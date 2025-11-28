Trump will auch an Land gegen Drogendealer aus Venezuela vorgehen

US-Präsident Donald Trump:Bekämpfung venezolanischer Drogendealer "bald" auch an Land
Die USA wollen nach den Worten von Donald Trump "sehr bald" auch an Land gegen venezolanische Drogenhändler vorgehen. Vor kurzem hatte er mehrere Kriegsschiffe in die Karibik entsandt.
Die USA wollen ihren Kampf gegen mutmaßliche Drogenhändler aus Venezuela bald auf Einsätze an Land ausweiten. Dies kündigte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag an.
"Ihnen ist wahrscheinlich aufgefallen, dass man nicht mehr auf dem Seeweg liefern will, und wir werden sehr bald damit beginnen, sie auch an Land zu stoppen", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) in einer virtuellen Schalte mit US-Soldaten. Der Einsatz an Land sei einfacher.
Das venezolanische Kommunikationsministerium reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Drogenbekämpfung in Karibik bisher auf See
Die Regierung von US-Präsident Trump wirft dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro vor, in den illegalen Drogenhandel verwickelt zu sein, der zum Tod von US-Bürgern geführt haben soll. Maduro bestreitet jegliche Verbindungen zum Drogenhandel.
Bislang konzentrierten sich die US-Streitkräfte in der Region auf Operationen zur Drogenbekämpfung auf See. Die USA hatten in den vergangenen Wochen mehrere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Karibik entsandt.
Angriffe rechtlich umstritten
Seit September greifen US-Streitkräfte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden dutzende Menschen getötet. Die Angriffe sind rechtlich umstritten.
In den vergangenen Wochen hatten sich Berichte über eine bevorstehende Aktion gehäuft, nachdem das US-Militär Kräfte in die Karibik verlegt hatte.
