Die USA haben Venezuelas Präsident Maduro festgenommen und wollen vorerst die Kontrolle über das Land übernehmen. Was bedeutet das für das Völkerrecht? ZDFheute live ordnet ein.

In der Nacht zu Samstag haben die USA Venezuela angegriffen. Spezialkräfte stürmten schließlich den Präsidentenpalast und nahmen Maduro und seine Ehefrau fest. Beide wurden in die USA ausgeflogen, wo sie wegen schwerer Vorwürfe wie Narco-Terrorismus und Drogenschmuggel angeklagt sind.

Die USA werfen Maduro Drogen-Terrorismus und den Handel in die Vereinigten Staaten vor. International sind die Reaktionen auf den Angriff gespalten.

Wie geht es jetzt in Venezuela weiter? Welche internationalen Konsequenzen hat der Angriff? Wer übernimmt die Führung im Land? Bei ZDFheute live spricht Kay-Sölve Richter mit dem Völkerrechtler Markus Krajewski, Lateinamerika-Experte Wolfgang Muno sowie den ZDF-Korrespondenten Elmar Theveßen in Washington und Christoph Röckerath in Rio de Janeiro. Seid live dabei und stellt eure Fragen!

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 14:00 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.