Venezuelas Vizepräsidentin Rodríguez übernimmt Regierung

Das Oberste Gericht Venezuelas hat nach dem Sturz Maduros die bisherige Vizepräsidentin Rodríguez zur Interimspräsidentin ernannt. Wer ist die 56-Jährige?

Trump will die Macht der USA in Amerika ausdehnen – doch das ist nicht der einzige Grund für den Angriff. 03.01.2026 | 3:21 min

Nach der gewaltsamen Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro übernimmt Vizepräsidentin Delcy Rodríguez örtlichen Medienberichten zufolge geschäftsführend die Führung des Landes. Das habe der Oberste Gerichtshof in Venezuela angeordnet.

Maduro und seine Frau Cilia Flores waren am Samstag bei einem US-Militäreinsatz von Spezialeinheiten festgenommen und in die USA gebracht worden. Beide sitzen in einem Gefängnis in New York, wo sie sich vor Gericht wegen "Verschwörung zum Drogenterrorismus" sowie zum Kokainimport verantworten müssen.

Trump: Rodríguez bereit zu Zusammenarbeit

US-Präsident Donald Trump hatte mitgeteilt, dass die USA vorübergehend die Macht in dem südamerikanischen Land übernehmen wollen. Vizepräsidentin Delcy Rodríguez sei zu einer Zusammenarbeit bereit.

"Wir haben gerade ein Gespräch mit ihr geführt, und sie ist im Grunde bereit, das zu tun, was wir für notwendig halten, um Venezuela wieder groß zu machen, ganz einfach", sagte er bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago.

Sehen Sie hier die Pressekonferenz von Trump in voller Länge. 03.01.2026 | 29:55 min

Rodríguez gab sich trotz Trumps Äußerungen jedoch unbeugsam. Umgeben von Ministern und Militärs sagte sie bei einer Sitzung des Nationalen Verteidigungsrates.

Es gibt nur einen Präsidenten in diesem Land und er heißt Nicolás Maduro Moros. „ Delcy Rodríguez

Rodríguez kündigt Widerstand an

Rodríguez kündigte entschlossenen Widerstand gegen den US-Angriff an. "Wir werden nie wieder Sklaven sein." Sie gilt als eine der loyalsten Figuren in Maduros Machtzentrum und forderte nach dem US-Militäreinsatz die sofortige Freilassung von Maduro und seiner Ehefrau.

Rodríguez' Äußerungen seien "alles andere als kooperativ gewesen", erklärt auch ZDF-Korrespondent Christoph Röckerath.

Entweder es ist ein großes Missverständnis und beide Seiten reden einfach verschiedene Dinge oder es wird vielleicht falsch transportiert. Oder aber, und das ist vielleicht Spekulation, beide Seiten machen ein politisches Spiel. „ Christoph Röckerath, ZDF-Korrespondent für Südamerika

Die Amerikaner könnten sagen, man habe Maduro besiegt und die venezolanische Regierung könne sagen, dass sie weiterhin fortbestehe. "Und auf dieser Grundlage vielleicht dann neue Verhandlungsmöglichkeiten aufbauen", so Röckerath. Verhandlungsmöglichkeiten vor allem beim Thema wirtschaftliche Zusammenarbeit, Stichwort Öl.

Venezuelas Präsident Maduro sei zwar außer Landes - doch ob es wirklich einen Regimewechsel gegeben habe sei ungewiss, berichtet ZDF-Korrespondent Christoph Röckerath aus Rio. 03.01.2026 | 1:50 min

Rodríguez ist wichtige Figur in Venezuela

Die 56-jährige Juristin hatte als Außenministerin (2014–2017) den konfrontativen Kurs gegen die USA geprägt, den sie als Vizepräsidentin fortsetzte. Schon ihr Vater war ein linker Parteifunktionär, auch ihr Bruder Jorge Rodríguez bekleidete eine Reihe wichtiger Ämter in Maduros Regierung.

Anders als bei vielen Mitgliedern von Maduros innerem Zirkel liegt gegen die Rodríguez-Geschwister in den USA keine Anklage vor. Vielmehr konnte Rodríguez enge Beziehungen zu Republikanern in der Ölindustrie und an der Wall Street aufbauen, die einem von den USA geführten Regierungswechsel skeptisch gegenüberstehen.

Rodríguez wird mitunter als eine gebildete marktfreundliche Moderate dargestellt, die sich von den militärischen Hardlinern absetzt, die Anfang der 1990er Jahre mit Chávez gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Carlos Andrés Pérez aufbegehrten, aber mit ihrem Putschversuch scheiterten.

Was für Rodríguez schwierig werden könnte

Viele der Akteure von damals, vor allem der heutige Innenminister Diosdado Cabello, werden in den USA wegen Drogenhandels gesucht und stehen unter dem Verdacht schwerer Menschenrechtsverletzungen. Sie haben aber weiterhin Einfluss über die Streitkräfte, die traditionell als Schiedsrichter politischer Konflikte in Venezuela fungieren.

Dies stellt nach Einschätzung von Fachleuten große Herausforderungen für Rodríguez' Autorität dar. Einige Experten erwarten indes, dass sich Venezuelas Machteliten zusammenschließen, wie sie es zuvor getan haben.

David Smilde, Soziologieprofessor an der Tulane University in New Orleans, erklärt etwa:

Diese Führungspersonen haben den Wert der Einheit erkannt. Cabello hat immer den zweiten oder dritten Platz eingenommen, im Wissen, dass sein Schicksal eng mit jenem Maduros verknüpft ist, und jetzt könnte er das sehr wohl wieder tun. „ David Smilde, Soziologieprofessor

Viel hänge vom Zustand der venezolanischen Streitkräfte nach dem US-Angriff ab. "Wenn sie nicht mehr über große Schlagkraft verfügen, sind sie verwundbarer und geschwächt."

Quelle: dpa