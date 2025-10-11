  3. Merkliste
Verdächtige Wetten vor Friedensnobelpreis - Spionage vermutet

Hohe Einsätze vor Friedensnobelpreis:Verdächtige Wetten: Nobelinstitut vermutet Spionage

|

Die Welt wartete, aber einige scheinen vorab gewusst zu haben, wer den Friedensnobelpreis erhalten würde, und setzten hohe Summen auf Machado. Das Nobelinstitut tippt auf Spionage.

Venezolanerin Machado widmet Friedensnobelpreis Trump

Den Friedensnobelpreis 2025 erhält die Oppositionspolitikerin Machado aus Venezuela für ihren Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes.

10.10.2025 | 3:05 min

Der Direktor des norwegischen Nobelinstituts, Kristian Berg Harpviken, geht davon aus, dass Spionage hinter den verdächtigen Wetten im Zusammenhang mit der Vergabe des Friedensnobelpreises steckt. Das sagte Harpviken dem norwegischen Sender TV2.

Fünfstellige Dollarsummen auf Machado gesetzt

Wegen auffälliger Wetteinsätze war zuvor spekuliert worden, dass es eine undichte Stelle bei dem Institut geben könnte. Davon geht Harpviken aber nicht aus. Es sei noch zu früh, um sich eindeutig festzulegen, sagte er laut TV2, doch es handle sich höchstwahrscheinlich um Spionage.

US-Präsident Donald Trump, Mitte links, und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, Mitte rechts, während eines Abendessens im Blue Room des Weißen Hauses in Washington, DC, USA, am Montag, 7. Juli 2025.

Beim USA-Besuch des israelischen Ministerpräsidenten ging es um Iran und den Gaza-Krieg. Für Trump sehr wichtig: Netanjahu sicherte ihm zu, ihn für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen.

08.07.2025 | 2:45 min

Wer seiner Ansicht nach dahinterstecken könnte, ließ er offen. Es sei aber kein Geheimnis, dass sein Institut zum Ziel von Spionage geworden sei.

Nobelinstitut: Untersuchungen eingeleitet

Das norwegische Nobelinstitut hatte nach der Bekanntgabe der diesjährigen Preisträgerin María Corina Machado Medienberichten zufolge Untersuchungen wegen auffälliger Wetteinsätze eingeleitet.

Wie die Zeitungen "Aftenposten" und "Finansavisen" berichteten, schoss die berechnete Wahrscheinlichkeit eines Nobelpreises für die Venezolanerin bei einem Anbieter gegen 1 Uhr in der Nacht zum Freitag plötzlich in die Höhe.

Den Berichten zufolge wurden in der Nacht dann mehrere fünfstellige Dollar-Summen auf Machado gesetzt. Eine Person soll demnach 67.820 Dollar (knapp 58.500 Euro) auf die spätere Preisträgerin gesetzt haben - bei ihrer ersten Wette auf der Plattform überhaupt.

Quelle: dpa

