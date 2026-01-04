Nach Festnahme Maduros:Venezuelas Vizepräsidentin Rodríguez übernimmt Regierung
Das Oberste Gericht Venezuelas hat nach dem Sturz Maduros die bisherige Vizepräsidentin Rodríguez zur Interimspräsidentin ernannt. Wer ist die 56-Jährige?
Nach der gewaltsamen Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro übernimmt Vizepräsidentin Delcy Rodríguez örtlichen Medienberichten zufolge geschäftsführend die Führung des Landes. Das habe der Oberste Gerichtshof in Venezuela angeordnet.
Maduro und seine Frau Cilia Flores waren am Samstag bei einem US-Militäreinsatz von Spezialeinheiten festgenommen und in die USA gebracht worden. Beide sitzen in einem Gefängnis in New York, wo sie sich vor Gericht wegen "Verschwörung zum Drogenterrorismus" sowie zum Kokainimport verantworten müssen.
Trump: Rodríguez bereit zu Zusammenarbeit
US-Präsident Donald Trump hatte mitgeteilt, dass die USA vorübergehend die Macht in dem südamerikanischen Land übernehmen wollen. Vizepräsidentin Delcy Rodríguez sei zu einer Zusammenarbeit bereit.
"Wir haben gerade ein Gespräch mit ihr geführt, und sie ist im Grunde bereit, das zu tun, was wir für notwendig halten, um Venezuela wieder groß zu machen, ganz einfach", sagte er bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago.
Rodríguez gab sich trotz Trumps Äußerungen jedoch unbeugsam. Umgeben von Ministern und Militärs sagte sie bei einer Sitzung des Nationalen Verteidigungsrates.
Rodríguez kündigt Widerstand an
Rodríguez kündigte entschlossenen Widerstand gegen den US-Angriff an. "Wir werden nie wieder Sklaven sein." Sie gilt als eine der loyalsten Figuren in Maduros Machtzentrum und forderte nach dem US-Militäreinsatz die sofortige Freilassung von Maduro und seiner Ehefrau.
Rodríguez' Äußerungen seien "alles andere als kooperativ gewesen", erklärt auch ZDF-Korrespondent Christoph Röckerath.
Die Amerikaner könnten sagen, man habe Maduro besiegt und die venezolanische Regierung könne sagen, dass sie weiterhin fortbestehe. "Und auf dieser Grundlage vielleicht dann neue Verhandlungsmöglichkeiten aufbauen", so Röckerath. Verhandlungsmöglichkeiten vor allem beim Thema wirtschaftliche Zusammenarbeit, Stichwort Öl.
Rodríguez ist wichtige Figur in Venezuela
Die 56-jährige Juristin hatte als Außenministerin (2014–2017) den konfrontativen Kurs gegen die USA geprägt, den sie als Vizepräsidentin fortsetzte. Schon ihr Vater war ein linker Parteifunktionär, auch ihr Bruder Jorge Rodríguez bekleidete eine Reihe wichtiger Ämter in Maduros Regierung.
Anders als bei vielen Mitgliedern von Maduros innerem Zirkel liegt gegen die Rodríguez-Geschwister in den USA keine Anklage vor. Vielmehr konnte Rodríguez enge Beziehungen zu Republikanern in der Ölindustrie und an der Wall Street aufbauen, die einem von den USA geführten Regierungswechsel skeptisch gegenüberstehen.
Rodríguez wird mitunter als eine gebildete marktfreundliche Moderate dargestellt, die sich von den militärischen Hardlinern absetzt, die Anfang der 1990er Jahre mit Chávez gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Carlos Andrés Pérez aufbegehrten, aber mit ihrem Putschversuch scheiterten.
Was für Rodríguez schwierig werden könnte
Viele der Akteure von damals, vor allem der heutige Innenminister Diosdado Cabello, werden in den USA wegen Drogenhandels gesucht und stehen unter dem Verdacht schwerer Menschenrechtsverletzungen. Sie haben aber weiterhin Einfluss über die Streitkräfte, die traditionell als Schiedsrichter politischer Konflikte in Venezuela fungieren.
Dies stellt nach Einschätzung von Fachleuten große Herausforderungen für Rodríguez' Autorität dar. Einige Experten erwarten indes, dass sich Venezuelas Machteliten zusammenschließen, wie sie es zuvor getan haben.
David Smilde, Soziologieprofessor an der Tulane University in New Orleans, erklärt etwa:
Viel hänge vom Zustand der venezolanischen Streitkräfte nach dem US-Angriff ab. "Wenn sie nicht mehr über große Schlagkraft verfügen, sind sie verwundbarer und geschwächt."
Mehr zur Lage in Venezuela
- FAQ
Militäreinsatz in Südamerika:So fasste die Delta Force Venezuelas Präsident Maduromit Video3:21
Staatschef wird nach New York gebracht:USA greifen Venezuela an und nehmen Maduro gefangenmit Video3:21
Nach Maduro-Festnahme:Trump: Werden Venezuela vorerst regierenmit Video29:55
- Interview
US-Einsatz in Venezuela:Lange: Trump will "geopolitisches Signal" sendenmit Video4:30