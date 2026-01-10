US-Präsident Trump wirbt um Investitionen in Venezuelas Ölsektor

Treffen mit Öl-Bossen:Trump wirbt um Investitionen in Venezuelas Ölsektor
US-Präsident Donald Trump hat sich mit den Chefs von Ölkonzernen im Weißen Haus getroffen. Er verkündete zuvor, er würde künftig den Vertrieb von venezolanischem Öl kontrollieren.
US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Spitzenmanagern der Ölindustrie für Investitionen in Venezuela geworben. Bei dem Treffen am Freitag (Ortszeit) sagte Trump, die Konzerne sollten nicht zögern und schnell in den Ölsektor des Landes investieren. "Sie haben absolute Sicherheit", sagte Trump zu den Vertretern der Ölkonzerne.
Zuvor hatte Trump in den sozialen Medien angekündigt, dass die US-Konzerne mindestens 100 Milliarden US-Dollar in die venezolanische Ölindustrie investieren wollten. Die USA wollten diese Investitionen absichern.
Hohe Kosten und politische Instabilität lassen Konzerne zögern
An dem Treffen nahmen neben Vertretern der Unternehmen Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy und Hilcorp auch US-Außenminister Marco Rubio und Energieminister Chris Wright teil.
Die großen Ölkonzerne zögern jedoch, sich wegen der hohen Kosten und der politischen Instabilität zu großen, langfristigen Investitionen in Venezuela zu verpflichten. Exxon-Chef Darren Woods bezeichnete Venezuela bei dem Treffen als derzeit "nicht investierbar".
Trump bekräftigt Schutz und finanzielle Garantien
Während die Branchenriesen skeptisch sind, zeigten sich bei dem Treffen anwesende kleinere, unabhängige Unternehmen bereit, in dem Land zu investieren. Chevron, der einzige US-Ölmulti, der noch in dem Land tätig ist, bekräftigte sein Engagement.
Trump sagte bei dem Treffen, die USA würden den Konzernen zudem Schutz für Personal und Anlagen sowie finanzielle Garantien für ihre Investitionen in Aussicht stellen. Zudem hatte Energieminister Chris Wright die Möglichkeit ins Spiel gebracht, die US-Export-Import-Bank zur Finanzierung großer Ölprojekte einzusetzen.
Neue wirtschaftliche Chance für die USA?
Seit dem US-Angriff zur Gefangennahme des früheren venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro am vergangenen Samstag hat Trump den Militäreinsatz als neue wirtschaftliche Chance für die USA dargestellt.
Er ließ Tanker mit venezolanischem Öl beschlagnahmen und erklärte, die USA übernähmen den Verkauf von 30 bis 50 Millionen Barrel zuvor sanktionierten venezolanischen Öls. Die USA wollten den Verkauf des venezolanischen Öls auf unbestimmte Zeit kontrollieren, kündigte Trump weiter an.
