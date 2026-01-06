"Leute, so geht das nicht":Strack-Zimmermann: Europa muss bei Trump deutlicher werden
Die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht Europa nach dem US-Einsatz in Venezuela im Dilemma. Sie warnt vor Folgen für Völkerrecht, Ukraine und die Nato.
Die EU tut sich schwer, den US-Angriff in Venezuela als völkerrechtswidrig zu benennen. Zwar mahnen 26 EU-Staaten die Wahrung des Völkerrechts an, doch eine klare Verurteilung bleibt aus. Russland und China zeigen sich empört - eine Konstellation, die die Glaubwürdigkeit westlicher Demokratien zum Thema macht.
Im heute journal update ordnet die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann das europäische Zögern ein. Europa stecke in einem politischen Dilemma: zwischen der Abhängigkeit von den USA und dem Wissen, dass der Einsatz völkerrechtswidrig sei.
Strack-Zimmermann bremst Erwartungen an Neuanfang in Venezuela
Strack-Zimmermann erklärt, man könne "natürlich erstmal froh sein, dass der Diktator verschwunden ist". Gleichzeitig bremst sie Erwartungen an einen politischen Neuanfang:
Die Schwierigkeit Europas liege darin, "mit Trump gut auszukommen, besonders wegen des Krieges Russlands in der Ukraine". Da brauche man Trump schließlich. Zugleich müsse man darauf hinweisen, dass der Einsatz "schlichtweg völkerrechtswidrig" gewesen sei. "Und das weiß auch jeder, das weiß auch der Bundeskanzler", so Strack-Zimmermann.
Recht des Stärkeren - ist das die neue Botschaft?
Nach Ansicht Strack-Zimmermanns wird das Völkerrecht derzeit von den Großmächten ausgehöhlt:
Besonders problematisch sei, dass Russland und China sich empört über den US-Einsatz zeigten. Wenn Völkerrechtsverstöße gleichzeitig von Europa nicht klar benannt würden, belaste das die eigene Glaubwürdigkeit: "Wie wollen wir in den Demokratien denn anklagen, dass Putin die Ukraine überfällt, also völkerrechtswidrig vorgeht? Wie wollen wir denn - hoffentlich nicht - beklagen müssen, dass China Taiwan überfällt?", fragte Strack-Zimmermann mit Blick auf ein mögliches Vorgehen Chinas gegen Taiwan. "Und genau deshalb muss Europa - bei aller Freundschaft - deutlicher werden."
Strack-Zimmermann: Ohne wirtschaftliche Stärke bleibt Europa machtlos
Europa habe "momentan wenig in der Hand". Die Antwort könne daher nur sein, das eigene Potenzial zu nutzen. Europa sei größer als die USA und Russland - wirtschaftlich wie demografisch, betont die FDP-Verteidigungspolitikerin.
Es müsse jedoch das wirtschaftliche "Geknebel" enden. Wenn Europa seine Wirtschaft entfessele, habe es auch "die Kraft, Konkurrenz zu sein zu den USA". Wirtschaftliche Stärke sei zudem Voraussetzung für eine robuste Verteidigungsfähigkeit. Diese sei "dringend erforderlich", auch wenn es nach Jahrzehnten des Zögerns nicht leicht werde.
FDP-Politikerin: Angriff auf Grönland würde Nato zerstören
Ein Zugriff der USA auf Grönland wäre für Strack-Zimmermann ein Bruch:
Zwar brauche auch Trump die Nato - "es ist ja nicht so, dass er völlig allein auf dem Planeten ist" - dennoch sei dieses "unvorstellbare" Szenario tatsächlich "leider" vorstellbar.
Europa muss an der Seite der Dänen stehen
Strack-Zimmermann fügt hinzu, dass Dänemark sich gegen Einmischungsversuche der USA wehren würde. Europa müsse nun an der Seite der Dänen stehen. Es sei jetzt eine Aktion notwendig, die klarmache, dass Europa nicht zusehen werde, wie die USA nach Grönland greifen:
"Trump nimmt uns nicht ernst." Er halte Europa für schwach und werde darin bestätigt, solange Europa nicht bereit sei, sich klar zu positionieren.
Das Interview führte Nazan Gökdemir, zusammengefasst hat Fränzi Meyer.
