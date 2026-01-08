Donald Trump will an Venezuelas Öl. Wie viele Reserven das Land hat und warum die Produktion in den vergangenen Jahren eingebrochen ist: der Überblick in Grafiken.

Dass es den USA beim Angriff in Venezuela auch um die dort lagernden Ölreserven geht, daraus macht die Trump-Regierung keinen Hehl. Welche Bedeutung hat das Öl aus Venezuela auf dem Weltmarkt? 05.01.2026 | 1:54 min

"Wir brauchen Zugang zum Öl" - das sagte US-Präsident Donald Trump am Sonntag gegenüber Reporter*innen. Die Öl-Vorkommen Venezuelas sind nach seinen Worten also einer der zentralen Gründe für den Angriff auf den südamerikanischen Staat und die Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro.

Um wie viel Öl geht es hier?

Rohöl: Venezuela hat die weltweit größten Reserven

Venezuela besitzt die größten Ölreserven der Welt - noch mehr als Länder wie Saudi-Arabien, der Iran oder Russland. Insgesamt sind das 19 Prozent der weltweit bekannten Vorkommen. Zum Vergleich: Venezuela hat ungefähr sechs Mal so viele Reserven wie die USA.

Erdölreserven weltweit

Größtenteils handelt es sich bei den Reserven um Schweröl, das besonders für Diesel, Asphalt oder Treibstoff für schwere Maschinen gebraucht wird. Mit dem leichteren in den USA geförderten Öl kann man das nicht so einfach ersetzen. Das schwere Öl könnten Raffinerien in den USA gut verarbeiten.

Anteil an weltweiten Ölreserven

Venezuela produziert weniger Öl als früher

Unter anderem US-Sanktionen, aber auch Korruption und Missmanagement führten dazu, dass Venezuela diese Reserven nicht hebt - und deutlich weniger Öl fördert als früher. Etwa 900.000 Barrel Rohöl (ein Barrel entspricht 159 Litern) produzierte das Land 2024 durchschnittlich pro Tag. Das ist noch etwa ein Drittel dessen, was vor zehn Jahren aus dem Boden geholt wurde.

Ölproduktion in Venezuela pro Tag

Obwohl Venezuela etwa ein Fünftel der Reserven der Welt besitzt, macht dessen Öl nur ein Prozent der weltweit geförderten Menge aus. In den vergangenen Jahren haben vor allem die USA ihre Förderung deutlich ausgebaut, besonders durch Fracking.

Anteil an der weltweiten Erdölförderung

USA bekommt trotz Sanktionen Öl aus Venezuela

Trotz der Sanktionen gehören die USA zu einem der größten Abnehmer von Venezuelas Öl. Zwar geht das meiste Öl nach China, aber direkt dahinter folgen die USA. Wie kommt das?

Ein US-Unternehmen darf dank einer Ausnahmegenehmigung der früheren Regierung von Joe Biden seit einigen Jahren trotz aller Sanktionen Öl in Venezuela fördern: Chevron.

Rohöl-Exporte von Venezuela in die USA

Rohöl ist für Venezuela das wichtigste Exportgut. Mehr als die Hälfte des Warenwerts, der in andere Länder geliefert wird, macht Rohöl aus.

Was exportiert Venezuela?

