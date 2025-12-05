US-Militär: Erneut Angriffe auf angebliches Drogenboot

Das US-Militär hat im östlichen Pazifik ein weiteres mutmaßlich mit Drogen beladenes Boot angegriffen. Bei dem Angriff gab es vier Todesopfer, wie das US-Militär mitteilte.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat laut einem Pentagon-Bericht mit der unverschlüsselten Weitergabe von Militärgeheimnissen Soldaten in Gefahr gebracht. 04.12.2025 | 0:27 min

Das US-Militär hat ein weiteres angebliches Drogenboot angegriffen und dabei vier Menschen an Bord getötet. Der Angriff sei im östlichen Pazifik in internationalen Gewässern erfolgt, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Southcom) auf der Plattform X mit. Das Boot habe Drogen entlang einer bekannten Schmugglerroute transportiert.

In einem Video, das die Ankündigung begleitete, ist ein kleines Boot zu sehen, das plötzlich von einer großen Explosion zerstört wird. Anschließend zoomt das Video heraus und zeigt das Boot, das in Flammen steht.

Hegseth nach Einsatz in der Karibik unter Druck

Der Angriff erfolgte am selben Tag einer Anhörung im Kongress zu einem weiteren umstrittenen Angriff in der Karibik am 2. September. AP-Quellen zufolge soll das Pentagon damals von Überlebenden gewusst haben und dennoch einen Folgeangriff gestartet haben, um das Boot zu versenken. Elf Menschen wurden Regierungsangaben zufolge dabei getötet. Noch ist nicht abschließend geklärt, wer die Angriffe angeordnet hatte.

Die USA verstärken ihre Militärpräsenz in der Karibik. Trotz aller Kritik kündigt US-Verteidigungsminister Hegseth weitere Angriffe auf mutmaßliche Schmugglerboote an. 03.12.2025 | 1:48 min

Laut US-Medien: Fast 90 Menschen durch Angriffe getötet

Die US-Streitkräfte greifen seit wenigen Monaten immer wieder angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik und im Pazifik an, jeweils ohne konkrete Beweise als Rechtfertigung für die Angriffe vorzulegen. Dabei wurden Zählungen von US-Medien zufolge inzwischen fast 90 Menschen getötet.

Die US-Regierung bezeichnet die Opfer durchweg als Drogenschmuggler und "Terroristen". Die außergerichtlichen Tötungen sorgen für viel Kritik. Aus Sicht von UN-Menschenrechtsexperten verstößt die US-Regierung damit gegen das Völkerrecht.

Die Lage in der Karibik zwischen den USA und Venezuela verschärft sich weiter. Trump empfahl die Meidung des Luftraums, nun werden militärische Aktivitäten der USA befürchtet. 01.12.2025 | 31:26 min

Pentagon-Chef Pete Hegseth hatte erst vor wenigen Tagen bei einer Kabinettssitzung weitere Angriffe angekündigt.

Wir haben gerade erst damit begonnen, Drogenboote zu zerstören und Drogenterroristen auf den Grund des Meeres zu schicken. „ Pete Hegseth, Pentagon-Chef

Quelle: dpa, AP