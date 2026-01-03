Lange zu Venezuela: Trump will "geopolitisches Signal" senden

US-Einsatz in Venezuela:Lange: Trump will "geopolitisches Signal" senden
Die US-Militäraktion in Venezuela sorgt für Spannungen. Sicherheitsexperte Nico Lange erklärt, welche Signale Donald Trump damit an China, Russland und Europa sendet.
Der Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte Nico Lange sieht in der US-Aktion in Venezuela weit mehr als einen regionalen Eingriff. Es gehe um geopolitische Signale und die Rückkehr alter Denkmuster der USA.
Sehen Sie oben das Interview in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Lange ...
... zu den Gründen für den US-Einsatz
Nach Einschätzung von Lange will Donald Trump mit dem militärischen Vorgehen in Venezuela "ein geopolitisches Signal" senden, "an China, dessen Einfluss in Lateinamerika erheblich ist und den Trump zurückdrängen will sowie an Russland und an Iran, die Maduro unterstützt haben".
Trump berufe sich damit auf die sogenannte Monroe-Doktrin, wonach die westliche Hemisphäre - Nord-, Mittel- und Südamerika - unter US-Einfluss stehe. Mit Donald Trump werde aus der "Monroe-Doktrin" nun also die "Donroe-Doktrin".
Die Monroe-Doktrin geht auf Präsident James Monroe (regierte 1817 bis 1825) zurück, wonach die USA in der Neuen Welt keinen Einfluss europäischer Mächte mehr dulden und den gesamten amerikanischen Doppelkontinent geopolitisch dominieren.
Das stoße regional auf Widerstand, beobachtet Lange: "Das merkt man auch schon in Venezuela. Die sagen ja, wir wollen über unser Land, über unser Schicksal, unsere Demokratie selbst bestimmen."
... dazu, welche Rolle Venezuelas Ölreserven spielen
Ein zentrales Motiv sieht Lange in der Rohstoffpolitik: "Dass Öl zu Geopolitik dazugehört, ist klar und Trump hat ja schon seit Längerem einen Fokus auf die Kontrolle von Rohstoffen", sagt Lange.
Laut Lange könnte die US-Kontrolle über venezolanisches Öl sogar indirekt Auswirkungen auf Russland haben:
... dazu, wie Russland auf den Einsatz blickt
Für Russland sei die Aktion ein empfindlicher Schlag. Russische Luftabwehrsysteme in Venezuela seien innerhalb von Minuten ausgeschaltet worden, erklärt Lange. Moskau habe noch im Oktober vergangenen Jahres eine zehnjährige strategische Partnerschaft mit Caracas geschlossen - "die ist wohl jetzt nichts mehr wert".
Nach Ansicht Langes fürchtet Wladimir Putin, dass der Sturz autoritärer Führer weltweit Schule machen könnte und das russische Konzept staatlicher Souveränität damit untergraben wird.
... dazu, was das Geschehen für Europa bedeutet
Für Europa zieht Lange eine klare Lehre: Die US-Aktion verdeutliche, wie sehr internationale Politik wieder von Machtlogik geprägt sei. In einer Welt, in der Stärke über Einfluss entscheidet, stelle sich die Frage: "Sind wir in Europa eigentlich stark, handlungsfähig und handlungswillig? Sonst wird die Welt ohne uns gestaltet."
Selbst Äußerungen wie Trumps angeblicher Anspruch auf Grönland zeigten dieses Denken in Einflusszonen.
Das Interview führte Marietta Slomka. Zusammengefasst hat es David Metzmacher.
