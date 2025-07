Friedensnobelpreis für Trump? Wer die Vorschläge machen darf

Warme Worte und ein Brief nach Norwegen: Bei einem Abendessen im Weißen Haus zum Auftakt seines Besuchs in Washington hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu US-Präsident Donald Trump eröffnet, dass er ihn für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen hat. Trump sei ein "Friedensstifter in einer Region nach der anderen", sagte Netanjahu und überreicht ihm ein Schreiben, das er nach eigenen Angaben an das Nobelkomitee geschickt hat. Anlass sind unter anderem Trumps Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazastreifen. Doch wie läuft das eigentlich mit der Nominierung? ZDFheute mit dem Überblick.