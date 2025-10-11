Verdächtige Wetten vor Friedensnobelpreis - Spionage vermutet

2025: Maria Corina Machado, Oppositionspolitikerin aus Venezuela, für ihren Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes.

2024: Nihon Hidankyo, eine japanische Friedensorganisation, "für die Bemühungen, eine Welt ohne Atomwaffen zu schaffen"

2023: Narges Mohammadi, eine iranische Menschenrechtsaktivistin, für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen in Iran und ihren Kampf für die Unterstützung der Menschenrechte und der Freiheit für alle".

2022: Menschenrechtler Ales Bjaljazki aus Belarus, die russische Menschenrechtsorganisation Memorial und das ukrainische Center for Civil Liberties "für die Förderung des Rechts zur Machtkritik und den Schutz der Grundrechte der Bürger sowie für die herausragenden Bemühungen, Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch zu dokumentieren".

2021: Maria Ressa und Kollege Dmitri Muratow, philippinische Journalistin und ihr russischer Kollege, für ihren Einsatz für die Pressefreiheit

2020: Das Welternährungsprogramm (WFP) für die Bekämpfung des Hungers in der Welt

2019: Abiy Ahmed Ali, Äthiopischer Ministerpräsident, für seine Friedensbemühungen mit Eritrea

2018: Denis Mukwege und Nadia Murad für ihren Kampf gegen sexuelle Gewalt als Kriegswaffe

2017: die Anti-Atomwaffen-Organisation ICAN: für ihr Kampf für ein globales Atomwaffen-Verbot

2016: Juan Manuel Santos, ehemaliger Präsident Kolumbiens, für seine Bemühungen, den Bürgerkrieg in seinem Land zu befrieden

2015: Quartet du dialogue national, eine Gruppe tunesischer Aktivisten, für ihre Arbeit zugunsten einer Demokratisierung Tunesiens