Trump-Drohungen: Was hat der US-Präsident in Venezuela vor?

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro soll das Land verlassen - das hat ihm US-Präsident Donald Trump Berichten zufolge nahegelegt. Trump selbst bestätigte ein Telefonat mit Maduro, machte zum Inhalt aber keine Angaben.

Seit Monaten tritt Trump aggressiver gegenüber Venezuela auf, macht das Land für Drogenschmuggel im großen Stil verantwortlich. Seit September greifen US-Streitkräfte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an - mit Dutzenden Toten. Am Donnerstag hatte Trump zudem angekündigt, in Kürze auch an Land gegen mutmaßliche venezolanische Drogenhändler vorzugehen. "Wir werden damit beginnen, sie auf dem Landweg zu stoppen", sagte Trump. Dies werde "sehr bald" beginnen.

Bei ZDFheute live schätzten der Lateinamerika-Experte Günther Maihold sowie die ZDF-Korrespondenten David Sauer und Christoph Röckerath die aktuellen Entwicklungen ein.

Was hat Donald Trump in Venezuela vor?

Zwar hat Donald Trump weitere Militärschläge gegen Venezuela angekündigt, ob dem aber Taten folgen werden, ist wegen der Unberechenbarkeit des US-Präsidenten nicht sicher. In den USA schaue man deshalb gespannt auf ein Treffen am Montagnachmittag Ortszeit, wie ZDF-Korrespondent David Sauer berichtet. Trump habe unter anderem den Außen- und den Verteidigungsminister, seine Stabschefin sowie den Generalstab ins Weiße Haus geladen.

Es gibt nicht wenige, die erwarten, dass da die Entscheidung fällt 'Krieg - ja oder nein?'. „ David Sauer, ZDF-Korrespondent

Lateinamerika-Experte Günther Maihold hält eine Invasion der USA in Venezuela allerdings für "sehr unwahrscheinlich". Venezuela sei ungefähr dreimal so groß wie Deutschland, erklärt er bei ZDFheute live. Zudem gebe es "eine massive Verteilung von Waffen in der Bevölkerung durch das Milizsystem" und "eine Fülle von unterschiedlichen Gewaltakteuren, die sich dort etabliert haben".

Südamerika-Experte Maihold hält eine Invasion für unwahrscheinlich, denkbar wären einzelne Militärschläge aus der Luft. 01.12.2025 | 15:41 min

Darüber hinaus müssten sich USA nach einer Invasion auch an einem Wiederaufbau Venezuelas beteiligen, was mit einem hohen militärischen und finanziellen Einsatz und einem langfristigen Engagement verbunden wäre. Einzelne Angriffe aus der Luft hält Maihold daher für wahrscheinlicher. Einen konkreten Plan dafür, Maduro zu stürzen oder auszuschalten, sieht Maihold in Trumps Verhalten nicht.

Was will Trump erreichen?

Schon in seinem Wahlkampf habe Trump davon gesprochen, entschlossener gegen Drogenkriminalität vorgehen zu wollen, erklärt ZDF-Korrespondent Sauer. Nun gebe es allerdings Stimmen, die Trump unterstellten, mit den Drohgebärden von innenpolitischen Problemen oder den schleppenden Verhandlungen im Ukraine-Krieg ablenken zu wollen.

Trump wolle wohl auch von innenpolitischen Problemen ablenken, so USA-Korrespondent David Sauer. 01.12.2025 | 7:07 min

Das "Drogen-Argument" sei jedenfalls nicht haltbar, wie der ZDF-Korrespondent für Südamerika, Christoph Röckerath, erklärt. Venezuela spiele zwar "durchaus eine Rolle im internationalen Drogenhandel" - die Drogen aus Venezuela gingen aber überwiegend nach Europa.

Die Drogen, mit denen die USA am stärksten zu kämpfen haben, kämen vorrangig aus Mexiko und Kolumbien.

Venezuela ist nicht unschuldig, was das Ganze angeht, aber nicht der Kern des Problems für die USA. „ Christoph Röckerath, ZDF-Korrespondent

Es gebe viele Interessengruppen im Land, aber Maduro gelte als ziemlich sicher, so Südamerika-Korrespondent Christoph Röckerath. 01.12.2025 | 5:36 min

Doch worum geht es Trump dann? Sicherlich auch um die Öl-Ressourcen in Venezuela, sagt Experte Maihold, wobei große Teile der Ölvorräte bereits an China verpfändet seien.

"Es könnte auch darum gehen, die Hegemonie der amerikanischen Positionen im großkaribischen Becken sicherzustellen", so Maihold. "Trump hat ja doch relativ deutlich gemacht, dass er da als Player wieder auftreten will." Nicht zuletzt könnte Trump über Venezuela auch versuchen, Druck auf dessen Verbündeten Russland auszuüben.

Donald Trump hat die USS Gerald R. Ford nach Südamerika geschickt. Das reiche aber nicht, um Venezuela zu besetzen und Maduro zu stürzen, erklärt Lateinamerika-Expertin Kurtenbach. 12.11.2025 | 12:11 min

Was würde ein Sturz Maduros bedeuten?

Ob Kritiker oder nicht - für den Fall, dass Maduro gestürzt wird, befürchten die Venezolaner ein großes Chaos, berichtet Röckerath. Es gebe viele bewaffnete Gruppen im Land, viele Interessengruppen, "und wenn die eiserne Hand, mit der Maduro regiert, wegfällt, dann ist alles möglich."

Experte Maihold rechnet damit, dass es in den Reihen von Partei und Militär genügend Menschen gäbe, die die Nachfolge Maduros antreten könnten. Jedoch sieht auch er das Risiko, dass sich Venezuela ohne Maduro in ein instabiles Land mit verschiedenen gewalttätigen Akteuren verwandelt.

