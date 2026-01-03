So fasste die Delta Force Venezuelas Präsident Maduro

Mit Hilfe eines Informanten und der Delta Force haben die USA Venezuelas Präsident Nicolás Maduro gefasst. Trump verfolgte den Zugriff live. Wie lief der Einsatz ab?

Donald Trump veröffentlichte das erste Foto von Maduro nach der Festnahme auf Quelle: truthsocial.com/@realDonaldTrump (03.01.2026)

Es ist einer der außergewöhnlichsten Einsätze in der US-Geschichte: In der Nacht zum Samstag greifen die USA Venezuela an und nehmen Staatspräsident Maduro und seine Frau gefangen. US-Präsident Donald Trump ist von seinem Anwesen Mar-a-Lago aus live dabei: "Wie eine Fernsehshow" sei es gewesen, sagt er später dem US-Sender Fox News.

Die Maduros werden laut Trump mit einem US-Kriegsschiff nach New York gebracht, wo sie vor Gericht gestellt werden sollen. Wie ist es der US-Regierung gelungen, das venezolanische Staatsoberhaupt zu fassen und außer Landes zu bringen?

Die USA haben Venezuela angegriffen. 03.01.2026 | 2:21 min

Wie haben die USA den Einsatz vorbereitet?

Eine Spezialeinheit des US-Geheimdiensts CIA soll den Einsatz seit Monaten vorbereitet und in der Nacht zum Samstag begleitet haben. Die Operation sei monatelang durch die Geheimdienste vorbereitet worden, erläuterte der Vorsitzende des Vereinigten US-Generalstabs vor der Presse in Washington. Man habe den Tagesablauf von Maduro gekannt, was er esse, wo er sich bewege, was seine Haustiere seien.

In den Tagen und unmittelbar vor seiner Gefangennahme habe ein Zuträger in der venezolanischen Regierung die CIA über den Standort von Maduro auf dem Laufenden gehalten, berichtet die "New York Times". Das zuletzt von der US-Regierung auf 50 Millionen Dollar erhöhte Kopfgeld auf Maduro soll bei der Rekrutierung des Maulwurfs geholfen haben, berichtet die Zeitung weiter.

Maduros Position und Bewegungen seien zudem von einer Flotte von Tarnkappendrohnen überwacht worden, die neben den Hinweisen des CIA-Informanten eine nahezu lückenlose Überwachung ermöglicht haben sollen. Bereits im Dezember habe er den Angriff und die Festnahme der Maduros genehmigt, sagt Trump.

Nachdem die USA einen Angriff auf Venezuela vollzogen hat, äußert sich US-Präsident Donald Trump in einer Pressekonferenz. 03.01.2026 | 29:55 min

Wie lief der Einsatz in Caracas ab?

Der Einsatz selbst soll von der US-Spezialeinheit Delta Force durchgeführt worden sein, berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Was ist die US-Spezialeinheit Delta Force? Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro soll nach Informationen der US-Sender CBS und CNN von Kräften der US-Spezialeinheit Delta Force gefangen genommen worden sein. Die Truppe sorgte bereits wiederholt für Schlagzeilen - etwa 2019, als der damalige Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, in Syrien getötet wurde. Auch damals sollen Spezialkräfte der Einhalt beteiligt gewesen sein.



Die US-Militärpublikation military.com beschreibt die Delta Force als eine "hochselektive, streng geheime Einheit" des US-Militärs. Es soll sich um eine Anti-Terror-Einheit handeln, die besonders dafür ausgebildet ist, Zielpersonen gefangenzunehmen beziehungsweise zu töten und Terrorzellen auszuheben. Zusammen mit den Navy Seals zähle die Delta Force zu den am besten ausgebildeten Spezialeinsatzkräften des US-Militärs und der Welt, so die Militärzeitschrift. Seit wann gibt es die "Delta Force" und wo kam sie zum Einsatz? Laut military.com wurde die Einheit 1977 gegründet. Den Informationen zufolge war sie an einer ganzen Reihe riskanter Einsätze wie beispielsweise der Militäroperation 1993 in Somalia beteiligt, die später durch den Hollywood-Film "Black Hawk Down" bekannt wurde.



1980 sollen Delta-Force-Einheiten auch an dem gescheiterten Versuch mitgewirkt haben, Geiseln aus der US-Botschaft im Iran zu befreien. In Kolumbien hätten Einsatzkräfte der Delta Force die Suche nach dem Drogenboss Pablo Escobar unterstützt, berichtete die "Washington Post".



Auch am Krieg in Afghanistan und an den beiden Irakkriegen soll die Einheit beteiligt gewesen sein und eine entscheidende Rolle bei der Gefangennahme des früheren irakischen Präsidenten Saddam Hussein gespielt haben, so military.com.



Man habe mit Geduld auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um das Überraschungsmoment zu nutzen und zivile Schäden so gering wie möglich zu halten, erklärte der US-General. Auch das Wetter sei entscheidend gewesen. Trump habe den Angriff um 22:46 Uhr US-Ostküsten-Zeit angeordnet. Bei der Operation seien die US-Helikopter beschossen worden. Einer sei getroffen worden, aber flugtauglich geblieben. Das US-Militär habe das Feuer erwidert.

Vor ihrem Einsatz sollen die Einsatzkräfte das Gebäude, in dem sie Maduro vorfanden, nachgebaut und sich darin vorbereitet haben, so Trump. Den US-Einsatzkräften sei es gelungen, binnen "Sekunden" speziell gesicherte Stahltüren zu durchbrechen. "So etwas habe ich tatsächlich noch nie gesehen," so Trump, der den kompletten Einsatz gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und Generälen live verfolgt haben soll. Maduro und seine Frau Cilia Flores seien aus ihrem Schlafzimmer gezerrt worden, berichtet der US-Sender CNN. Die Maduros seien sehr gut bewacht gewesen so Trump: "Eigentlich war er in einer Festung."

In Venezuelas Hauptstadt Caracas ist es in der Nacht zu Explosionen gekommen. Medienberichten zufolge bestätigen die USA einen Militäreinsatz. ZDFheute live ordnet die aktuelle Lage ein. 03.01.2026 | 56:53 min

Wie geht es nun mit Maduro weiter?

Die Maduros sollen sich laut Trump auf dem Kriegsschiff Iwo Jima befinden. Ein Hubschrauber habe sie außer Landes und auf das Schiff geflogen, so Trump. Nach Angaben von US-Justizministerin Pam Bondi sind beide in New York angeklagt.

Bislang ist unklar, wo die Maduros in New York festgehalten werden sollen. CNN mutmaßt, dass das Hochsicherheitsgefängnis Metropolitan Detention Center in Brooklyn dafür ausgestattet sein könnte. Hier wurden auch der Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán, aber auch die Musiker Sean "Diddy" Combs und R.Kelly und die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell inhaftiert. Laut US-Medien könnten die Maduros bereits am Montag einem Richter vorgeführt werden.

