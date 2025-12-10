Friedensnobelpreis: Preisträgerin Machado kommt nicht nach Oslo

Zeremonie in Oslo:Friedensnobelpreisträgerin Machado nicht bei Preisverleihung
Es wurde bereits darüber spekuliert: Nun ist es offiziell, dass die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado aus Venezuela nicht zur Preisverleihung kommt.
Nach Drohungen der autoritären Führung ihres Landes wird die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado aus Venezuela nicht an der Preisverleihung in Oslo teilnehmen. Sie sei nicht in Norwegen und werde auch nicht bei der Preiszeremonie auf der Bühne stehen, sagte der Direktor des norwegischen Nobelinstituts, Kristian Berg Harpviken, dem Rundfunksender NRK.
Stattdessen werde ihre Tochter den Nobelpreis in Empfang nehmen und auch eine Rede halten, die ihre Mutter geschrieben habe. Wo sich Machado aufhalte, wisse er nicht.
Machado setzt sich für Demokratie in Venezuela ein
Das norwegische Nobelkomitee hatte im Oktober verkündet, dass die an einem geheimen Ort innerhalb Venezuelas lebende Machado in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Das Komitee sprach ihr den renommierten Preis "für ihren unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes und für ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von Diktatur zur Demokratie" zu.
Mehr in Kürze.
