Militäreinsatz in Südamerika:So fasste die Delta Force Venezuelas Präsident Maduro
Mit Hilfe eines Informanten und der Delta Force haben die USA Venezuelas Präsident Nicolás Maduro gefasst. Trump verfolgte den Zugriff live. Wie lief der Einsatz ab?
Es ist einer der außergewöhnlichsten Einsätze in der US-Geschichte: In der Nacht zum Samstag greifen die USA Venezuela an und nehmen Staatspräsident Maduro und seine Frau gefangen. US-Präsident Donald Trump ist von seinem Anwesen Mar-a-Lago aus live dabei: "Wie eine Fernsehshow" sei es gewesen, sagt er später dem US-Sender Fox News.
Die Maduros werden laut Trump mit einem US-Kriegsschiff nach New York gebracht, wo sie vor Gericht gestellt werden sollen. Wie ist es der US-Regierung gelungen, das venezolanische Staatsoberhaupt zu fassen und außer Landes zu bringen?
Wie haben die USA den Einsatz vorbereitet?
Eine Spezialeinheit des US-Geheimdiensts CIA soll den Einsatz seit Monaten vorbereitet und in der Nacht zum Samstag begleitet haben. Die Operation sei monatelang durch die Geheimdienste vorbereitet worden, erläuterte der Vorsitzende des Vereinigten US-Generalstabs vor der Presse in Washington. Man habe den Tagesablauf von Maduro gekannt, was er esse, wo er sich bewege, was seine Haustiere seien.
In den Tagen und unmittelbar vor seiner Gefangennahme habe ein Zuträger in der venezolanischen Regierung die CIA über den Standort von Maduro auf dem Laufenden gehalten, berichtet die "New York Times". Das zuletzt von der US-Regierung auf 50 Millionen Dollar erhöhte Kopfgeld auf Maduro soll bei der Rekrutierung des Maulwurfs geholfen haben, berichtet die Zeitung weiter.
Maduros Position und Bewegungen seien zudem von einer Flotte von Tarnkappendrohnen überwacht worden, die neben den Hinweisen des CIA-Informanten eine nahezu lückenlose Überwachung ermöglicht haben sollen. Bereits im Dezember habe er den Angriff und die Festnahme der Maduros genehmigt, sagt Trump.
Wie lief der Einsatz in Caracas ab?
Der Einsatz selbst soll von der US-Spezialeinheit Delta Force durchgeführt worden sein, berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.
Man habe mit Geduld auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um das Überraschungsmoment zu nutzen und zivile Schäden so gering wie möglich zu halten, erklärte der US-General. Auch das Wetter sei entscheidend gewesen. Trump habe den Angriff um 22:46 Uhr US-Ostküsten-Zeit angeordnet. Bei der Operation seien die US-Helikopter beschossen worden. Einer sei getroffen worden, aber flugtauglich geblieben. Das US-Militär habe das Feuer erwidert.
Vor ihrem Einsatz sollen die Einsatzkräfte das Gebäude, in dem sie Maduro vorfanden, nachgebaut und sich darin vorbereitet haben, so Trump. Den US-Einsatzkräften sei es gelungen, binnen "Sekunden" speziell gesicherte Stahltüren zu durchbrechen. "So etwas habe ich tatsächlich noch nie gesehen," so Trump, der den kompletten Einsatz gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und Generälen live verfolgt haben soll. Maduro und seine Frau Cilia Flores seien aus ihrem Schlafzimmer gezerrt worden, berichtet der US-Sender CNN. Die Maduros seien sehr gut bewacht gewesen so Trump: "Eigentlich war er in einer Festung."
Wie geht es nun mit Maduro weiter?
Die Maduros sollen sich laut Trump auf dem Kriegsschiff Iwo Jima befinden. Ein Hubschrauber habe sie außer Landes und auf das Schiff geflogen, so Trump. Nach Angaben von US-Justizministerin Pam Bondi sind beide in New York angeklagt.
Bislang ist unklar, wo die Maduros in New York festgehalten werden sollen. CNN mutmaßt, dass das Hochsicherheitsgefängnis Metropolitan Detention Center in Brooklyn dafür ausgestattet sein könnte. Hier wurden auch der Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán, aber auch die Musiker Sean "Diddy" Combs und R.Kelly und die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell inhaftiert. Laut US-Medien könnten die Maduros bereits am Montag einem Richter vorgeführt werden.
Mehr zu Venezuela
Nachrichten | ZDF spezial:Andreas Klinner im Gespräch mit MaiholdVideo3:09
- FAQ
Militäreinsatz in Südamerika:So fasste die Delta Force Venezuelas Präsident Maduromit Video2:21
- Liveblog
Maduro in New York angeklagt:USA wollen Venezuela nach Angriffen führen – der Liveblogmit Video2:11
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Die USA greifen Venezuela anvon David SauerVideo2:11