 10.12.2025 ab 08.00 Uhr.
