Lange zu Venezuela: Trump will "geopolitisches Signal" senden

Die US-Militäraktion in Venezuela sorgt für Spannungen. Sicherheitsexperte Nico Lange erklärt, welche Signale Donald Trump damit an China, Russland und Europa sendet.

Mit dem Angriff auf Venezuela wolle Trump zeigen, dass die westliche Hemisphäre unter seiner Kontrolle liege, so Politikwissenschaftler Lange. 03.01.2026 | 4:30 min

Der Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte Nico Lange sieht in der US-Aktion in Venezuela weit mehr als einen regionalen Eingriff. Es gehe um geopolitische Signale und die Rückkehr alter Denkmuster der USA.

Sehen Sie oben das Interview in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Lange ...

... zu den Gründen für den US-Einsatz

Nach Einschätzung von Lange will Donald Trump mit dem militärischen Vorgehen in Venezuela "ein geopolitisches Signal" senden, "an China, dessen Einfluss in Lateinamerika erheblich ist und den Trump zurückdrängen will sowie an Russland und an Iran, die Maduro unterstützt haben".

Er sagt, es gilt jetzt meine Doktrin, die "Donroe-Doktrin". „ Nico Lange, Sicherheitsexperte

Trump berufe sich damit auf die sogenannte Monroe-Doktrin, wonach die westliche Hemisphäre - Nord-, Mittel- und Südamerika - unter US-Einfluss stehe. Mit Donald Trump werde aus der "Monroe-Doktrin" nun also die "Donroe-Doktrin".

Was ist die Monroe-Doktrin? Die Monroe-Doktrin geht auf Präsident James Monroe (regierte 1817 bis 1825) zurück, wonach die USA in der Neuen Welt keinen Einfluss europäischer Mächte mehr dulden und den gesamten amerikanischen Doppelkontinent geopolitisch dominieren.



Quelle: dpa

Das stoße regional auf Widerstand, beobachtet Lange: "Das merkt man auch schon in Venezuela. Die sagen ja, wir wollen über unser Land, über unser Schicksal, unsere Demokratie selbst bestimmen."

Geht es wirklich um Drogen oder vielmehr um wirtschaftliche Interessen? 03.01.2026 | 2:13 min

... dazu, welche Rolle Venezuelas Ölreserven spielen

Ein zentrales Motiv sieht Lange in der Rohstoffpolitik: "Dass Öl zu Geopolitik dazugehört, ist klar und Trump hat ja schon seit Längerem einen Fokus auf die Kontrolle von Rohstoffen", sagt Lange.

Laut Lange könnte die US-Kontrolle über venezolanisches Öl sogar indirekt Auswirkungen auf Russland haben:

Die Kontrolle dieses Öls könnte dazu führen, dass die Preise noch weiter runtergehen und dass Putin Probleme haben wird, sein Finanzierungsmodell seines Krieges aufrechtzuerhalten. „ Nico Lange, Sicherheitsexperte

Die US-Angriffe in Venezuela lösen internationale Kritik aus. ZDF-Korrespondenten Elmar Theveßen und Armin Coerper erklären Hintergründe, US-Interessen und Folgen für den Ukraine-Krieg. 03.01.2026 | 3:41 min

... dazu, wie Russland auf den Einsatz blickt

Für Russland sei die Aktion ein empfindlicher Schlag. Russische Luftabwehrsysteme in Venezuela seien innerhalb von Minuten ausgeschaltet worden, erklärt Lange. Moskau habe noch im Oktober vergangenen Jahres eine zehnjährige strategische Partnerschaft mit Caracas geschlossen - "die ist wohl jetzt nichts mehr wert".

Nach Ansicht Langes fürchtet Wladimir Putin, dass der Sturz autoritärer Führer weltweit Schule machen könnte und das russische Konzept staatlicher Souveränität damit untergraben wird.

Trumps Angriff auf Venezuela bringt Europa in eine schwierige Situation. Wie deutlich können Reaktionen sein, wenn Europa sicherheitspolitisch von Amerika abhängig bleibt? 03.01.2026 | 2:42 min

... dazu, was das Geschehen für Europa bedeutet

Für Europa zieht Lange eine klare Lehre: Die US-Aktion verdeutliche, wie sehr internationale Politik wieder von Machtlogik geprägt sei. In einer Welt, in der Stärke über Einfluss entscheidet, stelle sich die Frage: "Sind wir in Europa eigentlich stark, handlungsfähig und handlungswillig? Sonst wird die Welt ohne uns gestaltet."

Selbst Äußerungen wie Trumps angeblicher Anspruch auf Grönland zeigten dieses Denken in Einflusszonen.

Mein Ratschlag wäre: Wir brauchen Macht und wir müssen in der Lage sein, uns durchzusetzen, stark zu sein. Das ist das, worauf es jetzt ankommt und das ist die Botschaft dieses Signals in Venezuela. „ Nico Lange, Sicherheitsexperte

